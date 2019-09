NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Major League Baseball (MLB) en NTT, een wereldwijde leider op het gebied van technologie en zakelijke oplossingen, zijn een partnerschap aangegaan in het kader van een meerjarig technologisch partnerschap. NTT is het eerste in Japan gevestigde informatietechnologiebedrijf dat als officiële MLB-partner in de Verenigde Staten is benoemd. De aankondiging werd vandaag gedaan op het MLB-hoofdkantoor in New York door Robert D. Manfred, lid van de Commissie voor Honkbal, Jr., en de voorzitter en Chief Executive Officer van NTT, Jun Sawada.

Deze unieke samenwerking zal de meest geavanceerde technologieplatforms, die worden benadrukt door NTT’s Ultra Reality Viewing (URV), verkennen en benutten om nieuwe ervaringen voor honkbalfans te creëren.

