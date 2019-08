Toshiba Memory va acquérir les activités SSD de la société taïwanaise LITE-ON Technology

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Toshiba Memory Holdings Corporation, qui deviendra Kioxia Holdings Corporation le 1er octobre 2019, a annoncé aujourd’hui la signature avec LITE-ON Technology d’un accord définitif portant sur l’acquisition de ses activités de Solid State Drive (SSD). Le prix d’achat est de 165 millions USD. La transaction devrait être finalisée d’ici le premier semestre 2020 et est sujette aux ajustements de clôture habituels et à l’approbation des autorités de contrôle.

LITE-ON est un fournisseur d’optoélectronique, de stockage, de semi-conducteurs et d’autres dispositifs basé à Taïwan. Toshiba Memory et LITE-ON partagent un engagement envers la qualité, l’innovation et l’excellence dans la fabrication. Du fait des synergies culturelles et de l’expérience éprouvée de LITE-ON dans le domaine des disques SSD pour ordinateurs personnels et centres de données, Toshiba Memory considère cette acquisition comme un moyen de renforcer considérablement son activité SSD.

« Parce qu’elles sont naturellement et stratégiquement compatibles avec celles de Toshiba Memory, les activités Solid State Drive de LITE-ON vont élargir notre champ d’activité dans le secteur des disques SSD », a déclaré Nobuo Hayasaka, président et chef de la direction par intérim de Toshiba Memory Holding Corporation. « Il s’agit d’une acquisition intéressante pour nous, car nous pourrons ainsi faire face aux prévisions de forte demande de disques SSD destinés aux PC et centres de données, une tendance que renforce la popularité grandissante de l’informatique en nuage. »

Toshiba Memory compte tirer parti des principales innovations de LITE-ON pour consolider sa position de leader sur le marché des disques SSD.

À propos de la société LITE-ON Technology

Date de création : 1975

Siège social : Taipei, Taïwan

Président : Raymond Soong

Chiffre d’affaires : 207,1 milliards NTD (exercice 2018)

À propos de Toshiba Memory

Le Toshiba Memory Group, un leader mondial en solutions de mémoire, se consacre au développement, à la production et à la vente de mémoires flash et de disques durs (SSD). En avril 2017, Toshiba Memory s’est séparée par essaimage de Toshiba Corporation, la société qui a inventé la mémoire flash NAND en 1987. Toshiba Memory est pionnière des services et solutions de mémoire, d’avant-garde, visant à enrichir la vie des individus et élargir les horizons de la société. La technologie de mémoire flash 3D innovante de la société, BiCS FLASH™, ouvre la voie vers le perfectionnement du stockage d’applications à haute densité, notamment les téléphones intelligents, les ordinateurs, les disques durs SSD, les produits automobiles et centres de données les plus puissants. Toshiba Memory changera officiellement son nom pour s’appeler Kioxia le 1er octobre 2019. Pour plus d’informations sur Toshiba Memory, veuillez consulter https://business.toshiba-memory.com/en-jp/.

