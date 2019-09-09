MLB和NTT缔结开创性技术合作关系

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--美国职业棒球大联盟(MLB)和全球技术与商业解决方案领导者NTT已建立为期多年的技术合作关系。NTT是首家成为美国MLB官方合作伙伴的日本信息技术公司。这一消息是由大联盟主席Robert D. Manfred, Jr.和NTT总裁兼首席执行官Jun Sawada于今日在纽约MLB总部宣布的。

此次独特的合作将探索并利用NTT以Ultra Reality Viewing (URV)技术为亮点的最先进技术平台，从而为棒球迷缔造新体验。此外，作为“ MLB官方Ultra Reality Viewing球迷体验合作伙伴”和“ MLB Network Ballpark Cam的冠名赞助商”，NTT将依托MLB的各种内容分发平台提升其品牌知名度，包括数字、移动、社交网络、线下和电视。

技术合作关系

NTT和MLB将利用NTT的高级解决方案Ultra Reality Viewing合力打造令人兴奋的全新棒球迷体验。MLB在构建技术合作伙伴关系和新兴平台方面有着悠久且成功的历史，不断地为球迷探索全方位棒球消费体验的新方式。NTT的愿景是利用技术帮助组织和社区在“智能世界”时代实现其目标，并创造影响深远的客户体验，此次与MLB缔结的合作关系便是此愿景的良好典范。

创新的球迷体验：Ultra Reality Viewing技术

Ultra Reality Viewing是NTT的实时超高清环绕视频合成技术，可将多张4K摄像机图像实时组合成12K等超宽图像，让将它们同步传输到远程地点。借助普通摄像机难以捕获的超高清环绕视频，观众可以在观看体育内容时，仿佛置身于体育场或球场观赛一样。这是一款基于NTT独特的研发技术“Kirari!(*1)”的可靠解决方案。它已在日本成功部署，不仅能增强观众观看体验和球迷体验，而且效果极佳。

MLB和NTT准备在即将开球的选定比赛中提供原型URV体验，此事目前正处于规划阶段。具体细节和媒体预览机会将在晚些时候公布。

大联盟主席Manfred表示：“ 我们很高兴NTT能致力于扩展棒球技术组合，同时热切期望此次合作将为各俱乐部和球迷带来的新体验。分享并落实利用先进技术造福棒球迷这一愿景，将为我们利用与NTT的合作关系来探索和尝试独特方式打造全新棒球体验打下基础。”

NTT Corporation总裁兼首席执行官Jun Sawada表示：“ NTT很自豪能与MLB携手合作，加速迈向智能体育的未来。科技创新有望彻底改变体育和球迷的体验。基于我们的创新传统和成功的部署经验，我们将通过独特的Ultra Reality Viewing技术缔造全新的球迷体验，助力MLB取得成功。依托此次合作，NTT的目的是打造有价值的技术解决方案，将智能体育带入生活。”

NTT BALLPARK CAM

NTT还成为MLB Network屡获殊荣的Ballpark Cam技术的冠名赞助商。NTT Ballpark Cam由位于美国新泽西州锡考克斯的MLB Network演播室控制，是由在全部30座MLB棒球场安装的摄像机组成的强大网络，使MLB Network能够捕获独特的赛前和赛后球场镜头及现场出境采访，以供其所有8台演播室节目使用。此外，这项提名艾美奖的技术每天向MLB Network提供球赛直播内容，以供其直播和原创节目使用，使得MLB成为唯一拥有此类跨组织资产的美国职业体育联盟。

(*1) 如需了解有关NTT研发技术“Kirari!”的更多信息，敬请访问https://www.ntt.co.jp/activity/en/innovation/kirari/。

关于美国职业棒球大联盟

美国职业棒球大联盟(MLB)是美国最具历史意义的职业体育联盟，由美国和加拿大的30家成员俱乐部组成，代表着职业棒球运动的最高水平。美国职业棒球大联盟是北美参与人数最多的体育运动，自2004年以来，MLB连创这项赛事历史上参与人数最多的赛季纪录。在大联盟主席Robert D. Manfred, Jr.的带领下，MLB目前拥有创纪录的劳工和平、竞争均衡性和行业收入水平，以及美国职业体育中最全面的药物检测计划。MLB不断致力于在美国、加拿大和世界各地的社区中产生影响力，使这项运动在社会中发挥更大的作用，并渗透到棒球业务、营销和社区关系工作的各个方面。随着MLB Network和MLB数字平台不断取得成功，MLB继续为其球迷寻求创新方式，以享受美国的这项全民娱乐和真正的全球性赛事。如需了解有关美国职业棒球大联盟的更多信息，敬请访问 www.MLB.com。

关于NTT

NTT是一家全球技术与商业解决方案提供商。我们通过提供全面整合的服务帮助客户拓展其业务，并提高其竞争市场地位，包括全球网络、网络安全、托管IT和应用、云和数据中心服务，以及业务咨询和深厚的行业专业知识。作为全球五大技术与商业服务提供商，NTT与80多家《财富》全球100强企业以及数千家其他客户和社区合作，以助力他们实现目标，并为可持续未来贡献力量。 如需了解有关NTT的更多信息，敬请访问www.global.ntt。

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