MSCI verstärkt Klimarisikokompetenzen durch Übernahme von Carbon Delta

NEW YORK und ZÜRICH--(BUSINESS WIRE)--MSCI Inc. (NYSE: MSCI), ein führender Anbieter entscheidungsrelevanter Support-Tools und Dienstleistungen für die globale Investment-Gemeinschaft, gab heute bekannt, dass seine Tochtergesellschaft MSCI Barra (Suisse) Sàrl eine endgültige Vereinbarung für die Übernahme der Carbon Delta AG („Carbon Delta“), einem umweltorientierten Fintech- und Datenanalysenanbieter mit Sitz in Zürich, abgeschlossen hat.

Carbon Delta wurde 2015 gegründet und ist weltweit führend bei Analysen zum Thema Klimawandel. Zusammen werden MSCI und Carbon Delta ein umfangreiches Angebot mit Bezug auf Klimarisikobewertung und -Berichterstattung für den institutionellen Markt erstellen. Sie wollen Lösungen für globale Anleger bereitstellen, um diesen behilflich zu sein, die Auswirkungen des Klimawandels auf ihre Investment-Portfolios besser zu verstehen und obligatorische und freiwillige Offenlegungsinitiativen und Anforderungen einzuhalten. Zu bedeutenden freiwilligen Berichterstattungsinitiativen gehören beispielsweise die Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) und die von den Vereinten Nationen unterstützten Grundsätze für verantwortungsbewusstes Investieren (UNPRI), während obligatorische Offenlegungsanforderungen zunehmend in der Europäischen Union und in Nordamerika entwickelt werden.

Mit der Integration von Carbon Delta erweitert MSCI seine robuste Suite an Klimarisikokompetenzen mit modernster Modelliertechnologie, die Klimaszenarioanalysen und zukunftsgerichtete Auswertung von realen und Übergangsrisiken unterstützt. Hinzu kommen ausgedehnte Analysen börsennotierter Unternehmen auf Unternehmensebene weltweit. Diese werden als MSCI Climate Value-at-Risk angeboten. Dabei handelt es sich um eine innovative, richtungweisende Klimarisikomessung zur Berechnung der Auswirkungen des Klimawandels auf den Marktwert eines Unternehmens, die Investoren behilflich ist, diese Risiken in ihrem Portfolio zu verstehen und zu quantifizieren.

„ Wir sind davon überzeugt, dass sich der Klimawandel langfristig zu einem der wichtigsten Investitionsfaktoren entwickeln wird. Institutionelle Investoren sollten in der Lage sein, die Exposition ihrer Portfolios gegenüber dem Klimarisiko zu analysieren und gleichzeitig auch über ihre Klimastrategie zu berichten“, erklärte Remy Briand, Head of ESG bei MSCI. „ Wir freuen uns über den Zusammenschluss mit Carbon Delta, um unseren Kunden modernste Fähigkeiten der Klimarisikoanalyse bereitzustellen, die die Investment-Verwaltungspraktiken der Zukunft mitprägen können.“

Das Zürcher Büro agiert künftig als Klimarisikozentrum von MSCI, Mittelpunkt für die Entwicklung von Analysen und Tools für Klimawandelrisiken. Das Ziel besteht darin, starke Partnerschaften mit führenden akademischen und Forschungsinstitutionen in der ganzen Welt aufzubauen, um die Klimawissenschaft für die Analyse von Finanzrisiken zu nutzen und auf die bereits etablierten Beziehungen von Carbon Delta weiter aufzubauen.

„ Carbon Delta war stets bestrebt, die besten Klimawandel-Szenarioanalysen für Finanzinstitutionen zu erstellen“, so Dr. Oliver Marchand, CEO von Carbon Delta. „ Wir sind sehr gespannt auf den Zusammenschluss mit MSCI, mit dem wir unsere Produkte weiter ausreifen und ausdehnen wollen. Die Kombination der Szenarioanalysen von Carbon Delta und den Produkten von MSCI ist genau das, was sich institutionelle Investoren wünschen.“

Gemäß den Bedingungen der endgültigen Vereinbarung wird die Transaktion voraussichtlich im Laufe des nächsten Monats abgeschlossen, vorbehaltlich branchenüblicher Abschlussbedingungen. Als Unternehmen im Frühstadium erzielt die Gesellschaft derzeit Umsatzerlöse von rund 1 bis 2 Millionen US-Dollar und bringt 4 bis 5 Millionen US-Dollar an Kosten in das ESG-Betriebssegment unter dem Berichtssegment „Alle sonstigen“ von MSCI ein. Der Erwerb wird mit bestehenden Barmitteln finanziert.

Über MSCI Inc.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder künftige finanzielle Leistungen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Geschäftsaktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder angedeuteten künftigen Ergebnissen, Geschäftsaktivitäten, Leistungen oder Erfolgen abweichen. In manchen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an Wörtern wie „können“, „könnten“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „planen“, „anstreben“, „voraussichtlich“, „überzeugt sein“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“ oder „fortsetzen“, der Verneinung dieser Ausdrücke oder anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen. Sie sollten kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen, weil diese mit bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren behaftet sind, die sich in manchen Fällen unserer Kontrolle entziehen und unsere tatsächlichen Ergebnisse, Geschäftsaktivitäten, Leistungen oder Erfolge maßgeblich beeinflussen könnten.

Andere Faktoren, die unsere tatsächlichen Ergebnisse, Geschäftsaktivitäten, Leistungen oder Erfolge maßgeblich beeinflussen könnten, finden sich im Jahresbericht von MSCI für das am 31. Dezember 2018 zu Ende gegangene Geschäftsjahr auf Formblatt 10-K, das am 22. Februar 2019 bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht wurde, sowie in den Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q und in aktuellen Berichten auf Formblatt 8-K, die vom Unternehmen bei der SEC eingereicht oder beigebracht werden. Falls irgendwelche dieser Risiken oder Unwägbarkeiten eintreffen oder sich die zugrundeliegenden Annahmen als unrichtig erweisen sollten, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Prognosen von MSCI abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Ansichten von MSCI im Hinblick auf künftige Ereignisse wider und verstehen sich vorbehaltlich dieser und anderer Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen in Bezug auf Betriebe, Betriebsergebnisse, Wachstumsstrategie und Liquidität von MSCI. MSCI übernimmt keinerlei Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen aus irgendeinem Grund öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, auch wenn in Zukunft neue Informationen, Ereignisse oder andere Gegebenheiten vorliegen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.