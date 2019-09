P&G, National Geographic i Global Citizen przedstawiają „Activate: The Global Citizen Movement" - przełomowy serial dokumentalny

Each episode of the six-part series delves into a different issue connected to the root causes of poverty, including sustainable sourcing, criminalization of poverty, disaster relief, girls’ education, plastic waste and the global water crisis. (Photo: Business Wire)

Cincinnati--(BUSINESS WIRE)--Sześcioodcinkowy serial dokumentalny pt. „Activate” stworzony przez Procter & Gamble i National Geographic, we współpracy z Global Citizen i RadicalMedia, miał swoją premierę w USA 5 września (czwartek) na kanale National Geographic. W każdym odcinku serialu ukazany został inny problem: ubóstwo, zrównoważone pozyskiwanie zasobów, kryminalizacja ubóstwa, reagowanie na katastrofy, edukacja dziewcząt, odpady z tworzyw sztucznych i globalny kryzys gospodarki wodnej. Zapowiedź serialu można obejrzeć tutaj.

Sześćdziesięciominutowe odcinki będą emitowane raz w tygodniu aż do 10 października, na kanale National Geographic w Stanach Zjednoczonych oraz w 172 innych krajach świata, w 43 językach. W serialu ukazane zostały działania podejmowane przez spółkę P&G i jej marki – Tide, Always, Charmin i Head & Shoulders, we współpracy z wieloletnimi partnerami, w tym m.in. Save the Children, World Vision, World Wildlife Fund, WEConnect International oraz Matthew 25: Ministries.

„Spółka P&G, wraz ze swoimi markami, pragnie odnieść się do krytycznych problemów współczesnego świata – powiedział Marc Pritchard, dyrektor ds. marek w P&G. - Od kilkudziesięciu lat podejmujemy działania w tych obszarach, a za pośrednictwem serialu +Activate+ chcemy wykorzystać nasz szeroki, ogólnoświatowy zasięg, obejmujący blisko pięć miliardów konsumentów, aby edukować i inspirować obywateli z całego świata”.

Spółka P&G posiada bogatą historię działań, w ramach których korzystała ze swoich marek i ludzi, aby ulepszać świat poprzez wspieranie rozwiązań krytycznych problemów i wyzwań, takich jak edukacja dziewcząt, czysta woda pitna, akcje pomocowe dla ofiar klęsk żywiołowych, zrównoważony rozwój czy nierówności społeczne. Za pośrednictwem takich inicjatyw jak realizowany wg formuły non-profit program na rzecz bezpiecznej wody pitnej dla dzieci – „Children's Safe Drinking Water” (CSDW), w ramach którego osobom potrzebującym z całego świata dostarczono ponad 15 mld litrów czystej wody, czy misja Always mająca na celu wyeliminowanie ubóstwa (#EndPeriodPoverty), P&G wykorzystuje swój wpływ i zasięg, aby wprowadzać zmiany, które naprawdę mają znaczenie.

„Jesteśmy dumni z możliwości współpracy z wydawnictwem National Geographic i ruchem Global Citizen oraz ich utalentowanymi artystami-ambasadorami i wieloma długoletnimi partnerami, którzy umożliwiają ludziom z całego świata wspólne zabranie głosu w sprawach, które wymagają wprowadzenia zmian” – powiedziała Allison Tummon Kamphuis, globalny lider programu ds. równości płci z ramienia P&G oraz programu CSDW.

Oprócz marek i bliskich współpracowników P&G w serii „Activate” pojawią się ambasadorzy i promotorzy programu Global Citizen, w tym m.in. Hugh Jackman, Common, Usher, Rachel Brosnahan, Gayle King, Bonang Matheba, Darren Criss, Pharrell Williams, Uzo Aduba, Becky G oraz Priyanka Chopra Jonas.

Jako jeden z największych na świecie reklamodawców, P&G dywersyfikuje obecnie kanały, jakimi dociera do konsumentów, wykorzystując w tym celu autorskie treści oraz wpływowych partnerów, aby zwrócić powszechną uwagę na najbardziej naglące globalne problemy. Współpraca obejmować będzie także cyfrowe siedziby National Geographic i Global Citizen dla osób chcących bardziej zagłębić się w tematykę sześciu kluczowych problemów naświetlonych w serii dokumentów. Widzowie będą mogli włączyć się w działania realizowane w ramach programu Global Citizen i dowiedzieć się więcej na temat projektów realizowanych przez Tide, Always, Head & Shoulders czy Charmin.

Seria „Activate” miała premierę w Stanach Zjednoczonych na kanale National Geographic w czwartek, 5 września o godz. 10/9c (w zależności od lokalnego programu).

Więcej informacji o poszczególnych odcinkach:

„Activate”: Walka ze skrajnym ubóstwem

Premiera: czwartek, 5 września 2019

Hugh Jackman, Priyanka Chopra Jonas i Becky G włączają się w działania Global Citizen mające na celu zachęcenie światowych liderów do wprowadzenia zmian, które pozwoliłyby wyeliminować na całym świecie problem skrajnego ubóstwa. Podczas gdy Jackman przygotowuje się do organizacji dużego festiwalu w Central Parku, Becky G wybiera się do Meksyku, aby promować kampanię Global Citizen mającą motywować firmy do wspierania przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety. Eksperci opisują sytuację w zakresie skrajnego ubóstwa na świecie, postępy, jakie udało się poczynić na przestrzeni ostatnich 20 lat oraz innowacyjne rozwiązania wdrażane na świecie, w tym dotyczące odpowiedzialnego pozyskiwania zasobów przez P&G oraz jej markę Charmin.

„Activate”: Koniec z poręczeniami majątkowymi

Premiera: czwartek, 12 września 2019

Artyści i aktywiści, Common i Usher, przyłączają się do inicjatywy Global Citizen oraz jej oddolnych organizatorów, podejmując starania na rzecz reformy systemu sprawiedliwości mającej zakazać stosowania poręczeń majątkowych w stanie Nowy Jork. W ramach wysiłków P&G w zakresie walki z uprzedzeniami rasowymi, wyprodukowany w roku 2017 film pt. The Talk oraz nowa produkcja pt. The Look pokazują, z jakimi uprzedzeniami Afroamerykanie muszą nadal się mierzyć w codziennym życiu.

„Activate”: Edukacja nie może czekać

Premiera: czwartek, 19 września 2019

Zdobywczyni nagrody Emmy, aktorka Rachel Brosnahan dołącza do inicjatywy Global Citizen i udaje się na granicę z Peru, aby zobaczyć, w jaki sposób konflikty zbrojne i klęski żywiołowe wpływają na edukację dzieci. Po pełnych emocji spotkaniach z przesiedlonymi rodzinami, Brosnahan i przedstawiciele Global Citizen wracają do Stanów Zjednoczonych, gdzie namawiają władze Irlandii, Wielkiej Brytanii i USA do przeznaczenia milionów dolarów na powołanie ogólnoświatowego funduszu pod nazwą Education Cannot Wait (Edukacja nie może czekać). Miałby on służyć realizacji działań edukacyjnych w sytuacjach kryzysowych. Eksperci opisują niewspółmierny wpływ klęsk żywiołowych i konfliktów (zbrojnych) na kraje rozwijające się, a także skuteczne sposoby, w jakie osoby prywatne i firmy z całego świata, takie jak Tide, świadczą pomoc potrzebującym.

„Activate”: Dziewczyny zostają w szkole

Premiera: czwartek, 26 września 2019

Priyanka Chopra Jonas dołącza do Global Citizen i aktywistów na całym świecie, prowadząc kampanię na rzecz pokonania barier w edukacji dziewcząt. Tymczasem Gayle King i Bonang Matheba gromadzą dziesiątki tysięcy ludzi, aby wezwać rząd RPA do przeznaczenia 58 mln dolarów na cel związany z położeniem kresu „cyklicznej biedzie” i zapewnieniem dziewczętom edukacji dotyczącej menstruacji i artykułów higienicznych, jakich potrzebują, aby pozostać w szkole i zachować pewność siebie. Eksperci opisują szeroki zakres zagadnień, które powstrzymują dziewczęta przed zdobyciem wykształcenia w krajach rozwijających się oraz ogromny postęp, jaki dokonuje się na całym świecie, jak np. praca wykonywana przez kobiecą markę produktów pielęgnacyjnych Always w celu zapewnienia darmowych materiałów edukacyjnych.

„Activate”: Koniec z zanieczyszczeniem środowiska tworzywami sztucznymi

Premiera: czwartek, 3 października 2019

Pharrell Williams dołącza do inicjatywy Global Citizen, aby skłonić rządy, firmy i osoby prywatne do rozwiązania kryzysu związanego z zanieczyszczeniem oceanu tworzywami sztucznymi. Tymczasem Darren Criss podróżuje na Filipiny, aby być świadkiem tego, jaki wpływ mają tworzywa sztuczne na ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie i wzywa obywateli całego świata do nakłonienia burmistrzów, aby w ich miastach produkcja odpadów była zerowa. Eksperci opisują nieproporcjonalny wpływ zanieczyszczeń tworzywami sztucznymi na ludzi w krajach rozwijających się oraz sposób, w jaki ludzie i marki, takie jak Head & Shoulders, pracują nad rozwiązaniem problemu na całym świecie.

„Activate”: Czysta woda

Premiera: czwartek, 10 października 2019

Gwiazda „Orange Is the New Black”, Uzo Aduba, dołącza do Global Citizen, zbierając miliony ludzi na całym świecie, aby domagać się czystej wody pitnej i odpowiednich warunków sanitarnych dla ludzi z całego świata znajdujących się w trudnej sytuacji. Podróżują do ojczyzny rodziców Aduby w Nigerii, gdzie wzywają gubernatorów do przeznaczenia funduszy państwowych na likwidację skażonej wody i kryzysów związanych z defekacją otwartą. Eksperci opisują wpływ zanieczyszczonej wody pitnej na ludzi w krajach rozwijających się oraz rozwiązania wdrażane na całym świecie, w tym program P&G Children's Safe Drinking Water Program.

