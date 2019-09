teamLab Planets, een museum waarin u door water beweegt in Toyosu, Tokio, is momenteel een ruimte voor de herfst. De karpers die aan het wateroppervlak zwemmen veranderen in herfstbladeren als ze botsen met bezoekers.

Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity teamLab, 2016-2018, Interactive Digital Installation, Endless, Sound: Hideaki Takahashi (Photo: Business Wire)

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Kunstcollectief teamLabs “museum waarin je door water beweegt” in Toyosu, Tokio, teamLab Planets TOKIO DMM.com (hierna teamLab Planets) zal vanaf 1 september voor beperkte tijd veranderen in een herfstruimte. Ervaar een kunstwerkruimte waarin herfstbladeren en chrysanten zich voor u uitspreiden, maar alleen tot 30 november.

De verandering naar een herfstige ruimte vindt plaats in een enorm interactief werk genaamd Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity, waar bezoekers van het museum op blote voeten door water kunnen lopen. Dit werk verandert door het jaar heen, met bloemen die bloeien en in realtime veranderen met de seizoenen. Alleen tijdens deze periode van drie maanden zullen de kois die aan het eindeloos uitgestrekte wateroppervlak zwemmen, veranderen in herfstbladeren, chrysanten en andere herfstbloemen wanneer zij in botsing komen met museumbezoekers.

Kunstwerk: https://www.teamlab.art/jp/ew/koi_and_people/

Video van het kunstwerk: https://youtu.be/12reeWeMXwQ

teamLab Planets: https://planets.teamlab.art

Vanaf oktober zal op veler verzoek weer een limited-edition menu beschikbaar zijn bij Everything is in your hand, de eetstand van het museum. Het menu benut de meest verse zeevruchten en schelpdieren, direct afkomstig van Toyosu Market.

• Het museumconcept: Body Immersive

teamLab Planets is een museum waarin je door water beweegt. Het bestaat uit vier centrale, grote expositieruimten en zeven kunstwerken. De kunstwerken zijn gebaseerd op het “Body Immersive”-concept van kunstcollectief teamLab.

De enorme Body Immersive-ruimte bestaat uit een collectie van installaties waarin het hele lichaam wordt ondergedompeld in de kunst en waarin de scheidslijnen tussen de kijker en het werk vervagen.

Bezoekers betreden het museum op blote voeten en worden met andere bezoekers ondergedompeld in de grote installatieruimten.

• Met meer dan 1,25 miljoen bezoekers in het jaar sinds de opening van het museum, heeft teamLab Planets meer bezoekers verwelkomd dan zowel het Picassomuseum en het Dalí theatermuseum.

In het ene jaar sinds teamLab Planets werd geopend in juli 2018 werd het bezocht door meer dan 1,25 miljoen bezoekers uit 106 verschillende landen en regio’s over de hele wereld. Dit aantal bezoekers overtreft het aantal van twee van de mondiale top drie musea toegewijd aan één kunstenaar, het Picassomuseum in Barcelona, met bijna 950.000 bezoekers, en het Dalí theatermuseum in Figueres (ook in Spanje), met ruim 1,1 miljoen bezoekers. (Zie opmerking 1.) Van deze 1,25 miljoen jaarlijkse bezoekers, kwam ongeveer 30 procent van buiten Japan. (Zie opmerking 2.) Een analyse van de thuislanden van deze bezoekers onthulde dat het museum het populairst was onder Amerikanen, gevolgd door bezoekers uit Hong Kong, Taiwan, het Verenigd Koninkrijk en Australië, in die volgorde.

------------------------------

Opmerking 1: THE ART NEWSPAPER SPECIAAL VERSLAG De Populairste Kunst: Expositie- en museumbezoekerscijfers 2018, The Art Newspaper. Nummer 311, april 2019.

Opmerking 2: Van ticketverkoopdata op de officiële website van teamLab Planets, onderzocht tussen 1 maart en 30 juni 2019

• teamLab Planets

Perskit: https://goo.gl/tQXMLm

Bekijk voor tickets en andere informatie de officiële website op planets.teamlab.art en onze Instagram-account.

• Gezamenlijk beheerde restaurants

The Bowl Steakhouse

Een informeel restaurant, ontworpen door teamLab Architects, dat een open plan omarmt dat de natuur in het restaurant brengt.

Kijk hier voor meer informatie.

Everything is in your hand

Met originele gerechten die het concept benadrukken van alles in één hand hebben, laat deze eetstand u genieten van drankjes en snacks met maar één hand.

Kijk hier voor meer informatie.

PLANETS Co., Ltd.

De exploiterende entiteit voor faciliteitwerkzaamheden bij teamLab Planets TOKIO en de verbonden restaurants.

teamLab

teamLab (opgericht 2001) is een kunstcollectief, een interdisciplinaire groep ultratechnologen die met hun samenwerkingspraktijk streven naar het verenigen van kunst, wetenschap, technologie, ontwerp en de natuurlijke wereld. teamLab heeft als doel om via kunst een nieuwe relatie tussen mens en natuur en tussen zichzelf en de wereld te verkennen. Klik hier voor een volledige biografie.

teamLab wordt vertegenwoordigd door Pace Gallery.

