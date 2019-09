Orano signe un accord de partenariat en Ouzbékistan

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Orano a signé un accord de partenariat avec l’Etat Ouzbèke, représenté par le comité d’Etat pour la géologie et les ressources minérales (GoscomGeology), pour développer des activités d’exploration et d’exploitation minières en Ouzbékistan.

Les deux partenaires ont décidé de créer une société commune qui sera mise en place d’ici quelques mois, détenue à 51% par Orano et à 49% par GoscomGeology.

Cet accord formalise la volonté des deux parties de collaborer sur des projets miniers dans le domaine de l’Uranium en Ouzbékistan, notamment dans la région de Navoï au cœur de la province uranifère du Kyzylkoum, située en zone désertique.

Les deux partenaires prévoient d’y mener des travaux de sondage pour améliorer le niveau de classification des ressources déjà identifiées par GoscomGeology et découvrir de nouvelles ressources en Uranium.

Le démarrage des premiers travaux de terrain est prévu au premier semestre 2020.

Nicolas Maes, Directeur de la Business Unit Mines d’Orano a déclaré : « nous sommes heureux et fiers de cet accord qui s’inscrit dans la diversification géographique des activités minières du groupe et consolide sa présence en Asie centrale. Il participe au renforcement des relations de coopération entre la France et l’Ouzbékistan. L’Ouzbékistan dispose d’une longue expérience dans l’exploitation des gisements d’uranium en ISR1, conjuguée à l’expérience internationale d’Orano, elle donne à ce projet la solidité attendue pour investir de nouveaux territoires et développer des solutions innovantes capable d’améliorer nos productivités et répondre aux attentes de nos clients ».

Bobir Islamov, Président du Comité d’Etat pour la géologie et les ressources minérales de la République de l’Ouzbékistan, a indiqué : « l’Ouzbékistan est un pays riche en ressources minérales et a une industrie minière développée. Le pays exploite des gisements de classe mondiale comme le gisement aurifère de Muruntau, le gisement porphyrique de cuivre de Kalmakyr et des mines d’uranium de type Outchkoudouk dans la province de Kyzylkoum. Afin de diversifier notre industrie uranifère et créer de nouvelles capacités de production par la mutualisation des compétences et de l’expertise de deux parties, nous avons conclu aujourd’hui avec Orano un accord de partenariat qui consolide nos efforts et permet de réaliser des projets mutuellement bénéfiques. Nous sommes persuadés qu’en choisissant Orano, un partenaire fiable, un expert reconnu et un acteur stable du marché mondial, nous contribuerons aux succès des projets pilotés par notre co-entreprise. Nous avons la conviction que l’accord signé aujourd’hui est un moment symbolique qui va contribuer au développement des bonnes relations et de l’amitié entre la France et l’Ouzbékistan ».

À propos d’Orano

Orano valorise les matières nucléaires afin qu’elles contribuent au développement de la société, en premier lieu dans le domaine de l’énergie.

Le groupe propose des produits et des services à forte valeur ajoutée sur l’ensemble du cycle du combustible nucléaire des matières premières au traitement des déchets. Ses activités, de l’extraction ou démantèlement, de même que la conversion, l’enrichissement, le recyclage, la logistique et l’ingénierie, contribuent à produire de l’électricité à faibles émissions de carbone.

Orano et ses 16 000 collaborateurs mettent leur expertise, leur maîtrise des technologies de pointe, leur recherche permanente d’innovation et leur exigence absolue en matière de sûreté et de sécurité au service de leurs clients en France et à l’international.

Orano, donnons toute sa valeur au nucléaire.

À propos de GoscomGeology

GoscomGeology est le Comité d’État à la géologie et aux ressources minières de la République d’Ouzbékistan. GoscomGeology coordonne et pilote la prospection géologique des minéraux en vue d’accroître les réserves en ressources hydrominérales, minéraux non métalliques solides, métaux ferreux et rares, éléments de terres rares ainsi que les missions en vue de la formation, du renforcement et de l’expansion de la base de minéraux et de matières premières de la République (en dehors des hydrocarbures, des métaux précieux et non-ferreux) et autres travaux dans le domaine de l’étude géologique du territoire de la République.

GoscomGeology exerce les droits et les devoirs de propriétaire sur toutes les informations géologiques et autres portant sur le sous-sol, obtenues par fonds publics via le système GoscomGeology. Le Comité assure la comptabilité, le stockage et la systématisation de tous les types de minéraux obtenus dans le cadre de travaux de prospection géologique financés à la fois par des fonds publics et par les fonds propres des utilisateurs de ressources du sous-sol.

1 In Situ Recovery