PTC發布新的製造業工人生產力解決方案，繼續提升其在工業物聯網領導地位

最新版ThingWorx引進Operator Advisor；可增強資料收集、分析、視覺化和安全性

ThingWorx 8.4 introduces new capabilities, including Operator Advisor, designed to increase productivity of factory workers by simplifying the way critical operational data is collected, synthesized, and delivered. (Photo: Business Wire)

  • ThingWorx 8.4 introduces new capabilities, including Operator Advisor, designed to increase productivity of factory workers by simplifying the way critical operational data is collected, synthesized, and delivered. (Photo: Business Wire)

波士頓--()--(美國商業資訊)--PTC (NASDAQ: PTC)發布了其屢獲殊榮的工業物聯網 (IIoT) 解決方案平台ThingWorx®的最新版本。ThingWorx 8.4增加了多項新功能，包括簡化重要營運資料的收集、匯總和交付方式以提高工廠工人生產力的Operator Advisor。新版本在PTC無與倫比的 IIoT 策略基礎上，進一步加強了其強大的解決方案組合，因應真正的業務挑戰。

透過充分利用IIoT技術，工業製造企業仍然有大量的機會實現產品和服務的差異化，並在整個工廠營運中提高工人的工作效率。據勤業眾信(Deloitte)和製造業協會(Manufacturing Institute)的最新報告指出，先進技術和數位化功能必須與人類特有的技能相結合，才能實現最高的生產力水準。

IIoT與製造業的新解決方案相互配合
ThingWorx 8.4引進的Operator Advisor完善了PTC為製造商設計的現有解決方案。Operator Advisor透過簡化情境中數位工作指令的傳達，取消靜態的紙本和PDF形式的指令，幫助製造商提高員工生產力。該解決方案還可以在工人完成產品系譜(product genealogy)任務時收集資料，並提高工廠營運的可視性。Operator Advisor將IT和OT系統結合在一起，並與智慧工具和機器相連接，建立統一的操作員介面。

Vestas物聯網和工業4.0主管Mark Jaxion表示：「ThingWorx Operator Advisor改變了我們向工廠員工傳達資訊的方式。我們已經從利用紙本說明書提供文字形式的指令，轉移到使用PLM的3D CAD檔下達工作指令。這些資訊現在在情境關聯中傳遞，從而讓員工可以專注於手頭的任務，而不是挖掘各種IT和OT系統以獲得正確的資訊。」

PTC在IIoT市場，特別是在製造業中的發展態勢已促使全球客戶、系統整合商和策略合作夥伴接受和採用ThingWorx。ColfaxElektaLavifoodSealed AirVestasWoodward是已利用ThingWorx和IIoT取得成功的產業領先組織的代表。

Woodward全球業務系統總監Jay Drager表示：「ThingWorx把我們各種不同的所有系統整合在一起，並讓我們的員工可根據這些系統的資料採取行動。這讓我們不僅能夠提高產品品質，而且還提高了整個工廠的效率和生產力。」

ThingWorx平台的新特性和新功能
為了使組織能夠快速地獲得實作IIoT的價值，ThingWorx 8.4還帶來了以下重要改進：

  • 易於使用的儀表板 - ThingWorx Mashup Builder工具更新後的使用者介面讓快速建立和維護IIoT解決方案變得更加容易
  • 與企業系統和資料整合 - ThingWorx Flow將資料工作流程的收集、綜合和饋送融入相關業務系統，同時可觸發重要操作並向使用者提供警示
  • 企業升級準備就緒 - 組織可以對ThingWorx進行擴展以落實更廣泛的企業部署。作為這次升級的一部分，ThingWorx現已與InfluxDB和Microsoft Azure SQL順暢整合，可實現持久性和時間序列資料管理
  • 整合了由PTC提供支援的FactoryTalk InnovationSuite與洛克威爾自動化(Rockwell Automation)聯合推出的這款協作軟體在功能和更緊密整合方面得到了增強，使工業公司能夠利用IT和OT應用程式和系統的資料與見解，進一步最佳化營運和提高生產力

AR增強IIoT並為工人賦能
PTC的一大特色是其ThingWorx IIoT和Vuforia®擴增實境(AR)技術的整合。例如，新的Operator Advisor解決方案的工作指令可以透過AR體驗來提供，為任何一線工人提供最為臨場感的生產力提升體驗。Vuforia將ThingWorx IIoT的變革力量提升到了新的水準，進一步增強了下一代連網工作者的能力。

持續的產業驗證和市場吸引力
部分歸功於與洛克威爾自動化微軟的強大策略聯盟，PTC持續引領IIoT市場和擴大業務。因此，產業分析師和顧問一再地將PTC和ThingWorx評為同類最佳。

Gartner在其首份IIoT平台魔力象限報告中稱PTC為「遠見者」，而Forrester則在「2018年第3季The Forrester Wave：工業物聯網軟體平台」評估中將PTC評為IIoT平台市場的領導者。ThingWorx還被ABI Research評為頂級智慧製造平台，PTC在Berg InsightIoT ONEPACQuadrant Knowledge Solutions各自的報告中也被評為領導者。

其他資源

關於PTC (NASDAQ: PTC)
PTC透過屢獲殊榮、經過市場驗證的解決方案促進工業創新，幫助公司實現產品和服務的差異化，改進卓越營運能力和提高員工生產力。憑藉PTC及其合作夥伴生態系統，製造商可以充分利用如今前景大好的新技術來推動數位化轉型。

PTC.com @PTC 部落格

PTC、ThingWorx、Vuforia和PTC標誌均為PTC Inc.或其子公司在美國和其他國家的商標或註冊商標。

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PTC
企業傳播部
Jack McAvoy
jmcavoy@ptc.com

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