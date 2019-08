Vier extra Belgische bedrijven sluiten zich aan bij GA-ASI’s Team SkyGuardian

“The addition of these four companies to Team SkyGuardian will further enhance the capabilities of SkyGuardian and build on our already strong business partnerships in Belgium,” - Linden Blue, CEO, GA-ASI. (Photo: Business Wire)

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), de toonaangevende ontwikkelaar en producent van RPA (Remotely Piloted Aircraft) systemen, radarapparatuur, en elektro-optische en daaraan gerelateerde missiesystemen, kondigde vandaag aan dat vier andere, in België gevestigde bedrijven geselecteerd zijn om zich aan te sluiten bij de vijf eerder geïdentificeerde bedrijven ter ondersteuning van de ontwikkeling van de MQ-9B SkyGuardian RPA voor België. AeroSimulators Group (ASG), AIRobot, ALX Systems en Hexagon zullen deel gaan uitmaken van Team SkyGuardian, dat reeds uit de volgende vijf Belgische bedrijven bestaat: SABCA, Thales Belgium, Esterline, Newtec en DronePort.

“De toevoeging van deze vier bedrijven aan Team SkyGuardian zal de mogelijkheden van SkyGuardian verder versterken en voortbouwen op onze toch al sterke zakelijke relaties in België,” aldus Linden Blue, CEO, GA-ASI. “GA-ASI kijkt uit naar de samenwerking met de Belgische teamgenoten en een succesvolle aankoop van de MQ-9B.”

Om kleine tot middelgrote Belgische bedrijven te identificeren die zouden kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van SkyGuardian, heeft GA-ASI een outreach-evenement, onder de naam Blue Magic Belgium (BMB), georganiseerd voor 15 en 16 mei. Deze zoektocht naar geavanceerde capaciteiten van lokale bedrijven volgde op de goedkeuring van de Belgische regering om te onderhandelen over de aankoop van GA-ASI's SkyGuardian om te voldoen aan de RPA-vereisten van het land.

Als gevolg van het BMB-evenement heeft GA-ASI om voorstellen gevraagd van BMB-winnaars AIRobot, ALX Systems en Hexagon. Het vierde bedrijf, ASG, werd ook tijdens het BMB-evenement geïdentificeerd.

ASG is gevestigd in Belsele, België en is gespecialiseerd in de levering van ISR-training (inlichtingen, toezicht, verkenning). Het bedrijf is actief in het lucht-, land- en maritieme domein en biedt training en simulatoren voor een breed scala aan sensoren. AIRobot, een bedrijf gevestigd in DronePort in Sint-Truiden, België, focust op de ontwikkeling van prestatieapparatuur voor drones voor eenvoudige, precieze en veilige professionele besturing. AIRobot zal geautomatiseerde materiaaldetectie ontwikkelen met behulp van Kunstmatige Intelligente (Artificial Intelligence: AI) en hyperspectraal beeldmateriaal (Hyper-Spectral Imagery: HSI). ALX Systems is een leverancier van oplossingen voor onbemande vliegtuigsystemen (Unmanned Aircraft System: UAS) dat in Luik, België gevestigd is en gespecialiseerd is in autonome UAV-systemen. Ze zullen met GA-ASI samenwerken om de prestaties van objectdetectie te verbeteren met behulp van KI en synthetische Full Motion-video (FMV). De geospatiale afdeling van Hexagon, dat kantoor houdt in Leuven, België, specialiseert zich in software-oplossingen en geospatiale instrumenten voor het visualiseren van locatie-informatie, zoals auto-routing UAS en het maken van een slimme, digitale realiteit.

Over GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), een tak van General Atomics, is een toonaangevende ontwikkelaar en producent van bewezen, betrouwbare Remotely Piloted Aircraft (RPA) systemen, radarapparatuur, en elektro-optische en daaraan gerelateerde missiesystemen, waaronder de Predator® RPA serie en de Lynx® Multi-mode Radar. Met bijna 6 miljoen vlieguren levert GA-ASI toestellen met een lang uithoudingsvermogen, geschikt voor multi-missies, met geïntegreerde sensor- en datalinksystemen die nodig zijn voor situatieanalyses en snelle interventies tijdens persistente vluchten. Het bedrijf produceert ook allerlei grondstations en software voor sensorcontrole/beeldanalyse, biedt pilotenopleidingen en ondersteuning, en ontwikkelt metamateriaal-antennes. Ga voor meer informatie naar www.ga-asi.com.

