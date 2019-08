TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Toshiba Memory Holdings Corporation, dat op 1 oktober 2019 zal worden omgedoopt tot Kioxia Holdings Corporation, kondigde vandaag aan dat het een definitieve overeenkomst heeft getekend met LITE-ON Technology Corporation voor de overname van haar Solid State Drive (SSD) activiteiten. De aankoopprijs is 165 miljoen US dollar; de transactie zal naar verwachting in de eerste helft van 2020 worden afgerond en is onderworpen aan de gebruikelijke sluitingsaanpassingen en goedkeuring van de toezichthouder.

LITE-ON is een in Taiwan gevestigde leverancier van opto-elektronica, opslag, halfgeleiders en andere apparaten. Toshiba Memory en LITE-ON delen het streven naar kwaliteit, innovatie en uitmuntendheid in de productie.

