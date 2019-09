MLB et NTT dévoilent un partenariat technologique révolutionnaire

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--La Major League Baseball (MLB) et NTT, un fournisseur mondial de solutions technologiques et commerciales, ont conclu un partenariat technologique pluriannuel. NTT est la première entreprise de technologie de l’information basée au Japon à être nommée partenaire officiel de la MLB aux États-Unis. L’annonce a été faite aujourd’hui au siège de la MLB à New York par le commissaire du baseball Robert D. Manfred, Jr., et le président et chef de la direction de NTT, Jun Sawada.

Cette collaboration unique va explorer et tirer parti des plateformes technologiques les plus avancées, valorisées par la solution Ultra Reality Viewing (URV) de NTT, afin de créer de nouvelles expériences pour les fans de baseball. En outre, en tant que « partenaire officiel de l’expérience des fans de la MLB pour la technologie Ultra Reality Viewing » et de « sponsor en titre de la technologie Ballpark Cam de MLB Network », NTT va pouvoir renforcer la notoriété de sa marque en utilisant les différentes plateformes de distribution de la MLB, notamment ses plateformes numérique, mobile, de réseaux sociaux, hors ligne et télévision.

PARTENARIAT TECHNOLOGIQUE

NTT et MLB vont collaborer pour créer une nouvelle expérience passionnante pour les fans de baseball en utilisant la solution hautement sophistiquée de NTT baptisée Ultra Reality Viewing. La MLB a une longue et fructueuse histoire dans la création de partenariats technologiques et de plateformes émergentes pour explorer de nouvelles façons pour les fans de vivre pleinement l’expérience du baseball. Ce partenariat avec la MLB constitue un excellent exemple de la vision de NTT d’utiliser la technologie pour aider les organisations et les communautés à atteindre leurs objectifs à l’ère du Monde Intelligent et pour créer des expériences client percutantes.

EXPÉRIENCE INNOVANTE POUR LES FANS : TECHNOLOGIE ULTRA REALITY VIEWING

Ultra Reality Viewing est la technologie de synthèse vidéo surround ultra-haute définition en temps réel de NTT qui combine en temps réel de multiples images de caméra 4K en une image très large de type 12K et les transmet de manière synchrone à des sites distants. Les vidéos surround haute définition ne pouvant pas être capturées par des caméras ordinaires, le public est en mesure de visionner les contenus sportifs comme s’il les regardait en direct depuis le stade ou sur le terrain. Il s’agit d’une solution éprouvée basée sur la technologie de R&D unique de NTT baptisée « Kirari! » (*1). Celle-ci été mise en œuvre avec succès au Japon pour améliorer l’expérience de visualisation du public et des fans, avec des résultats très positifs.

MLB et NTT sont en train de planifier une expérience de prototypage de la technologie URV pour certains jeux à venir. Des détails spécifiques et diverses opportunités médiatiques seront annoncés à une date ultérieure.

« Nous sommes ravis que NTT se soit engagée à constituer un portefeuille élargi de technologies liées au baseball et nous attendons avec impatience les résultats du partenariat pour les clubs et pour les fans », a déclaré le Commissaire Manfred. « En partageant et en concrétisant une vision visant à tirer parti des technologies de pointe au profit des fans de baseball, nous allons bénéficier d’une base qui définira la manière dont notre partenariat avec NTT va nous permettre d’explorer et d’expérimenter des moyens uniques de créer de nouvelles expériences de baseball. »

« NTT est fière de s’associer à la MLB et d’accélérer l’avenir du sport intelligent », a ajouté Jun Sawada, président et chef de la direction de NTT Corporation. « Les innovations technologiques ont le potentiel de changer radicalement le sport et l’expérience des fans. » Forts de notre héritage en matière d’innovation et de mises en œuvre réussies, nous allons contribuer au succès de la MLB en créant une nouvelle expérience de support avec notre technologie unique Ultra Reality Viewing. Grâce à ce partenariat, NTT vise à valider la précieuse solution technologique qui permettra de déployer les Sports Intelligents. »

NTT BALLPARK CAM

NTT est également devenue le sponsor en titre de la technologie primée Ballpark Cam de MLB Network. Contrôlée depuis les studios de MLB Network à Secaucus, dans le New Jersey, Ballpark Cam de NTT est un solide réseau de caméras installé sur les 30 terrains de baseball de la MLB, ce qui permet à MLB Network de capturer des séquences uniques sur le terrain, avant et après les matchs, et de mener des interviews en direct pour chacune de ses huit émissions de studio. La technologie nominée aux Emmy transmet tous les jours des contenus de jeu en direct au MLB Network pour une utilisation dans ses programmes en direct et ses émissions originales, faisant de la MLB l’unique ligue de sport professionnel américaine à posséder ce type d’atout inter-organisationnel.

(*1) Pour plus d’informations sur la technologie de R&D « Kirari! » de NTT, visitez https://www.ntt.co.jp/activity/en/innovation/kirari/.

À propos de la MLB

La Ligue majeure de baseball (LMB) (en anglais : Major League Baseball - MLB) est la plus ancienne ligue de sport professionnel des États-Unis. Elle compte 30 clubs membres basés aux États-Unis et au Canada, qui représentent le plus haut niveau du baseball professionnel. La Major League Baseball représente le sport le plus populaire d’Amérique du Nord et, depuis 2004, la MLB connaît un nombre record de spectateurs de toute l’histoire de ce sport. Dirigée par le commissaire Robert D. Manfred, Jr., la MLB affiche actuellement des niveaux record de relations de travail pacifiques, d’équilibre concurrentiel et de revenus. Elle a par ailleurs lancé le programme de dépistage de drogue le plus complet du sport professionnel américain. La MLB reste déterminée à avoir un impact sur les diverses communautés des États-Unis, du Canada et du monde entier, en défendant le rôle plus important du sport dans la société et en s’impliquant dans chaque aspect des activités commerciales, de marketing et de relations communautaires du baseball. Avec le succès continu du MLB Network et des plateformes numériques MLB, la MLB continue de trouver des moyens novateurs pour que ses fans apprécient au mieux ce sport qui représente le passe-temps national des États-Unis et un jeu d’envergure véritablement mondiale. Pour plus d’informations sur la Major League Baseball, visitez le site www.MLB.com.

À propos de NTT

NTT est un fournisseur mondial de solutions technologiques et commerciales. Nous aidons nos clients à développer leurs activités et à améliorer leur position concurrentielle sur le marché en proposant des services entièrement intégrés, notamment des réseaux mondiaux, des solutions de cybersécurité, une informatique et des applications gérées, des services cloud et de centre de données, ainsi que des services de conseil en affaires, le tout associé à une expertise approfondie du secteur. En tant que l’un des cinq plus grands fournisseurs mondiaux de technologies et de services destinés aux entreprises, NTT collabore avec plus de 80 entreprises du classement Global Fortune 100 et avec des milliers d’autres clients et communautés pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs et de contribuer à un avenir durable. Pour plus d’informations, visitez www.global.ntt.

