MSCI Inc. (NYSE: MSCI), een toonaangevende leverancier van essentiële beslissingsondersteunende instrumenten en diensten voor de wereldwijde investeringsgemeenschap, kondigde vandaag aan dat haar dochteronderneming MSCI Barra (Suisse) Sàrl een definitieve overeenkomst heeft gesloten voor de overname van het in Zürich gevestigde bedrijf Carbon Delta AG ("Carbon Delta"), dat actief is op het gebied van milieutechnische fintechnologie en data-analyse.

Carbon Delta, opgericht in 2015, is wereldleider op het gebied van de analyse van scenario’s voor klimaatverandering. Samen zullen MSCI en Carbon Delta een uitgebreid aanbod aan klimaatrisicobeoordelingen en -rapportages voor de institutionele markt creëren, die wereldwijd beleggers oplossingen bieden om hen te helpen de impact van klimaatverandering op hun beleggingsportefeuilles beter te begrijpen en te voldoen aan verplichte en vrijwillige initiatieven en vereisten voor informatieverstrekking over het klimaatrisico.

