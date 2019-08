Panasonic aderisce all'iniziativa RE100 per promuovere l'utilizzo di energia rinnovabile al 100% nella conduzione delle operazioni aziendali

OSAKA, Giappone--(BUSINESS WIRE)--Panasonic Corporation ha aderito a RE100*, l'iniziativa globale di The Climate Group, andando ad aggiungersi alle aziende più influenti al mondo che si sono impegnate ad usare energia elettrica rinnovabile al 100%. Entro il 2050, Panasonic sostituirà l'elettricità usata nelle sue operazioni a livello globale con energia rinnovabile al 100% puntando ad una produzione non generante emissioni di CO 2 .

In linea con l'attenzione crescente prestata alle questioni sociali incentrate sull'ambiente e l'energia a livello mondiale, nel giugno del 2017 Panasonic ha formulato una visione di gestione ambientale a lungo termine chiamata "Panasonic Environment Vision 2050" (Visione per l'ambiente di Panasonic 2050) e sta promuovendo iniziative per la salvaguardia dell'ambiente ai fini della concretizzazione entro il 2050 dei suoi obiettivi chiaramente delineati.

Come parte di queste iniziative per la promozione di imprese che si adoperano per creare una società sostenibile in linea con la suddetta visione, la società sta attuando degli sforzi su scala globale per creare fabbriche che non emettono CO 2 nella conduzione delle loro operazioni.

