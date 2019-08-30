萬代南夢宮娛樂和Crunchyroll Games宣佈建立新的策略性合作夥伴關係

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)—首屈一指的互動娛樂出版和開發公司萬代南夢宮娛樂株式會社(BANDAI NAMCO Entertainment Inc.)（以下簡稱為「萬代南夢宮」）和Crunchyroll Games, LLC（以下簡稱為“Crunchyroll”）今天宣佈建立策略性合作夥伴關係，將透過動畫、遊戲、漫畫等各種接觸點，為粉絲提供與他們最喜歡的角色IP之間充滿樂趣的全面體驗。Crunchyroll是全球最大的動漫平臺，擁有由超過5000萬註冊用戶和超過200萬訂閱用戶組成的全球社群。這一聯盟結合了萬代南夢宮在網路內容開發方面的專長和Crunchyroll與動漫社群的直接聯繫以及強大的平臺服務知識，為所有用戶提供順暢的動畫和遊戲娛樂體驗。

作為此項合作夥伴關係的第一步，萬代南夢宮的網頁和手機遊戲《NARUTO X BORUTO NINJA TRIBES》將於今年冬季對Crunchyroll在美國的用戶開放。《NARUTO X BORUTO NINJA TRIBES》以廣受歡迎的火影忍者(NARUTO)和BORUTO動畫系列為基礎，將粉絲喜愛的兩個系列的幾代角色集合在一起，進行一觸式團體戰鬥。Crunchyroll平臺上喜歡同一IP動畫系列的粉絲可以直接從網站Crunchyroll.com查找並立即玩《NARUTO X BORUTO NINJA TRIBES》。萬代南夢宮計畫未來在其他地區推出這款遊戲。

萬代南夢宮董事Toru Konno表示：「鑑於Crunchyroll不斷擴大的全球社群和訂閱用戶數量，這項合作夥伴關係對於擴展我們的娛樂業務而言具備策略適宜性，也是其中的關鍵步驟。我們的企業理念是『為每個人創造更多樂趣』，我們一直努力做到這一點，期待在未來幾年看到我們與Crunchyroll共同建立的成果。」

Crunchyroll總經理Joanne Waage表示：「萬代南夢宮娛樂是與我們擁有共同目標的全球性企業，透過廣受喜愛的內容建立動畫社群之間的聯繫。我們期待建立合作夥伴關係以提供更多的互動體驗，將我們的粉絲聚集在一起。」

關於《NARUTO X BORUTO NINJA TRIBES》的更多資訊，請造訪新推出的遊戲網站https://en-narutoxboruto-tri.bn-ent.net/，或關注官方Facebook頁面https://www.facebook.com/ninjatribes/。

關於萬代南夢宮娛樂株式會社

萬代南夢宮娛樂株式會社以其智慧財產權為基礎，在網路內容、家庭電子遊戲軟體和生活娛樂等領域為全球受眾提供各種產品和服務。萬代南夢宮利用奇思妙想和其他地方無法提供的新技術，塑造「新類型的樂趣」。此外，萬代南夢宮使普通的日常生活更愉快，努力「為每個人創造更多樂趣」，讓世界各地的顧客保持微笑。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://www.bandainamcoent.co.jp/english/。

關於Crunchyroll Games

Crunchyroll Games是Crunchyroll旗下的一個部門，專注於出版和發行源自日本動畫的互動內容，與整個Crunchyroll社群充滿活力的遊戲愛好者一起互動。Crunchyroll是全球最受歡迎的動漫品牌，以360度內容體驗和全球最大的動漫收藏，連結由5000多萬註冊用戶和200萬訂閱用戶組成的社群。Crunchyroll Games的作品包括《Bungo Stray Dogs: Tales of the Lost》、《Grand Summoners》、《RWBY: Crystal Match》和即將發行的《Mob Psycho 100: Psychic Battle》。Crunchyroll遊戲可在iOS和Android系統下載。關於Crunchyroll Games的更多資訊，請造訪crunchyrollgames.com。

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