TRANSPERFECT 與騰訊宣布締結雲端合作關係及 GLOBALLINK 技術協議

紐約州紐約--(BUSINESS WIRE)--全球最大的企業語言與技術解決方案公司 TransPerfect，今日宣布與騰訊雲 (Tencent Cloud) 展開策略性合作。騰訊雲是全球領先的雲端服務公司，也是中國技術公司騰訊 (Tencent) 的部門之一。與合作夥伴關係包含兩大重點：TransPerfect 將利用騰訊雲的技術，為全球企業在中國各地提供速度、存取及網路安全性均更為提升的服務；而騰訊雲亦將利用 TransPerfect 的 GlobalLink® 套裝產品，來簡化翻譯與多語言內容的管理作業。

騰訊部署的 TransPerfect GlobalLink 技術是一種企業規模應用程式，可將許多有關全球內容翻譯和管理的手動工作予以自動化，簡化翻譯內容的啟用和持續維護作業。GlobalLink 會自動傳送需要翻譯的新內容，以對騰訊的網站及相關素材的在地化版本進行翻譯、審閱和最終配置。

騰訊雲國際 (Tencent Cloud International) 副總經理 Davy Wang 指出：「透過 GlobalLink，騰訊雲能夠在單一平台上簡化我們的翻譯流程，也能利用經過統一整合的翻譯記憶庫來提高效率。如此一來我們得以更快速且更精確的方式將我們的內容進行在地化。」

TransPerfect 科技長 Mark Hagerty 說道：「與騰訊雲合作，可讓我們為在中國經營業務的客戶與合作夥伴提供更優質的服務。自從與騰訊合作後，我們見證到顯著的效能改善，而且我們的客戶和國內語言團隊在整體的使用者經驗上也更良好。」

TransPerfect 總裁兼執行長 Phil Shawe 表示：「這次合作可為我們兩家公司的客戶和合作夥伴帶來實質性的益處。除了為我們的客戶提升服務水準之外，我們也很高興騰訊雲看到了使用我們 GlobalLink 技術來管理其網站和內容的顯著價值。」

關於 TransPerfect

TransPerfect 是全球最大的企業語言與技術解決方案公司。TransPerfect 在全球六大洲的 90 多座城市設有辦事處，以 170 種以上的語言為全球客戶提供完整服務。超過 5,000 個全球組織採用 TransPerfect 的 GlobalLink® 套裝產品，簡化多語言內容的管理作業。TransPerfect 致力於提供無與倫比的品質及客戶服務，全面通過國際標準化組織 (ISO) 9001 與國際標準化組織 (ISO) 17100 認證。TransPerfect 的全球總部位於紐約，地區總部設於倫敦及香港。如需更多資訊，歡迎瀏覽我們的網站 www.transperfect.com。

關於騰訊雲

騰訊雲是中國業界領先的雲端服務公司之一。騰訊雲為騰訊 (SEHK: 700) 所擁有，其專注於開發雲端運算與人工智慧 (AI) 技術，以加速企業數位化轉型和建立智慧型產業。

騰訊雲運用騰訊 20 年走在尖端的網際網路技術與服務經驗，以及自身強大的全球資料中心基礎架構，提供涵蓋 IaaS、PaaS 及 SaaS 等業界領先的雲端服務，同時也是尋求採用公用雲端、混合雲端和私人雲端之企業的一站式服務公司。騰訊雲結合進階的 AI 功能、巨量資料分析、安全性與行動定位服務 (LBS)，為遊戲、金融、零售、電子商務、醫療保健、交通運輸及其他產業提供客製化解決方案，其願景是為企業與智慧型未來建立橋樑。