位于东京丰洲“可在水中穿行的展览馆”teamLab Planets现已成为秋季展览空间。水面游动的锦鲤碰到参观者后会变成秋叶。

Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity teamLab, 2016-2018, Interactive Digital Installation, Endless, Sound: Hideaki Takahashi (Photo: Business Wire)

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--艺术团体teamLab位于东京丰洲“可在水中穿行的展览馆”teamLab Planets TOKYO DMM.com(以下简称为“teamLab Planets”)将从9月1日起在限定期间内变成秋季展览空间。在这个艺术空间内,您可亲身体验秋叶和菊花在眼前展开,但这一特展仅持续至11月30日。

展览馆内名为“与人共舞的锦鲤之水面彩绘 - 无限”(Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity)的大型互动作品将变成秋季展览空间,参观者可赤脚走入水中。这一作品一年到头都在变化,随季节改变绽放当季花朵。在这三个月的时间里,在无限广阔的水面上游动的锦鲤碰到参观者时会变成秋叶、菊花和其他秋季花朵。

艺术作品图片:https://www.teamlab.art/jp/ew/koi_and_people/

艺术作品视频:https://youtu.be/12reeWeMXwQ

teamLab Planets:https://planets.teamlab.art

根据大众的要求,自10月起,展览馆“一切尽在掌握”(Everything is in your hand)美食区将再次提供限量版菜单。菜单将选用直接从丰洲市场(Toyosu Market)采购的鲜活海鲜和贝类烹饪美食。

• 展览馆概念:身临其境(Body Immersive)

teamLab Planets是一个可以让人在水中穿行的展览馆。它的中心由四个巨大的展览空间和七件艺术作品组成。所有艺术作品以teamLab这个艺术集体的“身临其境”概念为基础。

巨大的“身临其境”空间由一系列装置组成,整个身体都沉浸在艺术作品之中,观众与作品之间的界限逐渐模糊。

参观者赤脚进入展览馆,与其他人一同沉浸在巨大的装置空间内。

• 自开放以来,teamLab Planets展览馆全年参观者超过125万人次,超过了毕加索博物馆(Picasso Museum)和达利剧院博物馆(Dali Theatre-Museum)。

自2018年7月开放以来的一年里,teamLab Planets吸引了来自全球106个不同国家和地区超过125万人次的参观者。其参观者人数超过了全球前三大单一艺术家展览馆中的两个,分别是位于巴塞罗那的毕加索博物馆(拥有近95万人次参观者)和菲格雷斯的达利剧院博物馆(同样位于西班牙,拥有110万人次参观者)。(参阅附注1。)在全年125万人次的参观者中,近30%来自于日本境外。(参阅附注2。)针对这些参观者的分析发现,这个展览馆最受美国人欢迎,其次是香港、台湾、英国和澳大利亚。

• teamLab Planets

新闻资料袋:https://goo.gl/tQXMLm

关于购票及其他信息,请参阅官网planets.teamlab.art和我们的Instagram账户。

• 联营餐厅

The Bowl Steakhouse

由teamLab建筑师设计的一家休闲餐厅,采用开放式设计,将自然引入餐厅。

点击此处,了解更多信息。

Everything is in your hand

这个美食区的原创餐盘设计强调单手掌控一切的概念,只需一只手便可享用一切饮品和小食。

点击此处,了解更多信息。

PLANETS Co., Ltd.

teamLab Planets TOKYO和相关餐厅设施运营的管理实体。

关于teamLab

teamLab (f. 2001)是一个由跨学科的超级技术专家组成的艺术团体,其合作实践旨在探索艺术、科学、技术、设计和自然世界的融汇点。teamLab的目标是通过艺术探索人与自然和个人与世界的新关系。请点击此处查看完整介绍。

teamLab由Pace Gallery代表。

