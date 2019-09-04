WPC公布Cordless Kitchen标准的名称和标识

柏林--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--无线充电联盟(The Wireless Power Consortium, WPC)今天公布了厨房电器无线供电标准的名称和标识。Ki（发音为“key”）Cordless Kitchen标准的标识用于区分符合该标准的产品，如电饭煲、烤面包机、搅拌机、咖啡机、气炸锅等。Ki Cordless Kitchen标识和标记表示无线厨房设备无线供电符合其安全性和互操作性标准，就像用于移动设备的Qi标识一样。基于Ki Cordless Kitchen标准草案的电器将于本周在柏林举行的IFA Next上进行现场演示。

使用全新的Ki Cordless Kitchen标准，电源变送器可以巧妙地隐藏在台面下方，将无线电器简单而直观地放置在桌台上就可以安全高效地接收高达2.2kW的电力供应。新的电磁炉也可以整合无线厨房技术，它除了正常的感应烹饪之外，其炉灶面还可以为Ki Cordless Kitchen电器供电。

为确保安全操作，Ki Cordless Kitchen标准可在其他物品（如钥匙、手机、银行卡或其他物品）放置在变送器区域时阻止电力传输。这不仅可以防止物品受损或被加热，而且还可以灵活地使用厨房空间，因为在同一柜台空间内可以准备食物、烹饪、进食甚至阅读报纸。由于没有电源线的麻烦，电器在不用时可以轻松存放，为厨房营造干净、现代和整洁的外观和感觉。

WPC厨房工作组主席Hans Kablau表示：“最终，Ki Cordless Kitchen标准将改变我们与厨房互动的方式。该标准不仅可以实现在同一个平面上进行切菜、烹饪、读报等活动，还可以催生全新的智能厨具。消费者只需将智能平底锅简单地放在桌台上电源变送器的供电区内，就可以像在炉灶上一样做饭。通过Ki Cordless Kitchen，消费者将在厨房中体验到他们再也不愿失去的前所未有的便利。”

Ki Cordless Kitchen标准适用于任何非金属台面或桌面，包括大理石、板岩、花岗岩、层压板、实木和许多其他材料。具备该功能的设备通过近场通信(NFC)与变送器进行通信。NFC是一种安全、廉价且普遍的技术，目前已用于世界各地的银行卡、门锁、护照、交通票等领域。

为推动Ki Cordless Kitchen标准的采用，WPC正在加强质量方面的协作和承诺，正如推动Qi标准的广泛采用一样。用于智能手机和其他移动设备无线充电的Qi标准现已用于4,500种认证产品。包括知名制造商在内的WPC现有成员正携手开发新的Ki Cordless Kitchen标准。

Ki Cordless Kitchen标准的规范草案目前可供WPC成员使用，以支持Ki Cordless Kitchen生态系统的持续发展。有关新标准的更多信息，请访问www.wirelesspowerconsortium.com/kitchen。

IFA Next 2019

Ki Cordless Kitchen将在IFA Next的WPC展位上进行演示。欢迎到访26号展厅385号展位，进一步了解Ki Cordless Kitchen电器将如何改变厨房体验。

关于无线充电联盟

无线充电联盟(Wireless Power Consortium)成立于2008年，是一个在全球拥有570多家公司成员的开放式协作标准开发组织。WPC成员包括苹果、华硕、贝尔金、博世、佳能、ConvenientPower、戴尔、德龙、德尔福、E.G.O.、谷歌、海尔、华为、宜家、联想、LG、联发科、Mophie、恩智浦、松下、飞利浦、三星、索尼、TDK、Verizon Wireless和小米。

这些公司——来自全球各地各行业或大或小的竞争对手和生态系统合作伙伴——为了一个共同的目标而开展合作：设计和发展世界上最实用、最安全和最有效的无线充电标准。其标准包括用于移动设备的Qi标准（最高15W）和用于厨房电器的Ki Cordless Kitchen标准（最高2.2kW）。有关更多信息，请访问www.wirelesspowerconsortium.com。

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