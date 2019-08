OSAKA, Japão--(BUSINESS WIRE)--A Panasonic Corporation se juntou à RE100*, a iniciativa global do The Climate Group que reúne as empresas mais influentes do mundo comprometidas com 100% de energia renovável. Até 2050, a Panasonic vai mudar a eletricidade utilizada globalmente em suas operações para 100% de energia renovável e com objetivo de uma produção que não emita CO 2 .

Em meio à crescente atenção mundial às questões sociais que se centram no meio ambiente e na energia, a Panasonic formulou sua visão de gestão ambiental de longo prazo chamada “Panasonic Environment Vision 2050” (Visão Ambiental da Panasonic para 2050) em junho de 2017 e vem promovendo atividades ambientais com uma clara direção para 2050.

Como parte de suas atividades para promover negócios visando uma sociedade sustentável sob essa visão, a empresa está fazendo um esforço global para criar fábricas que não emitam CO 2 durante sua operação. Especificamente, além das atividades de economia de energia nas fábricas, a Panasonic está promovendo a utilização de energia renovável instalando sistemas de geração de energia renovável, como sistemas fotovoltaicos em suas instalações, bem como a aquisição de eletricidade 100% renovável em suas fábricas modelo zero CO 2 no Japão, Europa, e nas Américas.

A expansão da utilização de energia renovável é essencial para a realização de fábricas com zero CO 2 . A Panasonic promoverá ainda mais o uso de energia renovável, unindo-se à RE100 que visa acelerar a transição para o uso de energia renovável mundialmente.

No futuro, com “Aumentar o uso de energia renovável” estabelecido como uma das metas do Plano Verde 2021, seu plano de ação ambiental para 2021, a Panasonic fortalecerá ainda mais as atividades para instalar sistemas de geração de energia renovável em suas fábricas, bem como para adquirir energia renovável. Além disso, a empresa se esforçará para implantar fábricas modelo zero CO 2 em cada região do mundo e trabalhará para expandir o uso de energia renovável adequada às características regionais.

Por meio dessas atividades, a Panasonic promoverá constantemente a produção que não emite CO 2 , visando uma sociedade sustentável, conforme previsto na “Visão Ambiental 2050”.

Mensagem de Sam Kimmins (diretor da RE100, The Climate Group)

“O sucesso da Panasonic foi construído no desenvolvimento das tecnologias que definem o nosso futuro. Ingressando na RE100 e comprometendo-se a usar 100% de eletricidade renovável até 2050, a Panasonic está enviando uma forte mensagem de que o cenário energético está evoluindo. A Panasonic está se unindo a um movimento global de empresas que estão buscando um melhor sistema de energia, porque é bom para seus negócios, clientes e meio ambiente.”

Nota:

* RE100: Uma iniciativa internacional operada por The Climate Group, uma ONG internacional sobre mudança climática, em parceria com o CDP. Composta por empresas que visam tornar a eletricidade 100% renovável para suas operações comerciais. Possui 191 empresas associadas em todo o mundo (em agosto de 2019).

Sobre a Panasonic

A Panasonic Corporation é líder mundial no desenvolvimento de diversas tecnologias e soluções eletrônicas para clientes nos setores de produtos eletrônicos, habitação, automotivo e comércio B2B. Celebrando seu 100º aniversário em 2018, a empresa se expandiu internacionalmente e agora opera 582 subsidiárias e 87 empresas associadas em todo o mundo, alcançando vendas líquidas consolidadas de 8,003 trilhões de ienes no ano que se encerra em 31 de março de 2019. Empenhada na busca de novos valores por meio da inovação em todas as linhas divisionais, a empresa emprega suas tecnologias para criar uma vida melhor e um mundo melhor para seus clientes. Para saber mais sobre a Panasonic, acesse: https://www.panasonic.com/global.

Fonte:

https://news.panasonic.com/global/press/data/2019/08/en190830-2/en190830-2.html

Links relacionados

Meio ambiente : Panasonic Environment Vision 2050

https://www.panasonic.com/global/corporate/sustainability/eco.html

RE100

http://there100.org/

Panasonic Eco Technology Center Co., Ltd. (PETEC)

https://panasonic.net/eco/petec/

Panasonic Energy Belgium N.V. (PECBE)

https://www.panasonic.com/global/consumer/battery/primary_batteries/sustainability.html

[Comunicado à imprensa] Panasonic anuncia visão ambiental para 2050 (5 de junho de 2017)

https://news.panasonic.com/global/press/data/2017/06/en170605-2/en170605-2.html

[Comunicado à imprensa] Panasonic revela suas duas primeiras fábricas com zero emissões de CO 2 no Japão e Europa segundo a “Visão Ambiental da Panasonic para 2050” (28 de fevereiro de 2019)

https://news.panasonic.com/global/press/data/2019/02/en190228-2/en190228-2.html

Panasonic utiliza 100% de energia renovável para alimentar a planta de reciclagem de eletrônicos de consumo (6 de dezembro de 2018)

https://news.panasonic.com/global/topics/2018/63513.html

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.