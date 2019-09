Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity teamLab, 2016-2018, Interactive Digital Installation, Endless, Sound: Hideaki Takahashi (Photo: Business Wire)

Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity teamLab, 2016-2018, Interactive Digital Installation, Endless, Sound: Hideaki Takahashi (Photo: Business Wire)

teamLab Planets, un Museo Donde Uno Se Mueve a Través del Agua Ubicado en Toyosu, Tokio, Actualmente Funciona como un Espacio para el Otoño. Las carpas que nadan sobre la superficie del agua se transforman en hojas de otoño cuando entran en contacto con los visitantes

El “museo en el que uno se mueve a través del agua” del colectivo de arte teamLab, ubicado en Toyosu, Tokio, teamLab Planets TOKIO DMM.com (en adelante, teamLab Planets) se transformará en un espacio otoñal por tiempo limitado a partir del 1.º de septiembre. Experimente un espacio artístico donde las hojas de otoño y los crisantemos se expanden frente a sus ojos, pero solo hasta el 30 de noviembre.

La transformación en un espacio otoñal se lleva a cabo en un enorme trabajo interactivo llamado Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity (Dibujos sobre el agua creados por la danza de los peces koi y la gente: infinito), donde los visitantes pueden caminar descalzos por el agua. Esta obra se va transformando a lo largo del año, con flores que se abren y cambian con las estaciones en tiempo real. Solo durante este período de tres meses, los peces koi que nadan por toda la superficie del agua se transformarán en hojas de otoño, crisantemos y flores de esta estación al entrar en contacto con los visitantes del museo.

Obra de arte: https://www.teamlab.art/jp/ew/koi_and_people/

Video de la obra: https://youtu.be/12reeWeMXwQ

teamLab Planets: https://planets.teamlab.art

A partir de octubre, y por pedido del público, estará disponible, una vez más, un menú de edición limitada en Everything is in your hands, el puesto de comida del museo. El menú aprovecha los pescados y mariscos más frescos, enviados directamente desde el mercado de Toyosu.

• El concepto del museo: Inmersión del cuerpo

teamLab Planets es un museo donde uno se mueve a través del agua. Consiste en 4 amplios salones de exhibiciones y en 7 obras de arte. Las obras de arte están basadas en el concepto de “inmersión del cuerpo” del colectivo de arte teamLab.

El enorme espacio de inmersión del cuerpo consiste en una colección de instalaciones en las que todo el cuerpo se sumerge en el arte, y donde los límites entre el espectador y la obra se vuelven ambiguos.

Los visitantes ingresan al museo descalzos y se sumergen con los demás en los enormes espacios de las instalaciones.

• Con más de 1,25 millones de visitantes por año desde su inauguración, el museo de teamLab Planets ha recibido la visita de más personas que al Museo Picasso y al Teatro-Museo Dalí combinados.

En el año que teamLab Planets lleva abierto desde julio de 2018, lo han visitado más de 1,25 millones de personas de 106 países y regiones diferentes del mundo. La cantidad de visitantes excede el conteo para dos de los tres principales museos de un solo artista del mundo, el Museo Picasso en Barcelona, con más de 950 000 visitantes, y el Teatro-Museo Dalí en Figueras (también de España), con un poco más de 1,1 millones de visitantes. (Consulte la nota 1). De 1,25 millones de visitantes anuales, apenas el 30 % no provenía del Japón. (Consulte la nota 2). Un análisis de los países de origen de esos visitantes arrojó que el museo fue más popular entre los estadounidenses, seguidos por los habitantes de Hong Kong, Taiwán, el Reino Unido y Australia, en ese orden.

• teamLab Planets

• Restaurantes administrados conjuntamente

The Bowl Steakhouse

Un restaurante casual, diseñado por los arquitectos de teamLab, que adopta un plano abierto y, a su vez, incorpora la naturaleza dentro del restaurante.

Everything is in your hands

Con platos originales que resaltan el concepto de tener todo en una mano, este puesto de comida le permite disfrutar de bebidas y bocadillos con una sola mano.

PLANETS Co., Ltd.

Entidad administradora de las operaciones dentro de las instalaciones en teamLab Planets TOKYO y los restaurantes asociados.

teamLab

teamLab (f. 2001) es un colectivo de arte, un grupo interdisciplinario de ultratecnologistas, cuya práctica colaborativa busca navegar la confluencia del arte, la ciencia, la tecnología, el diseño y el mundo natural. teamLab apunta a explorar una nueva relación entre las personas y la naturaleza, y entre uno mismo y el mundo a través del arte. Haga clic aquí para ingresar a la biografía completa.

teamLab está representado por Pace Gallery.

