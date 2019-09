Casambi et Seoul Semiconductor unissent leurs forces pour proposer des solutions d'éclairage véritablement centrées sur l'utilisateur

Seoul and Casambi for a real HCL solution (Photo: Business Wire)

ESPOO, Finlande--(BUSINESS WIRE)--Casambi, le pionnier des commandes d'éclairage sans fil basées sur la technologie Bluetooth Low Energy (BLE), s'associe au spécialiste des technologies LED Seoul Semiconductor pour fournir aux concepteurs d'éclairages une maîtrise précise des lampes LED correspondant au spectre de la lumière solaire. Ce rapprochement place pour la première fois un éclairage véritablement axé sur l'utilisateur entre les mains des concepteurs.

La technologie de commande sans fil de Casambi peut désormais être utilisée avec les LED innovantes de la série SunLike de Seoul Semiconductor – la première source de lumière LED à correspondre étroitement au spectre de la lumière du soleil.

Un " éclairage centré sur l'utilisateur " décrit une lumière conçue pour fonctionner avec les rythmes naturels du corps humain. Sa conception repose sur le fait avéré que l'œil humain détecte la présence d'une longueur d'onde particulière de lumière bleue dans le spectre qui compose la lumière du soleil, et l'utilise pour estimer l'heure de la journée. De cette manière, la lumière aide à réguler nos cycles d'éveil et de sommeil et d'autres rythmes corporels, et a un impact significatif sur notre humeur et notre bien-être.

L'éclairage centré sur l'utilisateur reproduit cet effet en ajustant sa luminosité et sa température de couleur durant la journée pour imiter la lumière naturelle. Mais les solutions centrées sur l'utilisateur ne sont pas toutes les mêmes. Même si elles semblent identiques à l'œil nu, les sources de lumière blanche contiennent différents niveaux de longueur d'onde bleue qui génère une réponse corporelle. La plupart des solutions décrites comme centrées sur l'utilisateur n'ont pas de spectre se rapprochant de la véritable lumière solaire, ce qui fait qu'elles fournissent trop ou pas assez de bleu.

Les LED de la série SunLike de Seoul Semiconductor sont différentes. Elles sont les premières LED à correspondre de près à la véritable lumière du soleil, et fournissent donc un stimulus biologique similaire.

Ceci a été confirmé dans une récente étude du Dr Octavio L. Perez, chercheur adjoint en éclairage intégratif à l'hôpital Mount Sinai à New York. L'étude, qui sera publiée sous peu, se penche sur les effets non visuels de la lumière sur le corps, et conclut que les LED de la série SunLike fournissent jusqu'à 21% de stimulus supplémentaire en comparaison avec les LED conventionnelles à une température de couleur de 4 000K, et le même stimulus que la lumière du jour à 6 500K.

Selon une autre étude menée par des scientifiques de l'Université de Bâle (Suisse), les LED avec un spectre proche de la lumière du soleil pourraient avoir un effet très différent sur les rythmes circadiens comparé aux LED conventionnelles, avec des effets bénéfiques pour la santé et le bien-être. Le professeur Christian Cajochen et son équipe ont trouvé que les personnes exposées à des LED ayant un spectre proche de la lumière du soleil se sont senties plus à l'aise, plus alertes, de meilleure humeur et ont mieux dormi, comparé à celles exposées à des LED conventionnelles.

Ensemble, Casambi et Seoul Semiconductor fournissent aux concepteurs d'éclairage et au secteur tous les outils nécessaires pour mettre cette science en pratique et créer des solutions véritablement centrées sur l'utilisateur. Les concepteurs peuvent utiliser le système de commande sans fil Bluetooth et l'application de Casambi avec des produits contenant des LED de la série SunLike pour ajuster avec précision le niveau de lumière, avec la certitude que le spectre reflète la véritable lumière du soleil.

Casambi permet de contrôler la lumière avec un minuteur, ou avec une grande variété de capteurs de présence/mouvement et de capteurs de détection de la lumière ambiante. Il peut contrôler les luminaires qui changent de température de couleur sur une plage très étendue, et les concepteurs ont la liberté de configurer la gradation et de créer des scènes ou des animations en accord avec une application spécifique.

Timo Pakkala, cofondateur de Casambi, déclare: " Le partenariat entre Casambi et Seoul Semiconductor donne le pouvoir au concepteur d'éclairage, qui peut utiliser son expertise pour décider comment personnaliser l'éclairage pour répondre aux besoins d'une application spécifique et de l'espace disponible, et planifier une solution efficace centrée sur l'utilisateur et dotée de la dernière technologie disponible. "

Seoul Semiconductor démontrera ce que Casambi peut faire avec ses produits de la série Sunlike à l'expo darc room qui se tiendra à Londres du 18 au 22 septembre 2019.

Notes aux rédacteurs

The University of Basel study: Cajochen, C., Freyburger, M., Basishvili, T., Garbazza, C., Rudzik, F., Renz, C., … Weibel, J. (2019). Effect of daylight LED on visual comfort, melatonin, mood, waking performance and sleep. Lighting Research & Technology. https://doi.org/10.1177/1477153519828419

Plus d'informations sur l'étude Mount Sinai :

https://www.businesswire.com/news/home/20190527005028/en/

Les LED de la série SunLike de Seoul Semiconductor ont été codéveloppées en combinant la technologie de semi-conducteur optique de Seoul Semiconductor à la technologie TRI-R de Toshiba Materials.

À propos de Casambi

Créée en 2011, la plateforme logicielle de commande sans fil de l'éclairage de Casambi permet aux utilisateurs d'appareils connectés d'interagir en toute simplicité avec les systèmes d'éclairage moderne de leur environnement. En s'appuyant sur la technologie Bluetooth Low Energy, la solution primée de Casambi fournit une expérience utilisateurs dynamique, une fiabilité exceptionnelle et une performance inégalée. Qu'il s'agisse de commandes d'éclairage simples et individuelles ou de solutions industrielles équipées de commandes nuagiques avec suivi et archivage des données, la technologie de Casambi s'intègre facilement et à prix réduit aux luminaires, aux pilotes et aux modules. En outre, les installations bénéficient d'une fonctionnalité avancée de commande d'éclairage avec des dépenses minimes de matériel et d'installation. Casambi développe ses produits en Finlande et dispose d'un réseau en pleine expansion de services de vente et d'assistance en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.casambi.com

À propos de Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor développe et commercialise des diodes électroluminescentes (LED) pour les marchés de l’automobile, de l’éclairage général et spécialisé, et du rétroéclairage. En tant que deuxième plus grand fabricant mondial de LED, à l’exclusion des marchés captifs, Seoul Semiconductor détient plus de 14 000 brevets, propose une vaste gamme de technologies et de produits LED innovants de grande consommation, tels que SunLike, qui offre la meilleure qualité d’éclairage au monde grâce à une LED nouvelle génération permettant un éclairage centré sur l’utilisateur et optimisé pour les rythmes circadiens ; WICOP, une LED sans boîtier à structure simplifiée offrant une uniformité de couleurs inégalée leader du marché et des économies de coûts au niveau du dispositif, assurant une densité de lumen élevée et une conception souple ; la série NanoDriver, les pilotes de LED de 24W CC les plus compacts au monde ; Acrich, première technologie de LED CA haute tension, développée en 2005, incluant toutes les technologies LED CA, allant de la fabrication des puces à celle des modules et des circuits. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.seoulsemicon.com

