WPC公佈Cordless Kitchen標準的名稱和標誌

柏林--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--無線充電聯盟(The Wireless Power Consortium, WPC)今天公佈廚房電器無線供電標準的名稱和標誌。Ki（發音為“key”）Cordless Kitchen標準的標誌將用於區分符合該標準的產品，如電鍋、烤麵包機、攪拌機、咖啡機、氣炸鍋等。Ki Cordless Kitchen標誌和標記表示無線廚房設備的無線供電符合其安全性和互通性標準，就像用於行動裝置的Qi標誌一樣。採用Ki Cordless Kitchen標準草案的電器將於本週在柏林舉行的IFA Next上展示。

使用全新的Ki Cordless Kitchen標準，電能發射器可以巧妙地隱藏在檯面下方，只要將無線電器直接放置在桌臺上就可以安全高效地接收高達2.2kW的電力供應。新的電磁爐也可以整合無線廚房科技，它除了正常的感應烹飪之外，其爐灶面還可以為Ki Cordless Kitchen電器供電。

為確保安全操作，Ki Cordless Kitchen標準可在其他物品（如鑰匙、手機、銀行卡或其他物品）放置在發射器區域時阻止電力傳輸。這不僅可以防止物品受損或被加熱，而且還可以靈活地使用廚房空間，因為在同一櫃檯空間可以準備食物、烹飪、進食甚至閱讀報紙。由於沒有電源線的麻煩，電器在不用時可以輕鬆存放，為廚房營造乾淨、現代和整潔的外觀和感覺。

WPC廚房工作組主席Hans Kablau表示：「最終，Ki Cordless Kitchen標準將改變我們與廚房互動的方式。該標準不僅可以允許在同一個平面上進行切菜、烹飪、讀報等活動，還能催生全新的智慧型廚具。消費者只需將智慧型平底鍋放在桌檯上的電能發射器供電區內，就可以像在爐灶上一樣烹飪。Ki Cordless Kitchen將使消費者在廚房中體驗到前所未有的便利，他們將再也不願失去此種便利。」

Ki Cordless Kitchen標準適用於任何非金屬檯面或桌面，包括大理石、板岩、花崗岩、層壓板、實木和許多其他材料。具備該功能的設備透過近距離無線通訊(NFC)以發射器進行通訊。NFC是安全、廉價且普遍的技術，目前已用於世界各地的銀行卡、門鎖、護照、交通票等領域。

為推動Ki Cordless Kitchen標準的採用，WPC正在加強品質方面的合作和承諾，正如推動Qi標準的廣泛採用一樣。用於智慧型手機和其他行動裝置無線充電的Qi標準現已用於4,500種認證產品。包括知名製造商在內的WPC現有成員正攜手開發新的Ki Cordless Kitchen標準。

Ki Cordless Kitchen標準的規格草案目前可供WPC成員使用，以支援Ki Cordless Kitchen生態系統的持續發展。有關新標準的更多資訊，請造訪www.wirelesspowerconsortium.com/kitchen。

IFA Next 2019

Ki Cordless Kitchen將在IFA Next的WPC攤位上展示。歡迎參觀26號展廳385號攤位，進一步瞭解Ki Cordless Kitchen電器將如何改變廚房體驗。

關於無線充電聯盟

無線充電聯盟(Wireless Power Consortium)成立於2008年，是在全球擁有570多家公司成員的開放、合作式標準開發組織。WPC成員包括蘋果、華碩、貝爾金(Belkin)、博世、佳能、ConvenientPower、戴爾、迪朗奇(De’Longhi)、Delphi、E.G.O.、谷歌、海爾、華為、宜家、聯想、LG、聯發科、Mophie、恩智浦、松下、飛利浦、三星、索尼、TDK、Verizon Wireless和小米。

這些公司——來自全球各地各行各業、或大或小的競爭對手和生態系統合作夥伴——為了共同的目標而展開合作：設計和發展世界上最實用、最安全和最有效的無線充電標準。此包括用於行動裝置的Qi標準（最高15W）和用於廚房電器的Ki Cordless Kitchen標準（最高2.2kW）。有關更多資訊，請造訪www.wirelesspowerconsortium.com。

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