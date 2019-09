teamLab Planets, muzeum, kde se pohybujete po vodě v Toyosu v Tokiu, je v současné době podzimním prostorem. Kapři plavající na vodní hladině se při setkání s návštěvníky mění na podzimní listí.

Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity teamLab, 2016-2018, Interactive Digital Installation, Endless, Sound: Hideaki Takahashi (Photo: Business Wire)

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Umělecký kolektiv teamLab je "muzeum, kde se pohybujete skrz vodu" v Toyosu v Tokiu. teamLab Planets TOKYO DMM.com (dále jen TeamLab Planets) se od 1. září na omezenou dobu změní na podzimní prostor. Bavte se v prostoru uměleckých děl, kde se před vámi rozprostírá podzimní listí a chryzantémy. Akce trvá pouze do 30. listopadu.

V masivní interaktivní kreaci probíhá změna na podzimní prostor pod názvem Kresba na vodní hladině vytvořená tancem rybek Koi a lidmi - Nekonečno, kde mohou návštěvníci muzea chodit naboso vodou. Tato práce se po celý rok mění, s květinami, které kvetou a mění se s ročními obdobími v reálném čase. Pouze během tohoto tříměsíčního období se rybky Koi, které plavou po nekonečně rozpínavé vodní hladině, při setkání s návštěvníky muzea mění na podzimní listí, chryzantémy a další podzimní květiny.

Obrázek: https://www.teamlab.art/jp/ew/koi_and_people/

Video: https://youtu.be/12reeWeMXwQ

teamLab Planets: https://planets.teamlab.art

Počínaje říjnem bude v muzeu na veřejnou poptávku opět k dispozici nabídka s omezenou edicí na stánku s občerstvením Everything is in your hand (Všechno máte ve své ruce). Nabídka obsahuje nejčerstvější mořské plody a měkkýše dodané přímo z trhu Toyosu.

• Koncepce muzea: Ponoření těla

teamLab Planets je muzeum, kde chodíte skrz vodu. Skládá se ze 4 rozsáhlých výstavních prostor ve svém středu a 7 uměleckých kreací. Umělecká díla jsou založena na konceptu "Ponoření těla" kolektivu teamLab.

Obrovský prostor pohlcující tělo se skládá z kolekce instalací, ve kterých se celé tělo ponoří do umění a hranice mezi divákem a uměleckou tvorbou se stávají nejasnými.

Návštěvníci vstoupí do muzea naboso a ponoří se do prostoru instalace spolu s dalšími návštěvníky.

• Muzeum teamLab Planets vítá od svého otevření více než 1,25 milionů návštěvníků ročně, to znamená, že má více návštěvníků než Picasso Museum a Dali Theatre-Museum.

Během jednoho roku od otevření teamLab Planets v červenci 2018 navštívilo muzeum více než 1,25 milionu návštěvníků ze 106 různých zemí a regionů celého světa. Jedná se o větší počet návštěvníků, než jaký mají dvě ze tří nejvýznamnější světová muzea jednoho umělce - Picassovo muzeum v Barceloně s téměř 950 000 návštěvníky a Dali Theatre-Museum ve Figueres (také ve Španělsku) s více než 1,1 milionem návštěvníků. (Viz poznámka 1.) Z těchto 1,25 milionu návštěvníků ročně bylo zhruba 30 procent ze zemí mimo Japonsko. (Viz poznámka 2.) Analýza domovských zemí těchto návštěvníků ukázala, že muzeum bylo nejoblíbenější mezi Američany. Dále v pořadí následovaly Hongkong, Tchaj-wan, Velká Británie a Austrálie.

------------------------------

Poznámka 1: SPECIÁLNÍ ZPRÁVA NOVIN THE ART NEWSPAPER - Nejoblíbenější: Postavy návštěvníků výstavy a muzea 2018, The Art Newspaper. Číslo 311, duben 2019.

Poznámka 2: Z údajů o nákupech vstupenek na oficiálních webových stránkách TeamLab Planets, jak byly sledovány od 1. března do 30. června 2019

• teamLab Planets

Tiskové a propagační materiály: https://goo.gl/tQXMLm

Vstupenky a další informace najdete na oficiálních webových stránkách na adrese planets.teamlab.art a na našem účtu na Instagramu.

• Společně spravované restaurace

The Bowl Steakhouse

Neformální restaurace navržená skupinou teamLab Architects, s otevřeným půdorysem, který vnáší do restaurace přírodu.

Další informace najdete zde.

Everything is in your hand

(Všechno máte ve své ruce) S originálními talíři, které zdůrazňují možnost držet vše v jedné ruce, vám tento stánek s občerstvením umožní vychutnat si nápoje a občerstvení, vše jednou rukou.

Další informace najdete zde.

PLANETS Co., Ltd.

Řídící subjekt pro provoz zařízení společnosti TeamLab Planets TOKYO a přidružených restaurací.

teamLab

Skupina teamLab (založena 2001) je umělecký kolektiv, interdisciplinární skupina ultratechnologů, kteří se ve vzájemné spolupráci snaží spojovat umění, vědu, technologii, design a svět přírody. Skupina teamLab si klade za cíl zkoumat nový vztah mezi člověkem a přírodou a mezi jednotlivcem a světem prostřednictvím umění. Kliknutím zde získáte kompletní údaje.

Skupina teamLab je zastoupena společností Pace Gallery.

