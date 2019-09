Associação Argentina de Futebol seleciona a Stats Perform para acordo abrangente de vídeo e dados

CHICAGO e LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Hoje, a Stats Perform, líder revolucionário em inteligência artificial e dados esportivos, anunciou um contrato de cinco anos com a Associação Argentina de Futebol (AFA) pelos direitos de vídeo e dados de apostas globais em competições como Superliga Argentina, Copa Superliga Argentina, Copa Argentina e Recopa Argentina.

De acordo com o contrato, a Stats Perform coletará e distribuirá dados oficiais rápidos, dados de profundidade e fluxos de vídeo Watch&Bet de mais de 600 partidas por temporada para operadores globais licenciados de apostas esportivas. O novo acordo demonstra o compromisso da AFA em aumentar seu apelo global e proporcionar uma melhor experiência de apostas na categoria.

Alex Rice, diretor de direitos autorais da Stats Perform comentou: “O futebol argentino significa rivalidades ferozes, fãs apaixonados e equipes e jogadores de alta qualidade. Para muitos fãs de futebol, assistir a um jogo na Argentina é um sonho. Estamos muito satisfeitos por poder levar esse nível de entretenimento esportivo para nossos parceiros de apostas globais e seus clientes”.

Os torneios AFA se juntam a mais de 100 outros direitos de transmissão ao vivo no portfólio Watch&Bet da Stats Perform, que oferece futebol premium, tênis, basquete, críquete, rugby, hóquei no gelo e muito mais. Os vídeos Watch&Bet e os dados rápidos e profundos da Stats Perform são distribuídos aos operadores regulamentados globais para uso em apostas esportivas on-line, móveis e terrestres com os mais altos padrões de integridade.

Sobre a Stats Perform

A Stats Perform coleta os dados esportivos mais ricos do mundo e os transforma por meio da revolucionária inteligência artificial (IA) para desbloquear as informações mais detalhadas sobre mídia e tecnologia, apostas e desempenho da equipe. Com uma história de quase 40 anos, a Stats Perform incorpora e soluciona a natureza dinâmica do esporte com um software único de análise por IA, seja para meios digitais e radiodifusores com narrativas diferenciadas, empresas de tecnologia que promovem sua inovação com dados rápidos e confiáveis, centros de apostas em tempo real com serviços de integridade ou equipes. Como empresa líder em dados esportivos e IA, a Stats Perform trabalha com as principais mídias esportivas globais, empresas de tecnologia, centros de apostas, equipes e ligas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.