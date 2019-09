Western Union et TRUE North simplifient les paiements de frais de scolarité

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Western Union (NYSE: WU), leader mondial spécialisé dans les transferts d'argent internationaux pour les particuliers et les entreprises a annoncé aujourd’hui une collaboration avec TRUE North, une plateforme web sécuritaire multi-utilisateurs qui simplifie la gestion des programmes éducatifs internationaux, avec un meilleur suivi des processus, via une approche collaborative. Ce partenariat permettra aux étudiants de payer leurs frais de scolarité et leurs dépenses d’une manière simple et sécuritaire, facilitant ainsi le versement des fonds dans leur intégralité et dans les délais prévus, sans frais cachés pour l’établissement d’enseignement scolaire.

« Nous sommes fiers de collaborer avec TRUE North pour intégrer notre solution de paiement à leur plateforme », a déclaré Roy Farah, vice-président des ventes pour le Canada chez Western Union Business Solutions. « En simplifiant le suivi et le rapprochement des paiements, les établissements d’enseignement scolaire en partenariat avec TRUE North peuvent libérer de précieuses ressources financières et administratives. »

La collaboration exploitera la solution de paiements internationaux de Western Union Business Solutions, WU® et la plateforme GlobalPay for Students leader dans cette industrie, afin d'offrir aux étudiants, aux parents et aux agents la capacité d’examiner les options de paiement à l’avance grâce à un outil de comparaison de prix pour verrouiller les taux de change durant une période de 72 heures. La solution propose différentes options et permet une grande flexibilité aux utilisateurs grâce à une sélection de plus de 70 devises locales et plusieurs modes de paiement, dont le virement bancaire domestique, le virement electronique, les porte-monnaie virtuels sur appareils mobiles et les cartes de crédit. Les utilisateurs peuvent payer avec Visa, Mastercard ou UnionPay sans que les établissements d’enseignement aient à défrayer des commissions.

« Nous sommes enthousiastes à l’idée d’intégrer la plateforme de paiement Western Union GlobalPay for Students », a commenté Jason Schaad, co-fondateur de TRUE North. « L’intégration fera gagner un temps précieux aux agents internationaux, aux parents et aux étudiants, ainsi qu’aux commissions scolaires à travers tout le Canada. »

La plateforme GlobalPay for Students offre la transparence grâce à la capacité de suivre l’état des paiements au moyen du portail en ligne, de messages textes et de courriels. Une fois reçus par Western Union, les paiements sont habituellement livrés à l’établissement scolaire dans les 24 heures.

Cette solution de paiement simplifiera et automatisera le rapprochement de transaction tout en offrant un processus efficace pour l’affichage de tous les paiements dans les dossiers et les comptes de chaque étudiant. Western Union Business Solutions offre également la capacité de rembourser de manière efficace les paiements d’étudiants internationaux directement dans le compte bancaire d’origine.

TRUE North est fier d’être une plateforme web sécuritaire multi-utilisateurs qui simplifie la gestion des programmes éducatifs internationaux, avec un meilleur suivi des processus, via une approche collaborative. Entièrement conçu comme solution hébergée, la sécurité et la protection des renseignements des étudiants est leur plus grande priorité.

Western Union Business Solutions est un prestataire de paiements de confiance dans plus de 200 pays et territoires et le service GlobalPay for Students est offert au sein de plus de 700 établissements d’enseignement à travers le monde entier, dont plus de 90 établissements canadiens. En plus du virement bancaire en ligne et des paiements par carte de crédit, la plateforme offre aux utilisateurs une grande variété d’options de paiement en ligne.

À propos de Western Union

La Western Union Company (NYSE : WU) est un leader mondial spécialisé dans les transferts d'argent internationaux pour les particuliers et les entreprises. Notre plateforme omnicanal relie les mondes numériques et physiques, et permet aux consommateurs et aux entreprises d’envoyer et de recevoir de l’argent et d’effectuer des paiements avec la plus grande rapidité, facilité et fiabilité. Au 30 juin 2019, notre réseau comprenait plus de 550 000 agents offrant les services de marque Western Union, Vigo ou Orlandi Valuta, dans plus de 200 pays et territoires, avec la capacité d’envoyer de l’argent vers des milliards de comptes. De plus, westernunion.com, notre canal présentant la croissance la plus rapide en 2018, est disponible dans plus de 70 pays, en plus de territoires supplémentaires, pour transférer de l’argent dans le monde entier. Grâce à sa présence mondiale, Western Union transfert de l’argent pour mieux connecter la famille, les amis et les entreprises, permettre l’inclusion financière et favoriser la croissance économique. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.westernunion.com.

WU-G

À propos de TRUE North

TRUE North est une plateforme web sécuritaire multi-utilisateurs qui simplifie la gestion des programmes éducatifs internationaux, avec un meilleur suivi des processus, via une approche collaborative à travers le Canada. Entièrement conçu pour être une solution hébergée, la sécurité et la protection des renseignements des étudiants est notre plus grande priorité. TRUE North reflète les « pratiques exemplaires » dans le secteur bancaire en ligne en utilisant des technologies de cryptage de pointe et des sauvegardes hors site. TRUE North respecte pleinement la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée du Canada et garantit que toutes les données des étudiants et les sauvegardes sont stockées en totalité au Canada. Vous pouvez accéder à vos données d’étudiant en toute confiance, sur n’importe quel appareil, de partout dans le monde.

TRUE North est développé par Maxium-Convex Developments, qui est exploité à Kelowna, en Colombie-Britannique. Pour de plus amples renseignements, visitez le mytruenorth.ca.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.