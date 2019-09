Air Liquide s'associe à un projet innovant de captage et de stockage du CO2 à grande échelle en Norvège

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) signe un protocole d'accord avec Equinor et ses partenaires (Shell et Total) en vue d’une collaboration sur le projet Northern Lights, un projet de captage et de stockage du CO 2 . Ce projet porte sur le développement du stockage offshore du CO 2 sur le plateau continental norvégien et pourrait devenir le premier site de stockage au monde à recevoir du CO 2 provenant de sources industrielles de plusieurs pays européens.

Dans le cadre de ce protocole d'accord, les partenaires étudieront la possibilité de coopérer au développement du captage et du stockage du carbone, qui comprend le captage, la liquéfaction et le transport du CO 2 vers un réservoir naturel en mer.

Cette initiative illustre l'engagement d’Air Liquide dans la lutte contre le changement climatique. Dans le cadre de son approche globale, Air Liquide vise non seulement à réduire l’intensité carbone de ses activités, mais aussi à agir avec ses clients pour une industrie durable et à prendre part à l’émergence d’une société bas carbone. Air Liquide propose et développe une gamme de solutions techniques pour l'industrie et le transport, comme l'oxy-combustion, l'hydrogène bas-carbone par électrolyse, ou le biométhane.

Dans le cadre de la transition énergétique, le captage-stockage du CO 2 est un des moyens d’agir pour décarboner l’industrie. Elle permet de traiter de grands volumes d’émissions de CO 2 en ayant recours à des technologies déjà disponibles et économiquement accessibles.

François Jackow, Directeur Général Adjoint, membre du Comité Exécutif, supervisant les activités industrielles en Europe, a déclaré : "Nous sommes heureux de participer à cette initiative innovante. L'industrie a un rôle majeur à jouer dans la lutte contre le changement climatique par le développement de nouvelles technologies et de nouvelles chaînes de valeur pour la transition vers une société bas carbone. Dans le cadre de son approche globale du climat, Air Liquide s’engage à promouvoir des solutions pour réduire les émissions de CO 2 ".

L’activité Grande Industrie d’Air Liquide

Air Liquide Grande Industrie propose des solutions gaz et énergie pour améliorer l’efficacité des procédés et aider à mieux respecter l’environnement, principalement dans les secteurs du raffinage et du gaz naturel, de la chimie, des métaux et de l’énergie. En 2018, son chiffre d’affaires s’est élevé à 5 685 millions d’euros.

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 66 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,6 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au coeur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 21 milliards d’euros en 2018. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement représentent plus de 40 % de ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

