PTC發布新的製造業工人生產力解決方案，繼續提升其在工業物聯網領導地位

波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--PTC (NASDAQ: PTC)發布了其屢獲殊榮的工業物聯網 (IIoT) 解決方案平台ThingWorx®的最新版本。ThingWorx 8.4增加了多項新功能，包括簡化重要營運資料的收集、匯總和交付方式以提高工廠工人生產力的Operator Advisor。新版本在PTC無與倫比的 IIoT 策略基礎上，進一步加強了其強大的解決方案組合，因應真正的業務挑戰。

透過充分利用IIoT技術，工業製造企業仍然有大量的機會實現產品和服務的差異化，並在整個工廠營運中提高工人的工作效率。據勤業眾信(Deloitte)和製造業協會(Manufacturing Institute)的最新報告指出，先進技術和數位化功能必須與人類特有的技能相結合，才能實現最高的生產力水準。

IIoT與製造業的新解決方案相互配合

ThingWorx 8.4引進的Operator Advisor完善了PTC為製造商設計的現有解決方案。Operator Advisor透過簡化情境中數位工作指令的傳達，取消靜態的紙本和PDF形式的指令，幫助製造商提高員工生產力。該解決方案還可以在工人完成產品系譜(product genealogy)任務時收集資料，並提高工廠營運的可視性。Operator Advisor將IT和OT系統結合在一起，並與智慧工具和機器相連接，建立統一的操作員介面。

Vestas物聯網和工業4.0主管Mark Jaxion表示：「ThingWorx Operator Advisor改變了我們向工廠員工傳達資訊的方式。我們已經從利用紙本說明書提供文字形式的指令，轉移到使用PLM的3D CAD檔下達工作指令。這些資訊現在在情境關聯中傳遞，從而讓員工可以專注於手頭的任務，而不是挖掘各種IT和OT系統以獲得正確的資訊。」

PTC在IIoT市場，特別是在製造業中的發展態勢已促使全球客戶、系統整合商和策略合作夥伴接受和採用ThingWorx。Colfax、Elekta、Lavifood、Sealed Air、Vestas和Woodward是已利用ThingWorx和IIoT取得成功的產業領先組織的代表。

Woodward全球業務系統總監Jay Drager表示：「ThingWorx把我們各種不同的所有系統整合在一起，並讓我們的員工可根據這些系統的資料採取行動。這讓我們不僅能夠提高產品品質，而且還提高了整個工廠的效率和生產力。」

ThingWorx平台的新特性和新功能

為了使組織能夠快速地獲得實作IIoT的價值，ThingWorx 8.4還帶來了以下重要改進：

易於使用的儀表板 - ThingWorx Mashup Builder工具更新後的使用者介面讓快速建立和維護IIoT解決方案變得更加容易

- ThingWorx Mashup Builder工具更新後的使用者介面讓快速建立和維護IIoT解決方案變得更加容易 與企業系統和資料整合 - ThingWorx Flow將資料工作流程的收集、綜合和饋送融入相關業務系統，同時可觸發重要操作並向使用者提供警示

- ThingWorx Flow將資料工作流程的收集、綜合和饋送融入相關業務系統，同時可觸發重要操作並向使用者提供警示 企業升級準備就緒 - 組織可以對ThingWorx進行擴展以落實更廣泛的企業部署。作為這次升級的一部分，ThingWorx現已與InfluxDB和Microsoft Azure SQL順暢整合，可實現持久性和時間序列資料管理

- 組織可以對ThingWorx進行擴展以落實更廣泛的企業部署。作為這次升級的一部分，ThingWorx現已與InfluxDB和Microsoft Azure SQL順暢整合，可實現持久性和時間序列資料管理 整合了由PTC提供支援的FactoryTalk InnovationSuite – 與洛克威爾自動化(Rockwell Automation)聯合推出的這款協作軟體在功能和更緊密整合方面得到了增強，使工業公司能夠利用IT和OT應用程式和系統的資料與見解，進一步最佳化營運和提高生產力

AR增強IIoT並為工人賦能

PTC的一大特色是其ThingWorx IIoT和Vuforia®擴增實境(AR)技術的整合。例如，新的Operator Advisor解決方案的工作指令可以透過AR體驗來提供，為任何一線工人提供最為臨場感的生產力提升體驗。Vuforia將ThingWorx IIoT的變革力量提升到了新的水準，進一步增強了下一代連網工作者的能力。

持續的產業驗證和市場吸引力

部分歸功於與洛克威爾自動化和微軟的強大策略聯盟，PTC持續引領IIoT市場和擴大業務。因此，產業分析師和顧問一再地將PTC和ThingWorx評為同類最佳。

Gartner在其首份IIoT平台魔力象限報告中稱PTC為「遠見者」，而Forrester則在「2018年第3季The Forrester Wave：工業物聯網軟體平台」評估中將PTC評為IIoT平台市場的領導者。ThingWorx還被ABI Research評為頂級智慧製造平台，PTC在Berg Insight、IoT ONE、PAC和Quadrant Knowledge Solutions各自的報告中也被評為領導者。

其他資源

關於PTC (NASDAQ: PTC)

PTC透過屢獲殊榮、經過市場驗證的解決方案促進工業創新，幫助公司實現產品和服務的差異化，改進卓越營運能力和提高員工生產力。憑藉PTC及其合作夥伴生態系統，製造商可以充分利用如今前景大好的新技術來推動數位化轉型。

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PTC、ThingWorx、Vuforia和PTC標誌均為PTC Inc.或其子公司在美國和其他國家的商標或註冊商標。

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