P&G, National Geographic en Global Citizen lanceren baanbrekende series, ACTIVATE: THE GLOBAL CITIZEN MOVEMENT om actie rond armoede, ongelijkheid en duurzaamheid te bevorderen

Each episode of the six-part series delves into a different issue connected to the root causes of poverty, including sustainable sourcing, criminalization of poverty, disaster relief, girls’ education, plastic waste and the global water crisis. (Photo: Business Wire)

In addition to P&G brands and close partners, ACTIVATE will feature Global Citizen ambassadors and advocates including Hugh Jackman, Common, Usher, Rachel Brosnahan, Gayle King, Bonang Matheba, Darren Criss, Pharrell Williams, Uzo Aduba, Becky G and Priyanka Chopra Jonas. (Graphic: Business Wire)

Procter & Gamble and National Geographic’s six-part docuseries ACTIVATE, co-produced by Global Citizen and RadicalMedia, premieres Thursday, September 5, in the U.S. on National Geographic.

Procter & Gamble and National Geographic’s six-part docuseries ACTIVATE, co-produced by Global Citizen and RadicalMedia, premieres Thursday, September 5, in the U.S. on National Geographic.

CINCINNATI--(BUSINESS WIRE)--ACTIVATE, de zesdelige docuserie van Procter & Gamble en National Geographic, mede geproduceerd door Global Citizen en RadicalMedia, gaat vanavond donderdag 5 september in première in de VS op National Geographic. Elke aflevering van de zesdelige serie gaat in op een ander probleem dat verband houdt met de diepere oorzaken van armoede, waaronder duurzame inkoop, criminalisering van armoede, rampenbestrijding, meisjesonderwijs, plastic afval en de wereldwijde watercrisis. Een overzichtsvideo van P&G ACTIVATE kan hier worden bekeken.

De afleveringen van een uur beginnen vanavond en worden wekelijks uitgezonden tot 10 oktober in de VS en ook op National Geographic in 172 landen en in 43 talen. De afleveringen zullen het werk benadrukken dat P&G en haar merken - Tide, Always, Charmin en Head & Shoulders - doen met veel van haar langdurige partners, waaronder Save the Children, World Vision, World Wildlife Fund, WEConnect International en Matthew 25: Ministries, onder vele anderen.

"P&G en onze merken zetten zich in om onze stem te gebruiken voor de aanpak van kritieke problemen waarmee onze wereld vandaag de dag wordt geconfronteerd," aldus Marc Pritchard, Chief Brand Officer van P&G. "We werken al tientallen jaren aan deze kwesties en met ACTIVATE willen we ons brede, wereldwijde bereik van bijna vijf miljard consumenten benutten om wereldburgers voor te lichten en te inspireren."

P&G heeft een rijke geschiedenis als het gaat om het inzetten van haar merken en mensen om van de wereld een betere plek te maken door bij te dragen aan de oplossing van kritieke problemen met betrekking tot het onderwijs van meisjes, schoon drinkwater, rampenbestrijding, duurzaamheid en ongelijkheid. Of het nu gaat om het non-profit P&G Children's Safe Drinking Water (CSDW)-programma dat mensen in nood over de hele wereld voorzien heeft van meer dan 15 miljard liter schoon water, of de missie van Always om de armoede rond het onderwerp menstruatie te beëindigen (#EndPeriodPoverty), P&G gebruikt haar stem en bereik om zinvolle verandering te bewerkstelligen.

"We zijn er trots op om samen te werken met National Geographic en Global Citizen, evenals hun getalenteerde artiestenambassadeurs en vele jarenlange partners die mensen over de hele wereld in staat stellen hun collectieve stem te gebruiken om verandering te inspireren," stelde Allison Tummon Kamphuis, P&G Global Program Leader voor gendergelijkheid en CSDW.

Naast P&G-merken en nauw samenwerkingspartners zijn in ACTIVATE ambassadeurs en pleitbezorgers van Global Citizen te zien, waaronder Hugh Jackman, Common, Usher, Rachel Brosnahan, Gayle King, Bonang Matheba, Darren Criss, Pharrell Williams, Uzo Aduba, Becky G en Priyanka Chopra Jonas.

Als een van 's werelds grootste adverteerders diversifieert P&G de manier waarop het consumenten bereikt door originele content in combinatie met invloedrijke partners te gebruiken om licht te werpen op enkele van de meest dringende onderwerpen van onze wereld. Het partnerschap omvat ook het digitale hoofdkwartier van National Geographic en Global Citizen voor kijkers die dieper willen ingaan op de zes kritieke kwesties die in de serie naar voren komen. Kijkers kunnen actie ondernemen naar aanleiding van Global Citizen-campagnes en meer informatie krijgen over bedrijfs- en merkinspanningen onder leiding van Tide, Always, Head & Shoulders en Charmin.

ACTIVATE gaat in première in de VS op National Geographic op donderdag 5 september om 10/9c; zie uw lokale vermelding.

Meer over elke aflevering:

ACTIVATE: Eradicating Extreme Poverty

Première: donderdag 5 september 2019

Hugh Jackman, Priyanka Chopra Jonas en Becky G voegen zich bij Global Citizen in campagnes om wereldleiders ertoe aan te zetten beleidswijzigingen door te voeren die een einde zouden maken aan extreme armoede over de hele wereld. Terwijl Jackman zich voorbereidt op het enorme Central Park-festival van de organisatie, reist Becky G naar Mexico voor de versterking van de campagne van Global Citizen om ondernemingen ertoe aan te zetten om bedrijven die in handen zijn van vrouwen te ondersteunen. Experts beschrijven de toestand van extreme armoede over de hele wereld, de enorme vooruitgang die de afgelopen 20 jaar is geboekt en innovatieve oplossingen die wereldwijd worden geïmplementeerd, waaronder de verantwoorde inkoopinspanningen van P&G en haar merk Charmin.

ACTIVATE: Ending Cash Bail

Première: donderdag 12 september 2019

De kunstenaars en activisten Common en Usher werken samen met Global Citizen en organisatoren op lokaal niveau bij hun streven naar historische hervorming van het strafrecht door een einde te maken aan het gebruik van de borgtocht in de staat New York. De toewijding van P&G om raciale vooroordelen aan te pakken via de film The Talk uit 2017 en de nieuwe film The Look, wordt onder de loep genomen door de filmmakers die hebben nagebootst hoe vooringenomenheid nog steeds voorkomt in de dagelijkse ervaringen van Afro-Amerikanen.

ACTIVATE: Education Cannot Wait

Première: donderdag 19 september 2019

Emmy Award-winnende acteur Rachel Brosnahan werkt samen met Global Citizen en reist naar de grens van Peru om te zien wat er gebeurt met de opvoeding van kinderen tijdens conflicten en natuurrampen. Na een emotionele ervaring met ontheemde families keren Brosnahan en Global Citizen terug naar de VS, waar ze er bij Ierland, het VK en de VS op aandringen om miljoenen toe te zeggen aan Education Cannot Wait, een wereldwijd fonds voor onderwijs tijdens crises. Experts beschrijven de onevenredige impact die natuurrampen en conflicten hebben op ontwikkelingslanden en manieren waarop mensen en merken over de hele wereld, zoals Tide, effectieve hulp bieden tijdens noodsituaties.

ACTIVATE: Keeping Girls in School

Première: donderdag 26 september 2019

Priyanka Chopra Jonas voegt zich bij Global Citizen en activisten over de hele wereld terwijl ze campagne voeren om de barrières voor meisjesonderwijs te slechten. Ondertussen brengen Gayle King en Bonang Matheba tienduizenden mensen bijeen om de Zuid-Afrikaanse regering op te roepen om $ 58 miljoen toe te zeggen voor het beëindigen van 'menstruatiearmoede' en om meisjes de voorlichting op het gebied van menstruatie en de middelen te geven die ze nodig hebben om op school te blijven en het vertrouwen te behouden. Experts beschrijven de brede waaier van problemen die meisjes ervan weerhouden een opleiding in ontwikkelingslanden te volgen, en de enorme vooruitgang die over de hele wereld wordt geboekt, zoals het werk van het vrouwelijke verzorgingsproduct Always om gratis educatieve middelen te bieden.

ACTIVATE: Ending Plastic Pollution

Première: donderdag 3 oktober 2019

Pharrell Williams doet mee aan de inspanningen van Global Citizen om regeringen, bedrijven en particulieren ertoe te bewegen de oceaanvervuilingcrisis op te lossen. Ondertussen reist Darren Criss naar de Filippijnen om getuige te zijn van de impact van plastic op mensen die in extreme armoede leven en roept hij wereldburgers op om hun burgemeesters aan te sporen hun steden te verbinden aan een toekomst zonder afval. Experts beschrijven de onevenredige impact van plasticvervuiling op mensen in ontwikkelingslanden en de manieren waarop mensen en merken, zoals Head & Shoulders, werken om het probleem overal ter wereld op te lossen.

ACTIVATE: Clean Water

Première: donderdag 10 oktober 2019

De ster van 'Orange Is the New Black', Uzo Aduba, sluit zich aan bij Global Citizen terwijl ze miljoenen mensen over de hele wereld verzamelen om te streven naar schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen voor 's werelds meest kwetsbare mensen. Ze reizen naar het vaderland van de ouders van Aduba, waar ze gouverneurs aansporen om staatsfondsen toe te zeggen voor de beëindiging van de crises op het gebied van vervuild water en open defecatie. Experts beschrijven de effecten van besmet drinkwater op mensen in ontwikkelingslanden en oplossingen die wereldwijd worden geïmplementeerd, waaronder het Children's Safe Drinking Water-programma van P&G.

Over Procter & Gamble

P&G bedient consumenten over de hele wereld met een van de sterkste portfolio's van vertrouwde merknamen, die bekend staan om hun kwaliteit en leiderschap, waaronder Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® en Whisper®. De P&G-gemeenschap ontplooit operationele activiteiten in circa 70 landen verspreid over de hele wereld. Zie http://www.pg.com voor het laatste nieuws en uitgebreide informatie over P&G en haar merken.

Over National Geographic

National Geographic Partners LLC (NGP), een joint venture tussen de National Geographic Society en Disney, zet zich ervoor in om de beste wetenschappelijke, avontuurlijke en exploratie-inhoud ter wereld te brengen in een ongeëvenaard portfolio van media-activa. NGP combineert de wereldwijde National Geographic-televisiekanalen (National Geographic Channel, Nat Geo WILD, Nat Geo MUNDO, Nat Geo PEOPLE) met de media- en consumentgerichte activa van National Geographic, waaronder National Geographic-tijdschriften; National Geographic-studio's; gerelateerde digitale en sociale mediaplatforms; boeken; kaarten; kindermedia; en nevenactiviteiten waaronder reizen, wereldwijde ervaringen en evenementen, archiefverkoop, licenties en e-commerce bedrijven. Al 131 jaar is het ontwikkelen van kennis en begrip van onze wereld het belangrijkste doel van National Geographic en nu willen we dieper gaan, de grenzen verleggen, verder gaan voor onze consumenten... en elke maand miljoenen mensen bereiken over de hele wereld in 172 landen en 43 talen terwijl we dit doen. NGP geeft 27 procent van onze opbrengsten terug aan de National Geographic Society zonder winstoogmerk om werk te financieren op het gebied van wetenschap, onderzoek, behoud en opleiding. Ga naar natgeotv.com of nationalgeographic.com voor meer informatie of vind ons op Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn en Pinterest.

Over Global Citizen

Sinds het eerste Global Citizen Festival in New York in 2012 is Global Citizen uitgegroeid tot een van de grootste, meest zichtbare platforms voor jongeren over de hele wereld die wereldleiders oproept om hun verantwoordelijkheid te nemen wat betreft het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties en het beëindigen van extreme armoede tot 2030. Global Citizens hebben toezeggingen en beleidsaankondigingen gegenereerd van leiders met een waarde van meer dan $ 37,9 miljard die het leven van meer dan 2,25 miljard mensen zullen beïnvloeden. De organisatie heeft haar actiegerichte model naar Zuid-Afrika, Australië, India, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, België en Canada gebracht en een platform gecreëerd voor activisten om meer te weten te komen over de onderwerpen waar ze het meest om geven, actie te ondernemen en zo beloningen te verdienen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.