Un accord entre SIA et AVM Holding permet l'arrivée des paiements numériques sur les vaporetti vénitiens

MILAN & VENISE, Italie--(BUSINESS WIRE)--SIA et AVM Holding (Azienda Veneziana della Mobilità – la société de transports publics à Venise) ont signé un accord créant une plateforme numérique innovante qui permettra aux résidents et aux touristiques d'acheter des tickets avec une carte de crédit (sans contact inclus) ou un smartphone à bord des vaporetti équipés de terminaux 650 Android SmartPOS.

Vidéo: https://youtu.be/2XdInTjQkR4

Le nouveau service, qu'AVM Holding projette de lancer d'ici la fin de l'année, améliorera significativement les procédures d'achat et d'émission de tickets, pour simplifier, accélérer et sécuriser l'expérience pour les résidents et les millions de touristes se déplaçant dans Venise chaque année.

L'infrastructure numérique conçue et développée par SIA, qui gère également la dernière génération de terminaux SmartPOS fournis par Pax Italia, permettra à l'équipage d'un vaporetto de choisir le type de ticket du passager, d'accepter le paiement par carte et de l'imprimer avec un reçu, à l'aide d'un appareil léger, intuitif et sécurisé.

Le terminal peut également lire les laissez-passer Tessera Venezia Unica à Venise, déjà utilisés par les passagers locaux, valider tous les tickets et laissez-passer achetés dans le réseau de guichets et de distributeurs, ainsi que les codes barres et QR.

"Les paiements électroniques sont présents partout au niveau international et, avec cette initiative, nous les rendons pleinement opérationnels sur l'intégralité de notre réseau de navigation. Ce projet a bénéficié d'une étroite collaboration entre notre service informatique et SIA, un partenaire de premier rang et un des éléments du développement technologique d'AVM Holding, comme le prévoit le Plan d'investissement signé avec la municipalité de Venise", déclare Giovanni Seno, directeur général d'AVM Holding.

"Nous sommes très fiers d’avoir créé un projet de mobilité connectée pour Venise, qui répond à notre stratégie promotionnelle des initiatives nationales de numérisation des services de paiement, en particulier dans le secteur des transports publics. Venise est la deuxième ville d’Itale, après Milan, dans laquelle SIA permet aux résidents et aux touristes d’acheter électroniquement leurs tickets, grâce à une innovation technologique visant également à optimiser l’efficacité opérationnelle des sociétés de transport", déclare Eugenio Tornaghi, directeur du marketing et des ventes chez SIA.

