万代南梦宫娱乐和Crunchyroll Games宣布建立新的战略合作伙伴关系

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)—领先的互动娱乐出版和开发公司万代南梦宫娱乐株式会社(BANDAI NAMCO Entertainment Inc.)（以下简称为“万代南梦宫”）和Crunchyroll Games, LLC（以下简称为“Crunchyroll”）今天宣布建立战略合作伙伴关系，将通过动画、游戏、漫画等各种接触点，为粉丝提供与他们最喜欢的角色IP之间充满乐趣的全面体验。Crunchyroll是全球最大的动漫平台，拥有超过5000万注册用户和超过200万订阅用户组成的全球社区。这一联盟结合了万代南梦宫在网络内容开发方面的专长和Crunchyroll与动漫社区的直接联系以及强大的平台服务知识，为所有用户提供无缝动画和游戏娱乐体验。

作为此项合作伙伴关系的第一步，万代南梦宫的网页和手机游戏《NARUTO X BORUTO NINJA TRIBES》将于今年冬季向Crunchyroll在美国的用户开放。《NARUTO X BORUTO NINJA TRIBES》以广受欢迎的火影忍者(NARUTO)和博人传(BORUTO)动画系列为基础，将粉丝喜爱的两个特许经营系列的几代角色汇集在一起，进行一触式团体战斗。Crunchyroll平台上喜欢同一IP动画系列的粉丝可以直接从网站Crunchyroll.com查找并立即玩《NARUTO X BORUTO NINJA TRIBES》。万代南梦宫计划未来在其他地区推出这款游戏。

万代南梦宫董事Toru Konno表示：“利用Crunchyroll不断扩大的全球社区和订阅用户数量，这项合作伙伴关系对于拓展我们的娱乐业务而言具备战略适宜性，也是其中的关键步骤。我们的企业理念是‘为每个人创造更多乐趣’，我们一直努力做到这一点，期待着在未来几年看到我们与Crunchyroll共同建立的成果。”

Crunchyroll总经理Joanne Waage表示：“万代南梦宫娱乐是与我们拥有共同目标的全球力量，通过受众喜爱的内容建立动画社区之间的连接。我们期待建立合作伙伴关系，以提供更多的互动体验，将我们的粉丝聚集在一起。”

关于《NARUTO X BORUTO NINJA TRIBES》的更多信息，请访问新发布的游戏网站https://en-narutoxboruto-tri.bn-ent.net/，或关注官方Facebook页面https://www.facebook.com/ninjatribes/。

关于万代南梦宫娱乐株式会社

万代南梦宫娱乐株式会社以其知识产权为基础，在网络内容、家庭电子游戏软件和生活娱乐等领域为全球受众提供各种产品和服务。万代南梦宫利用奇思妙想和其他地方无法获得的新技术，塑造“新类型的乐趣”。此外，万代南梦宫使普通的日常生活更愉快，努力“为每个人创造更多乐趣”，让世界各地的顾客保持微笑。如需了解更多信息，请访问https://www.bandainamcoent.co.jp/english/。

关于Crunchyroll Games

Crunchyroll Games是Crunchyroll旗下的一个部门，专注于发布和发行源自日本动画的互动内容，与整个Crunchyroll社区充满活力的游戏爱好者一起互动。Crunchyroll是全球最受欢迎的动漫品牌，通过360度内容体验和全球最大的动漫收藏，连接5000多万注册用户和200万订阅用户组成的社区。Crunchyroll Games的作品包括《Bungo Stray Dogs: Tales of the Lost》、《Grand Summoners》、《RWBY: Crystal Match》和即将发行的《Mob Psycho 100: Psychic Battle》。Crunchyroll游戏可在iOS和安卓系统下载。关于Crunchyroll Games的更多信息，请访问crunchyrollgames.com。

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