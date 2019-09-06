LiveWorx'19數位化轉型更廣泛、更先進、更大膽

波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--規模空前的與會者參加了在波士頓舉行的年度LiveWorx®數位轉型論壇活動，共同探討數位化轉型如何成為全球越來越多製造型公司的現實。

此次盛會吸引了40多個國家的6,400多名業界精英（大約7,000多場直播活動），為期四天的活動包括互動研討會、便利的產業人脈交流、最新企業技術創新的尖端展示等等。活動內容涵蓋顛覆性技術和主題，包括擴增實境(AR)和虛擬實境(VR)、工業物聯網(IIoT)、工業4.0、數位工程、人工智慧(AI)和機器人。今年的Xtropolis™展廳展出了適用於工業企業的一些最先進的數位化轉型應用。在20萬平方英尺的體驗中心，來自100多家正在革新其行業的參展廠商參加了展出和策略展示。

作為協辦贊助商，PTC (NASDAQ: PTC)總裁兼執行長Jim Heppelmann以主題演講揭開了活動的序幕，他宣稱：「人們越來越意識到顛覆性創新發生在多種先進技術的交叉點，如物聯網、AR、AI和Digital Twins。在這些互補性技術的支援下，企業現在擁有了他們所需的工具，可以透過提高產品、流程和人員的效率及生產力來徹底改變他們創造價值的方式。」

各產業公司將數位化轉型變成現實

來自各個工業領域企業講解並展示了各種技術如何以獨一無二的方式幫助他們進行數位化轉型。與會者聆聽了各行各業的公司，包括嬌生(Johnson & Johnson)、西南航空(Southwest Airlines)、史丹利百得(Stanley Black & Decker)、惠而浦(Whirlpool)、沃達豐(Vodafone)等，講解IIoT、AR和其他整合式解決方案如何幫助他們落實重大商業價值。由亞力克(Aggrekko)、富士通(Fujitsu)、格芯(Global Foundries)和Howden組成的討論小組則指出了將AR等數位技術引進企業的「要訣」。

在本次活動的超過245場會議中，許多都強調選擇關鍵策略合作夥伴可以如何激發工業領域的數位化轉型。在一次這樣的會議期間，Howden的資料驅動優勢全球負責人Maria Wilson博士表示：「我們在數位化轉型之旅中很早就意識到，實現我們願景的最有效和最具時間效益的方法是發展強大的合作夥伴生態系統。」

與活動主題相適應，PTC利用LiveWorx舞臺發布了多項圍繞聯盟、投資和一項策略收購的聲明，其中包括：

微軟年度合作夥伴：PTC被認定為兩個類別的微軟年度合作夥伴：「製造和資源」和「混合實境」，同時也是「物聯網(IoT)」類別的入圍者。

技術合作夥伴投資：PTC宣布已投資並與Matterport合作，後者是一家提供沉浸式3D技術和空間擷取解決方案的公司。Matterport和PTC將結合各自的專長，專注於工廠、車間和其他工業領域及其營運人員。

新的AR收購：PTC宣布收購TWNKLS，這家總部位於荷蘭的公司致力於開發量身打造的AR應用程式、經驗和服務，以解決企業公司面臨的具體挑戰。

今年有超過100家公司贊助LiveWorx，包括頂級贊助商洛克威爾自動化(Rockwell Automation)、埃森哲(Accenture)、Deloitte Digital和微軟(Microsoft)；以及首要贊助商Analog Services、ANSYS、凱捷（Capgemini）、Cognizant、DXC.technology、HCL、慧與(Hewlett Packard Enterprise)、IFS、Infosys和Kalypso。還有數百家公司透過Ignite Talx在分組會議和Xtropolis區提供了引人注目的內容。

立即登記參加明年6月8日至11日舉行的LiveWorx 20

LiveWorx 20將於2020年6月8日至11日在波士頓會展中心與洛克威爾自動化的一項全新活動同場舉辦。如需註冊參加明年的活動，請造訪https://reg.rainfocus.com/flow/ptc/liveworx20/alumnireg/login。

其他資源

觀看PTC總裁兼執行長Jim Heppelmann的開幕主題演講：利用新技術實現工業創新(Harnessing New Technology for Industrial Innovation)

關於PTC (NASDAQ: PTC)

PTC透過屢獲殊榮、經過市場驗證的解決方案促進工業創新，幫助公司實現產品和服務的差異化，改進卓越營運能力和提高員工生產力。憑藉PTC及其合作夥伴生態系統，製造商可以充分利用如今前景大好的新技術來推動數位化轉型。

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