teamLab Planets, ein Museum, in dem Sie sich durch das Wasser bewegen, in Toyosu, Tokio, ist derzeit ein Raum für den Herbst. Die Karpfen, die auf der Wasseroberfläche schwimmen, verwandeln sich in Herbstblätter, wenn sie mit Besuchern kollidieren.

Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity teamLab, 2016-2018, Interactive Digital Installation, Endless, Sound: Hideaki Takahashi (Photo: Business Wire)

Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity teamLab, 2016-2018, Interactive Digital Installation, Endless, Sound: Hideaki Takahashi (Photo: Business Wire)

Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity teamLab, 2016-2018, Interactive Digital Installation, Endless, Sound: Hideaki Takahashi (Photo: Business Wire)

TOKIO, Japan--(BUSINESS WIRE)--Das „Museum, in dem Sie sich durch das Wasser bewegen“ des Kunstkollektivs teamLab in Toyosu, Tokio, teamLab Planets TOKYO DMM.com (im Folgenden teamLab Planets), verwandelt sich ab dem 1. September für eine begrenzte Zeit in einen herbstlichen Raum. Erleben Sie einen künstlerischen Raum, in dem sich Herbstlaub und Chrysanthemen vor Ihnen ausbreiten, jedoch nur bis zum 30. November.

Die Verwandlung in einen herbstlichen Raum findet in einem riesigen interaktiven Kunstwerk statt, das den Titel Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity trägt und bei dem die Besucher des Museums barfuß durchs Wasser laufen können. Dieses Kunstwerk verändert sich im Laufe des Jahres, wobei Blumen erblühen und sich im Einklang mit den Jahreszeiten in Echtzeit verändern. Nur in diesem Dreimonatszeitraum verwandeln sich die Koi, die über die endlose Wasseroberfläche schwimmen, in Herbstblätter, Chrysanthemen und andere Herbstblumen, wenn sie mit Museumsbesuchern kollidieren.

Kunstwerk: https://www.teamlab.art/jp/ew/koi_and_people/

Kunstwerk-Video: https://youtu.be/12reeWeMXwQ

teamLab Planets: https://planets.teamlab.art

Auf vielfachen Wunsch ist ab Oktober wieder eine limitierte Speisenauswahl bei Everything is in your hand, dem Imbissstand des Museums, erhältlich. Auf der Speisekarte stehen die frischesten Fische und Meeresfrüchte, die direkt vom Toyosu-Markt geliefert werden.

• Das Konzept des Museums: Body Immersive

teamLab Planets ist ein Museum, in dem Sie sich durch das Wasser bewegen. Es besteht aus vier großen Ausstellungsräumen und sieben Kunstwerken. Die Kunstwerke basieren auf dem Konzept des Kunstkollektivs teamLab „Body Immersive“.

Der riesige Body Immersive-Raum besteht aus einer Sammlung von Installationen, in denen der gesamte Körper in die Kunst eintaucht und die Grenze zwischen Betrachter und Kunstwerk verschwimmt.

Die Besucher betreten das Museum barfuß und tauchen mit anderen Besuchern in die riesigen Installationsräume ein.

• Mit mehr als 1,25 Millionen Besuchern im Jahr seit der Eröffnung des Museums hat teamLab Planets mehr Besucher begrüßt als das Picasso-Museum und das Dali Theatre-Museum.

In dem einen Jahr seit der Eröffnung von teamLab Planets im Juli 2018 zählte das Museum mehr als 1,25 Millionen Besucher aus 106 verschiedenen Ländern und Regionen auf der ganzen Welt. Diese Besucherzahl übertrifft diejenigen von zwei der drei weltweit führenden Einzelkünstler-Museen, dem Picasso-Museum in Barcelona mit fast 950.000 Besuchern und dem Dali Theatre-Museum in Figueres (ebenfalls in Spanien) mit etwas mehr als 1,1 Millionen Besuchern. (Siehe Anmerkung 1.) Von diesen 1,25 Millionen jährlichen Besuchern stammten ungefähr 30 Prozent aus dem Ausland. (Siehe Anmerkung 2.) Eine Analyse der Heimatländer dieser Besucher ergab, dass das Museum bei Amerikanern am beliebtesten war, gefolgt von Hongkong, Taiwan, Großbritannien und Australien, und zwar in dieser Reihenfolge.

------------------------------

Anmerkung 1: THE ART NEWSPAPER SPECIAL REPORT Art’s Most Popular: Exhibition and museum visitor figures 2018, The Art Newspaper. Nummer 311, April 2019.

Anmerkung 2: Aus den Ticketkäuferdaten auf der offiziellen teamLab Planets-Website, die vom 1. März bis 30. Juni 2019 erhoben wurden

• teamLab Planets

Pressemappe: https://goo.gl/tQXMLm

Tickets und andere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website unter planets.teamlab.art und auf unserer Instagram-Seite.

• Gemeinsam unterhaltene Restaurants

The Bowl Steakhouse

Ein von teamLab Architects entworfenes zwangloses Restaurant, das offen geschnitten ist und die Natur in das Restaurant mit einbezieht.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Everything is in your hand

Mit den originalen Speisen, die das Konzept unterstreichen, alles in einer Hand zu haben, können Sie an diesem Imbissstand Getränke und Snacks mit nur einer Hand zu sich nehmen.

Weitere Informationen finden Sie hier.

PLANETS Co., Ltd.

Die verantwortliche Körperschaft für den Betrieb der Einrichtungen bei teamLab Planets TOKYO und den zugehörigen Restaurants.

teamLab

teamLab (Gründung im Jahr 2001) ist ein Kunstkollektiv und eine interdisziplinäre Gruppe von Ultratechnologen, deren kollaborative Praxis die Zusammenführung von Kunst, Wissenschaft, Technologie, Design und der natürlichen Welt sucht. teamLab ist bestrebt, über die Kunst eine neue Beziehung zwischen Mensch und Natur und zwischen dem Selbst und der Welt zu erkunden. Klicken Sie hier für die vollständige Biografie.

teamLab wird durch Pace Gallery vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.