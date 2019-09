teamLab Planets, un musée où vous vous déplacez dans l’eau à Toyosu, à Tokyo, est actuellement un espace dédié à l’automne. Les carpes évoluant à la surface de l’eau se transforment en feuilles d’automne au contact des visiteurs.

Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity teamLab, 2016-2018, Interactive Digital Installation, Endless, Sound: Hideaki Takahashi (Photo: Business Wire)

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Le « Musée où vous vous déplacez dans l’eau » du collectif artistique teamLab, de Toyosu à Tokyo, teamLab Planets TOKYO DMM.com (ci-après, teamLab Planets) se transformera en espace automnal pour une durée limitée à partir du 1er septembre. Découvrez un espace artistique dans lequel les feuilles d’automne et les chrysanthèmes se répandent devant vous, mais uniquement jusqu’au 30 novembre.

La transformation en espace automnal s’inscrit dans le cadre d’un travail interactif considérable intitulé Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity (Esquisses à la surface de l’eau, créées par la danse des koi [carpes] et des gens - Infinité), et où les visiteurs du musée peuvent évoluer pieds nus dans l’eau. Ce travail évolue tout au long de l’année, avec des fleurs qui éclosent et changent en temps réel selon les saisons. Durant cette période de trois mois seulement, les « koi » qui évoluent à la surface de l’eau en expansion infinie se transformeront en feuilles d’automne, en chrysanthèmes, et autres fleurs automnales au contact des visiteurs du musée.

Œuvre : https://www.teamlab.art/jp/ew/koi_and_people/

Vidéo d’illustration : https://youtu.be/12reeWeMXwQ

teamLab Planets : https://planets.teamlab.art

À partir d’octobre, et en réponse à la demande du public, un menu en édition limitée sera disponible à nouveau à Everything is in your hand (Tout dans votre main), le kiosque de restauration du musée. Le menu met en valeur les fruits de mer et les crustacés les plus frais, en provenance directe du marché de Toyosu.

• Le concept du musée : Body Immersive

teamLab Planets est un musée dans lequel vous vous déplacez à travers l’eau. Il est composé de quatre grandes salles d’exposition en son centre, et sept installations artistiques. Les œuvres d’art sont basées sur le concept de « Body Immersive » (Corps immergé) du collectif artistique teamLab.

Le gigantesque espace Body Immersive est composé d’une collection d’installations dans laquelle l’intégralité du corps est immergée dans l’art, et où les frontières entre le spectateur et l’œuvre s’estompent.

Les visiteurs entrent dans le musée pieds nus, et s’immergent complètement avec les autres visiteurs, dans les vastes espaces des installations.

• Avec plus de 1,25 million de visiteurs dans l’année depuis l’ouverture du musée, teamLab Planets a accueilli plus de visiteurs que le Musée Picasso et le Théâtre-musée Dali.

Dans l’année qui a suivi l’ouverture de teamLab Planets en juillet 2018, plus de 1,25 million de visiteurs ont été accueillis, en provenance de 106 pays différents et régions du monde entier. Ce nombre de visiteurs dépasse le décompte de deux des trois musées mondiaux dédiés à un seul artiste, le Musée Picasso à Barcelone, avec près de 950 000 visiteurs, et le Théâtre-musée de Figueres (également en Espagne) avec un peu plus de 1,1 million de visiteurs. (Voir la remarque 1.) Sur ces 1,25 million de visiteurs annuels, près de 30 % provenaient de l’étranger. (Voir la remarque 2.) Une analyse des pays d’origine de ces visiteurs a révélé que le musée était le plus populaire chez les Américains, suivi par Hong Kong, Taiwan, le Royaume-Uni, et l’Australie, dans cet ordre.

------------------------------

Remarque 1 : « THE ART NEWSPAPER SPECIAL REPORT Art’s Most Popular: Exhibition and museum visitor figures 2018 », The Art Newspaper. Numéro 311, avril 2019.

Remarque 2 : D’après les données sur les acheteurs de billets, du site Web officiel de teamLab Planets, tel que recueillies entre le 1er mars et le 30 juin 2019

• teamLab Planets

Dossier de presse : https://goo.gl/tQXMLm

Pour les billets et autres informations, veuillez consulter le site Web officiel à l'adresse planets.teamlab.art et notre compte Instagram.

• Restaurants gérés conjointement

The Bowl Steakhouse

Un restaurant décontracté conçu par les architectes teamLab, qui adopte un espace ouvert introduisant la nature dans le restaurant.

Voir ici pour plus de renseignements.

Everything is in your hand (Tout dans votre main)

Proposant des plats originaux qui illustrent le concept d’avoir tout dans une seule main, ce kiosque de restauration vous permet de profiter de boissons et d’en-cas réunis dans une seule main.

Voir ici pour plus d’informations.

PLANETS Co., Ltd.

L’entité de direction pour l’exploitation des établissements à teamLab Planets TOKYO, et des restaurants associés.

teamLab

teamLab (fondé en 2001) est un collectif artistique interdisciplinaire d’ultratechnologistes dont les travaux de collaboration s’inscrivent à la confluence de l’art, de la science, de la technologie, du design et du monde naturel. teamLab s’attache à explorer une nouvelle relation entre les êtres humains et la nature, et entre soi-même et le monde, à travers l’art. Cliquez ici pour une biographie complète.

teamLab est représenté par Pace Gallery.

