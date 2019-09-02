東芝記憶體公司將收購臺灣光寶科技的SSD業務

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--即將於2019年10月1日更名為鎧俠控股公司(Kioxia Holdings Corporation)的東芝記憶體控股公司(Toshiba Memory Holdings Corporation)今天宣佈，它已與光寶科技(LITE-ON Technology Corporation)簽訂最終協議，將收購後者的固態硬碟(SSD)業務。收購價格為1.65億美元；該交易可望於2020年上半年完成，但尚需慣常的成交調整和主管機關批准。

光寶科技是總部位於臺灣的光電子、儲存、半導體和其他裝置供應商。東芝記憶體和光寶科技都致力於追求品質、創新和卓越製造。由於存在文化綜效，以及光寶科技在個人電腦和資料中心SSD領域的成熟經驗，東芝記憶體認為此次收購將可大幅強化其SSD業務。

東芝記憶體控股公司代理總裁兼執行長Nobuo Hayasaka表示：「光寶科技的固態硬碟業務與東芝記憶體之間有著自然且策略性的契合度，它將擴大我們對SSD產業的專注程度。這對於我們而言是一次振奮人心的收購，因為它使我們能夠滿足PC和資料中心因雲端服務的使用增加而帶動對SSD需求的預期成長。」

東芝記憶體將充分利用光寶科技的一流創新來提升其在SSD市場的領導地位。

關於光寶科技

成立時間：1975年

總部：臺灣臺北

董事長：宋恭源(Raymond Soong)

營收：2,071億元新臺幣（2018會計年度）

關於東芝記憶體集團

東芝記憶體集團是全球記憶體解決方案領導者，致力於開發、生產和銷售快閃記憶體及固態硬碟(SSD)。東芝公司於1987年發明了NAND快閃記憶體，2017年4月，東芝記憶體集團由東芝公司分離出來。東芝記憶體集團開創了最先進的記憶體解決方案和服務、豐富了人們的生活、擴展了社會的空間。創新的3D快閃記憶體技術BiCS FLASH™打造適於諸多高密度應用的未來記憶體，其中包括高階智慧型手機、PC、SSD、汽車和資料中心等。東芝記憶體集團將於2019年10月1日正式更名為鎧俠(Kioxia)。如欲瞭解關於東芝記憶體集團的更多資訊，敬請造訪：https://business.toshiba-memory.com/en-jp/。

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