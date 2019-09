AREVO kondigt nieuwe partner aan voor 3D-geprint, uit één stuk bestaand fietsframe van koolstofvezel op Eurobike 2019 - Pilot Distribution Group Nederland

The new EVE9 e-bike from Pilot Distribution Group of The Netherlands, featuring a 3D-printed, carbon fiber unibody frame from AREVO. Debuting at Eurobike 2019 and available 1Q 2020. (Photo: Business Wire)

FRIEDRICHSHAFEN, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--AREVO, het bedrijf in Silicon Valley dat de wereldwijde productie van composieten herdefinieert door middel van digitalisering, en Pilot Distribution Group BV, een wereldleider in fietsontwerp en -productie, hebben vandaag hier op Eurobike 2019 aangekondigd dat AREVO de 3D-geprinte, uit één stuk bestaande koolstofvezelframes gaan produceren voor een nieuwe lijn e-bikes van Pilot. Pilot zal deze nieuwe fiets met de naam EVE9 tonen op de stand van partner Pinion GmbH (Messe Friedrichshafen - Hal A2 - 105) tijdens de Eurobike-tentoonstellingsuren van 4 t/m 7 september .

Deze aankondiging markeert de tweede grote klantwerving van AREVO in de rijwielsector in de afgelopen zes maanden. Frames met een ander ontwerp die eerder dit jaar werden aangekondigd, zijn momenteel in volumeproductie in het productiecentrum van het bedrijf in Milpitas, CA.

"De continue koolstofvezeltechnologie van AREVO is zeer indrukwekkend omdat deze talloze ontwerpmogelijkheden biedt en uitstekende sterkte en duurzaamheid levert," aldus Arno Pieterse van Pilot. "De technologie is echt een revolutie in de productie van composieten en stelt ons in staat alle hoogwaardige eigenschappen te bieden die we voor EVE voor ogen hadden."

"We danken Pilot voor het vertrouwen dat ze hebben getoond in de AREVO DNA™-technologie die uniek is in de wereld van Additive Manufacturing (AM)," stelde Hemant Bheda, mede-oprichter en voorzitter van AREVO. "We hebben het gevoel dat we een aanzienlijke impact hebben in de fietsindustrie en zien op korte termijn toepasbaarheid op andere gebieden van groene stedelijke mobiliteit, van elektrische scooters tot e-VTOL's of vliegende auto's."

AREVO's unieke AM-proces beschikt over gepatenteerde software-algoritmen die generatieve ontwerptechnieken, free-motion robotica voor 'True 3D'-constructie en directe energieafzetting voor vrijwel luchtdichte constructie mogelijk maken, allemaal geoptimaliseerd voor anisotrope composietmaterialen.

"Daar deze productietechnologie zulke unieke mogelijkheden biedt, konden we de manier waarop we fietsen ontwerpen opnieuw definiëren," verklaarde Bastiaan Thijs van bicycledesign.studio. "De technologie gaf ons de mogelijkheid om een met koolstofvezel versterkt, volledig geïntegreerd eBike-frame dat werkelijk uit één stuk is te maken voor de EVE9. Verder is het echt opmerkelijk dat dit frame 100% recyclebaar is."

Over AREVO, Inc.

AREVO levert vandaag de toekomst van composietproductie door middel van baanbrekende verbeteringen in software, materialen en robotica. Door het 3D-printen van grote, in massa geproduceerde onderdelen en structuren mogelijk te maken voor fietsen tot vliegende auto's, zorgt AREVO voor een revolutie in de reguliere productie en de wereldwijde leveringsketen. www.arevo.com

