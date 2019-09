Společnosti P&G, National Geographic a Global Citizen uvádějí průkopnický seriál ACTIVATE: THE GLOBAL CITIZEN MOVEMENT, který by měl iniciovat akce proti chudobě, nerovnosti a zajištění udržitelnosti

In addition to P&G brands and close partners, ACTIVATE will feature Global Citizen ambassadors and advocates including Hugh Jackman, Common, Usher, Rachel Brosnahan, Gayle King, Bonang Matheba, Darren Criss, Pharrell Williams, Uzo Aduba, Becky G and Priyanka Chopra Jonas. (Graphic: Business Wire)

Procter & Gamble and National Geographic's six-part docuseries ACTIVATE, co-produced by Global Citizen and RadicalMedia, premieres Thursday, September 5, in the U.S. on National Geographic.

CINCINNATI--(BUSINESS WIRE)--Šestidílný seriál dokumentárních filmů ACTIVATE společností Procter & Gamble a National Geographic, v koprodukci se společnostmi Global Citizen a RadicalMedia, měl premiéru ve Spojených státech amerických ve čtvrtek 5. září na platformě National Geographic. Každá epizoda šestidílného seriálu se zaměřuje na jiný problém související s podstatou chudoby, jako jsou udržitelné zdroje, kriminalizace chudoby, pomoc při katastrofách, vzdělávání dívek, plastové odpady a světová krize s vodou.

Ukázkové video o seriálu P&G ACTIVATE si můžete prohlédnout zde.

Jednotlivé hodinové díly se začaly vysílat ve čtvrtek a potom jednou týdně do 10. října ve Spojených státech amerických a také na platformě National Geographic ve 172 zemích a 43 jazycích. Epizody vyzdvihnou práci společnosti P&G a jejích značek Tide, Always, Charmin a Head & Shoulders, kterou realizuje s mnoha dlouholetými partnery, jako jsou například společnosti Save the Children, World Vision, World Wildlife Fund, WEConnect International a Matthew 25: Ministries, kromě mnoha dalších.

"Společnost P&G a její značky se snaží využít svůj vliv, aby upozornily na nejzávažnější problémy dnešního světa," řekl Marc Pritchard, ředitel značek společnosti P&G. „Na těchto problémech pracujeme už desítky let a prostřednictvím dokumentárních snímků ACTIVATE chceme rozšířit náš ohromný globální přístup k téměř 5 miliardám zákazníků, abychom vzdělali a inspirovali obyvatele celého světa.“

Společnost P&G má bohatou historii posilování svých značek a lidí, aby zlepšila svět prostřednictvím řešení nejzávažnějších problémů týkajících se vzdělávání dívek, čisté pitné vody, pomoci při katastrofách, udržitelnosti a řešení nerovnosti. Ať už jde neziskový program společnosti P&G "Čistá voda dětem" (Children's Safe Drinking Water) (CSDW), který zajistil více než 15 miliard litrů pitné vody lidem v nouzi na celém světě nebo misi značky Always na ukončení chudoby #EndPeriodPoverty, společnost P&G využívá svůj vliv a dosah, aby realizovala smysluplnou změnu.

"Jsme pyšní na to, že spolupracujeme se společnostmi National Geographic a Global Citizen, stejně jako jejich talentovanými týmy ambasadorů a mnoha dlouholetými partnery, kteří pomohou lidem z celého světa využít společný hlas a inspirovat změny,“ řekla Allison Tummon Kamphuisová, ředitelka globálního programu pro genderovou rovnoprávnost a program "Čistá voda dětem" společnosti P&G.

Kromě značek a blízkých partnerů společnosti P&G budou ve snímcích ACTIVATE účinkovat ambasadoři a podpůrci společnosti Global Citizen, jako jsou Hugh Jackman, Common, Usher, Rachel Brosnahanová, Gayle Kingová, Bonang Mathebaová, Darren Criss, Pharrell Williams, Uzo Adubaová, Becky G a Priyanka Chopra Jonasová.

Jako jeden z největších světových poskytovatelů reklamy společnost P&G přemýšlí o tom, jak různým způsobem oslovit své zákazníky pomocí originálního obsahu ve spolupráci s vlivnými partnery, aby upozornila na některé nejzávažnější problémy světa. Spolupráce bude rovněž zahrnovat digitální centrály společností National Geographic a Global Citizen pro diváky, kteří chtějí získat více informací o šesti závažných problémech, na které se seriál dokumentů zaměřuje. Diváci budou mít možnost se podílet na kampaních společnosti Global Citizen a dozvědět se více o úsilí firmy a značek v čele se značkami Tide, Always, Head & Shoulders a Charmin.

Série dokumentů ACTIVATE měl premiéru ve Spojených státech amerických na platformě National Geographic ve čtvrtek 5. září v 10 hodin Východního času /9 hodin Centrálního času, sledujte místní seznamy.

Podrobnosti o každém díle:

ACTIVATE: Eradicating Extreme Poverty (Vymýcení extrémní chudoby)

Premiéra: Čtvrtek 5. září, 2019

Hugh Jackman, Priyanka Chopra Jonasová a Becky G se připojí ke kampaním společnosti Global Citizen, které apelují na přední světové představitele, aby realizovali politické změny pro ukončení extrémní chudoby na celém světě. Jackman organizuje ohromný festival v Central Parku, Becky G pojede do Mexika, aby propagovala kampaň společnosti Global Citizen na podporu žen, které jsou majitelkami vlastní firmy. Odborníci popisují stav extrémní chudoby na celém světě, ohromný pokrok, ke kterému došlo v posledních dvaceti letech a moderní řešení zaváděná na celém světě, včetně úsilí společnosti P&G a její značky Charmin o odpovědné zdroje.

ACTIVATE: Ending Cash Bail (Konec kaucí v hotovosti)

Premiéra: Čtvrtek 12. září, 2019

Umělci a aktivisti Common a Usher se spojí se společností Global Citizen a organizátory z řad řadových občanů ve svém úsilí o historickou reformu trestního práva a ukončení používání kaucí v hotovosti ve státě New York. Snaha společnosti P&G o řešení rasových předsudků prostřednictvím filmu z roku 2017 The Talk, a nového filmu The Look, je realizována tvůrci filmů, kteří sledují, jak rasová nesnášenlivost stále ovlivňuje každodenní životy Afroameričanů.

ACTIVATE: Education Cannot Wait (Vzdělání nemůže čekat)

Premiéra: Čtvrtek 19. září, 2019

Herečka a držitelka ceny Emmy Rachel Brosnahanová se připojí ke společnosti Global Citizen a pojede na hranice Peru, aby sledovala, jak probíhá vzdělávání dětí v průběhu konfliktů a přírodních katastrof. Po emocionálních zkušenostech s odsunutými rodinami se Brosnahanová a Global Citizen vrátí do Spojených států amerických, kde budou apelovat na Irsko, Velkou Británii a Spojené státy americké, aby přispěly miliony do globálního fondu Education Cannot Wait pro vzdělávání v průběhu krizí. Odborníci popisují nepřiměřený dopad, který mají přírodní katastrofy a konflikty na rozvojové země a způsoby, jakými lidé a značky z celého světa, jako například Tide, poskytují efektivní pomoc v naléhavých situacích.

ACTIVATE: Keeping Girls in School (Udržet dívky ve škole)

Premiéra: Čtvrtek 26. září, 2019

Priyanka Chopra Jonasová se připojí ke společnosti Global Citizen a aktivistům z celého světa v kampani, která by měla zbořit bariéry v oblasti vzdělávání dívek. Ve stejné době Gayle Kingová a Bonang Mathebaová budou apelovat na tisíce lidí, aby požadovali po vládě Jihoafrické republiky 58 milionů amerických dolarů na ukončení "období chudoby" a poskytla dívkám informace o menstruaci a zdroje potřebné k tomu, aby mohly zůstat ve škole a cítily se dobře. Experti popisují celou řadu problémů, které brání dívkám v rozvojových zemích ve vzdělání a ohromný vývoj, ke kterému ve světě došlo, jako například to, jak značka produktů pro ženy Always poskytuje zdroje pro bezplatné vzdělávání.

ACTIVATE: Ending Plastic Pollution (Konec plastových odpadů)

Premiéra: Čtvrtek 3. října, 2019

Pharrell Williams se připojí ke společnosti Global Citizen, aby apelovali na vlády, společnosti a jednotlivce a usilovali o řešení krize plastových odpadů v oceánu. Ve stejném období pojede Darren Criss na Filipíny, aby byl svědkem dopadu plastů na lidi žijící v extrémní chudobě a apeloval na obyvatele měst, aby oslovili starosty a snažili se zajistit pro města budoucnost bez odpadů. Experti popisují nepřiměřený dopad znečištění plasty na obyvatele rozvojových zemí a způsoby, kterými lidé a značky, jako například Head & Shoulders, pracují na řešení problému na celém světě.

ACTIVATE: Clean Water (Čistá voda)

Premiéra: Čtvrtek 10. října, 2019

Hvězda seriálu "Orange Is the New Black" Uzo Adubaová se připojí ke společnosti Global C, a bude usilovat o zajištění čisté vody a správné hygieny pro nejohroženější lidi na světě. Adubaová pojede do domoviny svých rodičů do Nigérie, kde bude apelovat na představitele země, aby věnovali státní prostředky na odstranění kontaminované vody a otevření defekační krize. Experti popisují důsledky kontaminované pitné vody na lidi v rozvojových zemích a řešení, která jsou implementována na celém světě, jako je například program zajištění pitné vody pro děti „Čistá voda dětem“.

O společnosti Procter & Gamble

P&G slouží zákazníkům po celém světě, a poskytuje jedno z nejsilnějších portfolií předních důvěryhodných a kvalitních značek, včetně Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® a Whisper®. Společenství P&G působí přibližně v 70 zemích celého světa. Nejnovější zprávy a informace o společnosti P&G a jejích značkách najdete na stránkách http://www.pg.com.

O společnosti National Geographic

Společnost National Geographic Partners LLC (dále jen NGP), společný podnik firem National Geographic Society a Disney, se snaží přinášet prémiový světový obsah v oblasti vědy, dobrodružství a objevování v bezkonkurenčním rozsahu mediálních formátů. NGP spojuje globální televizní kanály National Geographic (National Geographic Channel, Nat Geo WILD, Nat Geo MUNDO, Nat Geo PEOPLE) s mediálními formáty a formáty zaměřenými na spotřebitele, jako jsou časopisy National Geographic, studia, související digitální a sociální platformy, knihy, mapy, média pro děti a pomocné aktivity, které zahrnují cestování, globální zážitky a akce, prodej archivních materiálů, licencování a internetové obchodování. Rozšiřování vědomostí a pochopení našeho světa je hlavní náplní společnosti National Geographic již 131 let a nyní se snažíme jít ještě hlouběji, posouvat hranice, přiblížit se k našim zákazníkům a oslovit každý měsíc miliony lidí z celého světa ve 172 zemích a 43 jazycích. NGP vrací 27 procent ze svého zisku neziskové společnosti National Geographic Society na financování práce v oblasti vědy, objevování, udržování a vzdělávání. Další informace naleznete na stránkách natgeotv.com nebo nationalgeographic.com, nebo nás naleznete na sítích Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn a Pinterest.

O společnosti Global Citizen

Od prvního festivalu společnosti Global Citizen Festival v New Yorku v roce 2012 se společnost Global Citizen rozrostla na jednu z největších a nejviditelnějších platforem pro mladé lidi, která apeluje na vedoucí představitele světa, aby plnili své povinnosti pro dosažení Cílů udržitelného rozvoje OSN a ukončení extrémní chudoby do roku 2030. Global Citizens získala závazky a politická oznámení od předních představitelů v hodnotě více než 37,9 miliard amerických dolarů, které by měly pomoci ovlivnit životy více než 2,25 miliard lidí. Organizace realizovala svůj akční model v Jihoafrické republice, Austrálii, Indii, Spojeném království, Německu, Belgii a Kanadě a vytvořila platformu pro aktivisty, kde se mohou dozvědět o problémech, které je nejvíce zajímají, zjistit, co mají podniknout a jakou za to mohou získat odměnu.

