位於東京豐洲「可在水中穿行的展覽館」teamLab Planets現已成為秋季展覽空間。水面遊動的錦鯉碰到參觀者後會變成秋葉。

Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity teamLab, 2016-2018, Interactive Digital Installation, Endless, Sound: Hideaki Takahashi (Photo: Business Wire)

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--藝術團體teamLab位於東京豐洲「可在水中穿行的展覽館」teamLab Planets TOKYO DMM.com(以下簡稱為“teamLab Planets”)將從9月1日起在限定期間內變成秋季展覽空間。在這個藝術空間內,您可親身體驗秋葉和菊花在眼前展開,但這一特展僅持續至11月30日。

展覽館內名為「與人共舞的錦鯉之水面彩繪 - 無限」(Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity)的大型互動作品將變成秋季展覽空間,參觀者可赤腳走入水中。這一作品全年經常變換,隨季節改變而綻放當季花朵。在這三個月的時間裡,在無限廣闊的水面上遊動的錦鯉碰到參觀者時會變成秋葉、菊花和其他秋季花朵。

藝術作品圖片:https://www.teamlab.art/jp/ew/koi_and_people/

藝術作品影片:https://youtu.be/12reeWeMXwQ

teamLab Planets:https://planets.teamlab.art

根據大眾的要求,自10月起,展覽館「一切盡在掌握」(Everything is in your hand)美食區將再次提供限量版菜單。菜單將選用直接從豐洲市場(Toyosu Market)採購的鮮活海鮮和貝類烹飪美食。

• 展覽館概念:身臨其境(Body Immersive)

teamLab Planets是可讓人在水中穿行的展覽館。它的中心由四個巨大的展覽空間和七件藝術作品組成。所有藝術作品以teamLab這個藝術集體的「身臨其境」概念為基礎。

巨大的「身臨其境」空間由一系列裝置組成,整個身體都沉浸在藝術作品之中,觀眾與作品之間的界限逐漸模糊。

參觀者赤腳進入展覽館,與其他人一同沉浸在巨大的裝置空間內。

• 自開放以來,teamLab Planets展覽館全年參觀者超過125萬人次,超過了畢卡索博物館(Picasso Museum)和達利劇院博物館(Dali Theatre-Museum)。

自2018年7月開放以來的一年裡,teamLab Planets吸引了來自全球106個不同國家和地區超過125萬人次的參觀者。其參觀者人數超過全球前三大單一藝術家展覽館中的兩個,分別是位於巴塞隆納的畢卡索博物館(擁有近95萬人次參觀者)和菲格雷斯的達利劇院博物館(同樣位於西班牙,擁有110萬人次參觀者)。(參閱附註1。)在全年125萬人次的參觀者中,近30%來自日本境外。(參閱附註2。)針對這些參觀者的分析發現,該展覽館最受美國人歡迎,其次是香港、臺灣、英國和澳洲。

• teamLab Planets

新聞資料袋:https://goo.gl/tQXMLm

關於購票及其他資訊,請參閱官網planets.teamlab.art和我們的Instagram帳戶。

• 聯營餐廳

The Bowl Steakhouse

由teamLab建築師設計的休閒餐廳,採用開放式設計,將自然引入餐廳。

點選此處,瞭解更多資訊。

Everything is in your hand

這個美食區的原創餐盤設計強調單手掌控一切的概念,只需一隻手便可享用一切飲品和小食。

點選此處,瞭解更多資訊。

PLANETS Co., Ltd.

teamLab Planets TOKYO和相關餐廳設施營運的管理實體。

關於teamLab

teamLab (f. 2001)是由跨領域的超級科技專家組成的藝術團體,其合作實務旨在探索藝術、科學、科技、設計和自然世界的融匯點。teamLab的目標是透過藝術探索人與自然和個人與世界的新關係。請點選此處查看完整介紹。

teamLab由Pace Gallery代表。

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。