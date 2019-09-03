TRANSPERFECT携手腾讯宣布云技术合作及GLOBALLINK技术协议

美国纽约--(BUSINESS WIRE)--全球最大的语言和技术解决方案提供商TransPerfect今日宣布与腾讯云达成战略合作伙伴关系。腾讯云是中国领先科技企业腾讯公司旗下企业，为全球客户提供卓越的云服务。合作由两方面关键内容组成：TransPerfect将采用腾讯云技术，为全球企业客户在中国提供更快、更安全的网络访问服务；腾讯云将采用TransPerfect的GlobalLink®全球化产品套件，优化其企业翻译、本地化及多语言内容管理。

TransPerfect的GlobalLink全球化产品套件是一款企业级应用程序，协助企业将翻译、本地化及多语言内容管理实现自动化流程及数字化管理。腾讯部署这一产品将简化翻译内容的实施、发布及后续维护流程。GlobalLink能够自动获取腾讯网站和宣传页面的新增内容，将其发送给相应的译员和审核人员，并自动将本地化之后的版本发布到网站上。

“通过部署GlobalLink，腾讯云将拥有企业专属的统一、协作的翻译平台，优化翻译及本地化流程，并使用全面整合的翻译记忆库等集成工具提高工作效率。”腾讯云国际业务副总经理Davy Wang说道，“这赋能我们可以更快、更准确的本地化我们的产品内容。”

TransPerfect首席技术官Mark Hagerty评论道：“与腾讯云合作让我们能够为在中国开展业务的全球客户和合作伙伴提供更好的服务。与腾讯合作后，我们的区域绩效大幅提升，中国区客户和位于中国的语言团队的用户体验也不断提高。”

TransPerfect总裁兼首席执行官Phil Shawe说道：“这次合作对双方的客户和合作伙伴都大有助益。我们不仅提升了中国区客户服务水平，也很荣幸助力腾讯云通过使用GlobalLink技术在管理网站和文字内容等方面实现巨大价值。”

关于TransPerfect

TransPerfect是全球最大的语言和技术解决方案提供商，面向全球客户提供服务。TransPerfect在六大洲90多个城市设有办事处，为客户提供涵盖170多种语言的全方位服务。超过5,000家跨国企业和组织选择使用TransPerfect的GlobalLink®全球化产品套件，简化企业级多语种内容的管理工作。TransPerfect秉持质量及客户服务至上，已全面获得ISO 9001和ISO 17100认证。TransPerfect的全球总部位于美国纽约，并在伦敦和香港设有区域总部。如需了解更多详情，请访问我们的网站：www.transperfect.com。

关于腾讯云

腾讯云是中国领先的云服务提供商。腾讯云隶属腾讯（香港证交所代码：700）旗下，主要业务为开发云计算和人工智能(AI)技术，加速企业的数字化转型，构建智能行业。

腾讯在尖端互联网技术和服务领域有20年的丰富经验，并拥有稳健的全球数据中心架构，为腾讯云提供了优秀的先天条件。腾讯云为企业客户提供包括IaaS、PaaS和SaaS在内的领先云服务，无论企业需要采用公共云、混合云还是私有云技术，腾讯云均可提供一站式服务。腾讯云统合先进AI技术、大数据分析、网络安全和基于位置的服务(LBS)的优势，为游戏、金融、零售、电商、医疗、交通和其他行业提供定制化解决方案，打造企业智能互联的未来。