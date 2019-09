Tikehau Capital et T&D Insurance Group s’engagent dans un partenariat stratégique au Japon

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Tikehau Capital (Paris:TKO), groupe de gestion d’actifs alternatifs et d’investissement, vient de conclure une alliance commerciale et financière avec T&D Insurance Group, compagnie d’assurance japonaise de premier plan.

T&D Insurance Group compte parmi les plus grands groupes d’assurance-vie du Japon en termes de parts de marché. Sa structure regroupe trois compagnies d'assurance-vie dotées chacune d’un business model unique et de ses propres marchés cibles, canaux de distribution et produits. Elle compte également une filiale de gestion d'actifs, T&D Asset Management spécialisée dans les fonds d’investissement et le conseil en investissement..

Cette alliance permet à Tikehau Capital de renforcer sa présence au Japon, après l’ouverture de son bureau de Tokyo au printemps 2019, et de se rapprocher des institutions financières japonaises, qui s'intéressent de manière croissante aux marchés privés européens. Plus précisément, Tikehau Capital élargira son offre aux fonds de pension japonais en mettant à profit l’expertise et le réseau de T&D Asset Management auprès de ce type de clientèle.

Le partenariat se concentrera sur la distribution des produits de dette privée de Tikehau Capital, et pourrait être étendu par la suite à d’autres classes d'actifs gérées par le Groupe.

Afin de renforcer cette alliance stratégique à long terme, T&D Insurance Group1 a fait part de son intention d’entrer au capital de Tikehau Capital à travers l’acquisition d’actions sur le marché.

Chikahiro Tsuboi, Président et directeur mandataire de T&D Asset Management Co., Ltd. : « Le secteur européen de la gestion d'actifs alternatifs bénéficie de tendances structurelles favorables, et Tikehau Capital dispose d'un positionnement idéal pour générer une croissance forte et créer de la valeur pour nos clients au Japon. Ce partenariat marque une nouvelle avancée dans l’exécution de notre stratégie et répond parfaitement à notre volonté de diversifier notre portefeuille d'activités, comme énoncé dans notre plan de gestion à moyen terme (2019-2021) présenté le 3 juin 2019. »

Bruno de Pampelonne, Président de Tikehau Investment Management et Responsable de la Région Asie : « Nous sommes fiers de faire équipe avec un partenaire de choix tel que T&D Asset Management, qui nous permettra de renforcer notre présence au Japon à l'heure où les investisseurs nippons cherchent à diversifier leurs placements et manifestent un vif intérêt pour le marché européen. »

Tikehau Capital était conseillé par Nomura dans le cadre de la mise en œuvre de ce partenariat.

A propos de Tikehau Capital :

Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère 23,4 milliards d’euros (au 30 juin 2019) et dispose de 3,0 milliards d’euros de fonds propres (au 31 mars 2019, incluant lemontant de l’augmentation de capital de juin 2019). Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, private equity, stratégies liquides), notamment au travers de ses filiales de gestion d’actifs qui opèrent pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte plus de 480collaborateurs (au 30 juin2019) au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Bruxelles, Madrid, Milan, New York, Séoul, Singapour et Tokyo.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612; Ticker: TKO.FP)

AVERTISSEMENT :

Le présent document ne doit pas être publié, diffusé, transmis ou distribué directement ou indirectement aux Etats-Unis d’Amérique ou dans tout autre pays dans lequel sa publication, diffusion, transmission ou distribution serait illégale. Ces informations ne constituent en aucun cas une offre d'achat ou de vente d'instruments financiers ou un service de conseil en investissement.

Ce document ne contient que des informations d’ordre général fournies à titre d’information et ne doit pas être considéré comme une recommandation générale ou spécifique d’investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et aucun rendement ne peut être garanti. Certaines affirmations et données prévisionnelles sont basées sur les perspectives, les conditions de marché et la conjoncture économique actuelles ainsi que sur les opinions et convictions de Tikehau Capital et/ou de ses filiales. En raison des risques et des incertitudes qui entourent tout investissement, il pourrait survenir des écarts significatifs entre les rendements finaux et ceux présentés ou envisagés dans toute déclaration prospective, toute étude de cas ou toute prévision.

1 Par l’intermédiaire de sa filiale T&D United Capital Co., Ltd.