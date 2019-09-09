MLB和NTT締結開創性技術合作關係

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--美國職業棒球大聯盟(MLB)和全球技術與商業解決方案領導者NTT已建立為期多年的技術合作關係。NTT是首家成為美國MLB官方合作夥伴的日本資訊技術公司。這項消息是由大聯盟主席Robert D. Manfred, Jr.和NTT總裁兼執行長Jun Sawada於今日在紐約MLB總部宣布的。

此次獨特的合作將探索並利用NTT以Ultra Reality Viewing (URV)技術為亮點的最先進技術平臺，從而為棒球迷締造新體驗。此外，作為「MLB官方Ultra Reality Viewing球迷體驗合作夥伴」和「MLB Network Ballpark Cam的冠名贊助商」，NTT將透過MLB的各種內容傳遞平臺提升其品牌知名度，包括數位、行動、社群網路、離線和電視。

技術合作關係

NTT和MLB將利用NTT的先進解決方案Ultra Reality Viewing合力打造令人興奮的全新棒球迷體驗。MLB在建構技術合作夥伴關係和新興平臺方面擁有悠久且成功的歷史，不斷地為球迷探索全方位棒球消費體驗的新方式。NTT的願景是利用技術幫助組織和社群在「智慧世界」時代實現其目標，並創造影響深遠的客戶體驗，此次與MLB締結的合作關係便是此願景的良好典範。

創新的球迷體驗：Ultra Reality Viewing技術

Ultra Reality Viewing是NTT的即時超高清晰環繞視訊合成技術，可將多張4K攝影機影像即時組合成12K等超寬影像，讓將它們同步傳輸到遠端地點。透過普通攝影機難以捕獲的超高清晰環繞視訊，觀眾可以在觀看體育內容時，仿佛置身於體育場或球場觀賽一樣。這是一款採用NTT獨特研發技術Kirari!(*1)的可靠解決方案。它已在日本成功部署，不僅能增強觀眾觀看體驗和球迷體驗，而且效果極佳。

MLB和NTT準備在即將開球的選定比賽中提供原型URV體驗，此事目前正處於規劃階段。具體細節和媒體預覽機會將在稍晚公布。

大聯盟主席Manfred表示：「我們很高興NTT能致力於擴展棒球技術組合，同時熱切期望此次合作將為各俱樂部和球迷帶來的新體驗。分享並落實利用先進技術造福棒球迷這一願景，將為我們利用與NTT的合作關係來探索和嘗試獨特方式打造全新棒球體驗奠定基礎。」

NTT Corporation總裁兼執行長Jun Sawada表示：「NTT很自豪能與MLB攜手合作，加速邁向智慧體育的未來。科技創新可望徹底改變體育和球迷的體驗。基於我們的創新傳統和成功的部署經驗，我們將透過獨特的Ultra Reality Viewing技術締造全新的球迷體驗，幫助MLB取得成功。藉由此次合作，NTT的目的是打造有價值的技術解決方案，將智慧體育帶入生活。」

NTT BALLPARK CAM

NTT還成為MLB Network屢獲殊榮的Ballpark Cam技術的冠名贊助商。NTT Ballpark Cam由位於美國紐澤西州錫考克斯(Secaucus)的MLB Network攝影棚控制，是由在全部30座MLB棒球場安裝的攝影機組成的強大網路，使MLB Network能夠捕獲獨特的賽前和賽後球場鏡頭及現場出鏡採訪，以供其所有8台攝影棚節目使用。此外，這項提名艾美獎的技術每天向MLB Network提供球賽直播內容，以供其直播和原創節目使用，使得MLB成為唯一擁有此類跨組織資產的美國職業體育聯盟。

(*1) 如需瞭解有關NTT研發技術Kirari!的更多資訊，敬請造訪https://www.ntt.co.jp/activity/en/innovation/kirari/。

關於美國職業棒球大聯盟

美國職業棒球大聯盟(MLB)是美國最具歷史意義的職業體育聯盟，由美國和加拿大的30家成員俱樂部組成，代表著職業棒球運動的最高水準。美國職業棒球大聯盟是北美參與人數最多的體育運動，自2004年以來，MLB連創這項賽事歷史上參與人數最多的賽季紀錄。在大聯盟主席Robert D. Manfred, Jr.的帶領下，MLB目前擁有創紀錄的勞工和平、競爭均衡性和行業收入水準，以及美國職業體育中最全面的藥物檢測計畫。MLB不斷致力於在美國、加拿大和世界各地的社群中產生影響力，使這項運動在社會中發揮更大的作用，並滲透到棒球業務、行銷和社群關係工作的各個方面。隨著MLB Network和MLB數位平臺不斷取得成功，MLB繼續為其球迷尋求創新方式，以享受美國的這項全民娛樂和真正的全球性賽事。如需瞭解有關美國職業棒球大聯盟的更多資訊，敬請造訪 www.MLB.com。

關於NTT

NTT是一家全球技術與商業解決方案供應商。我們透過提供全面整合的服務幫助客戶拓展其業務，並提高其競爭市場地位，包括全球網路、網路安全、代管IT和應用程式、雲端和資料中心服務，以及業務諮詢和深厚的產業專業知識。作為全球五大技術與商業服務提供者，NTT與80多家《財星》雜誌全球百大企業以及數千家其他客戶和社群合作，以協助他們實現目標，並為永續未來貢獻力量。如需瞭解有關NTT的更多資訊，敬請造訪www.global.ntt。

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