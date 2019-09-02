东芝存储器公司将收购台湾光宝科技的SSD业务

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--即将于2019年10月1日更名为铠侠控股公司(Kioxia Holdings Corporation)的东芝存储器控股公司(Toshiba Memory Holdings Corporation)今天宣布，它已与光宝科技(LITE-ON Technology Corporation)签订收购后者固态硬盘(SSD)业务的最终协议。收购价格为1.65亿美元；该交易预计将于2020年上半年完成，但尚需惯常的成交调整和监管部门的批准。

光宝科技是总部位于台湾的光电子、存储、半导体和其他设备供应商。东芝存储器和光宝科技对于质量、创新和卓越制造有着共同的追求。由于存在文化协同效应，以及光宝科技在个人计算机和数据中心SSD领域的成熟经验，东芝存储器认为此次收购将大幅加强其SSD业务。

东芝存储器控股公司代理总裁兼首席执行官Nobuo Hayasaka表示：“光宝科技的固态硬盘业务与东芝存储器之间有着自然的战略契合度，它将扩大我们对SSD行业的关注。这对于我们而言是一次激动人心的收购，因为它使我们能够满足PC和数据中心因云服务增长而产生的对SSD需求的预期增长。”

东芝存储器将充分利用光宝科技的领先创新来提升其在SSD市场的领导地位。

关于光宝科技

成立时间：1975年

总部：台湾台北

董事长：宋恭源(Raymond Soong)

营收：2,071亿新台币（2018财年）

关于东芝存储器集团

东芝存储器集团是全球存储器解决方案领导者，致力于开发、生产和销售闪存及固态硬盘(SSD)。东芝公司于1987年发明了NAND闪存，2017年4月，东芝存储器集团由东芝公司分离出来。东芝存储器集团开创了最先进的存储器解决方案和服务、丰富了人们的生活、拓展了社会的空间。创新的3D闪存技术BiCS FLASH™打造适于诸多高密度应用的未来存储器，其中包括了高级智能手机、PC、SSD、汽车和数据中心等。东芝存储器集团将于2019年10月1日正式更名为铠侠(Kioxia)。如需了解关于东芝存储器集团的更多信息，敬请访问：https://business.toshiba-memory.com/en-jp/。

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