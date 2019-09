PARTENARIAT DE GILLETTE ET DE TERRACYCLE POUR LE RECYCLAGE DE TOUS LES RASOIRS À L’ÉCHELLE NATIONALE

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Gillette, en partenariat avec le meneur international pour le recyclage, TerraCycle, annonce que toutes les marques de rasoirs jetables, de cartouches de lames remplaçables et d’emballages plastiques de rasoirs sont recyclables à l’échelle nationale pour la première fois au Canada.

Grâce à ce partenariat novateur, les consommateurs sont invités à recycler leurs rasoirs de deux manières :

Programme de recyclage des rasoirs de Gillette – Les participants souhaitant recycler leurs rasoirs de la maison sont invités à s’inscrire sur la page du programme https://www.terracycle.com/fr-CA/brigades/programme-de-recyclage-des-rasoirs-gillette. Lorsqu’ils sont prêts à expédier leurs déchets, ils peuvent simplement télécharger une étiquette d’expédition gratuite, placer les rasoirs dans un emballage sécuritaire qui ne peut être percé et envoyer le tout à TerraCycle pour le recycler.

Solutions locales de recyclage pour les rasoirs de Gillette – Gillette invite les commerces, les salles d’entraînement, les universités et collèges, les villes et les organisations communautaires à devenir des lieux de dépôt public pour le programme de recyclage de rasoirs Gillette. Les participants souhaitant devenir un lieu de dépôt sont invités à s’inscrire sur la page du programme https://www.terracycle.com/fr-CA/brigades/gillette-programme-de-recyclage-rasoirs-des-detaillants-ca-fr. Lorsqu’ils seront acceptés au sein du programme, un bac de recyclage de rasoirs exclusif conçu par TerraCycle et Gillette leur sera envoyé. Lorsque ce bac est plein, il leur suffit de le fermer et de le renvoyer à TerraCycle par le biais de UPS et un nouveau bac leur sera envoyé. L’adresse listée dans le compte sera publiée sur la carte accessible au public des solutions locales de recyclage, sur la page du programme de recyclage des rasoirs de Gillette.

« Grâce à ce programme novateur et premier de son genre qu’est le programme de recyclage de Gillette, les rasoirs jetables, les cartouches de lames remplaçables et leur emballage sont dorénavant recyclables à l’échelle nationale, » a dit Tom Szaky, PDG et fondateur de TerraCycle. « Nous sommes fiers de nous associer à cette entreprise visionnaire pour offrir aux consommateurs une façon d’éviter l’envoi de rasoirs dans des sites d’enfouissement. »

« Nous sommes très excités quant à notre partenariat avec TerraCycle et d’offrir le recyclage des rasoirs Gillette, Venus ou de toute autre marque de rasoirs partout au Canada. Il s’agit d’une première étape importante vers des solutions durables pour les produits de rasage et le début d’un parcours excitant pour Gillette et TerraCycle, » a dit Jennifer Seiler, responsable de Gillette Canada.

Pour tout envoi de déchets à TerraCycle via le programme de recyclage des rasoirs de Gillette ou les solutions locales de recyclage de rasoirs de Gillette, les collecteurs accumulent des points qui peuvent être utilisés comme don ou convertis en argent pour le donner à l’organisation à but non lucratif, scolaire ou de charité de leur choix. Les emballages recueillis seront recyclés pour en faire des produits de consommation variés comme des bancs de parc, des supports à vélo, des bols de nourriture pour animal de compagnie et des bacs de recyclage.

Pour plus de renseignements sur le programme, veuillez visiter le www.terracycle.ca.

À PROPOS DE GILLETTE

Depuis plus de 115 ans, Gillette offre une technologie de précision et des produits offrant une performance inégalée, améliorant ainsi la vie de plus de 800 millions de consommateurs partout dans le monde. Du rasage aux soins corporels, des soins de la peau à la protection contre la sueur, Gillette offre une grande variété de produits, y compris des rasoirs, du gel à raser (en format gel, mousse et crème), des soins de la peau, des après-rasages, des antisudorifiques, des déodorants et des nettoyants pour le corps. Pour obtenir de plus amples renseignements et consulter les dernières nouvelles de Gillette, visitez le www.gillette.com. Pour voir notre sélection complète de produits, visitez le www.gillette.ca. Suivez Gillette sur Twitter, Facebook et Instagram.

À PROPOS DE PROCTER & GAMBLE

P&G sert des consommateurs partout dans le monde grâce à l’un des portefeuilles de marques les plus prestigieux et fiables du monde, comprenant notamment Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® et Whisper®. Les activités de la communauté de P&G sont réparties dans près de 70 pays dans le monde. Veuillez visiter le site https://www.pg.com pour connaître les toutes dernières nouveautés et obtenir de l’information sur P&G et ses marques.

À propos de TerraCycle

TerraCycle est une entreprise de traitement des déchets novatrice avec pour mission d’éliminer l’idée de « déchet ». Avec une présence nationale dans 21 pays, TerraCycle s’associe à des entreprises de produits de consommation, des détaillants, des villes et des établissements pour recycler des produits et des emballages, des couches sales aux mégots de cigarette, qui seraient autrement envoyés dans des sites d’enfouissement ou incinérés. De plus, TerraCycle travaille avec des entreprises de produits de consommation pour intégrer des déchets difficiles à recycler, comme le plastique océanique, dans leurs produits ou leurs emballages. TerraCycle a remporté plus de 200 prix pour la durabilité et a donné plus de 44 millions $ à des écoles et des œuvres caritatives depuis sa fondation il y a 15 ans. Pour plus de renseignements sur TerraCycle ou pour participer à ses programmes de recyclage, veuillez visiter le www.terracycle.ca.