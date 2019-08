Wipro et Google Cloud élargissent leur partenariat pour accélérer la transformation numérique des entreprises

EAST BRUNSWICK, New Jersey, et BANGALORE, Inde--(BUSINESS WIRE)--Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), leader mondial des technologies de l'information, et des services de conseil et de processus métiers, a annoncé aujourd'hui l'extension de son partenariat stratégique avec Google Cloud afin d'accélérer l'adoption du cloud et la transformation numérique des entreprises internationales. En collaborant avec Google Cloud, Wipro va catalyser l’innovation pour les entreprises de secteurs tels que les biens de consommation, les secteurs banque, services financiers et assurance (BFSI), les semi-conducteurs et les soins de santé, selon une stratégie axée sur les entreprises.

Wipro gère une activité axée sur la plateforme Google Cloud (GCP). Cette pratique favorise la transformation commerciale et technologique des entreprises et les aide à exceller dans une « économie de l'expérience » en proposant des offres différenciées autour de la modernisation des applications, des données, des analyses, de l'intelligence artificielle, de la migration de la charge de travail SAP et de la migration à grande échelle vers le cloud. Wipro tire parti de la GCP pour créer des solutions et des fonctionnalités de pointe afin d’aider les entreprises à se lancer dans le cloud.

En exploitant les technologies de Google Cloud, les solutions sectorielles de Wipro vont permettre aux entreprises de pérenniser leurs investissements informatiques. La solution Insights-as-a-Service de Wipro, la Data Discovery Platform ou DDP (Plateforme de découverte de données) est disponible sur la GCP. La plateforme de découverte de données accélère la prise de décision éclairée grâce à des applications prédéfinies pour des secteurs spécifiques tels que les services bancaires et financiers, la vente au détail, l'énergie, la formation et la fabrication. La plateforme compte plus de 70 cas d'utilisation qui prennent en charge des indicateurs de performance clés spécifiques à l'industrie.

Afin d’accélérer l’adoption à grande échelle de Google Cloud par les entreprises, le Studio Cloud de Wipro et le Centre des opérations numériques d'entreprise ont été intégrés avec Velostrata, Google Kubernetes Engine (GKE) et d’autres services Google Cloud pour proposer, en matière de migration industrialisée, une approche filière orientée vers le développement d’applications (DevOps). Les offres de Wipro vont également intégrer Anthos, la plateforme ouverte de Google pour gestion d’applications dans un environnement multi-cloud, afin que ses clients bénéficient de déploiements cloud hybrides.

Naidu Annamaneni, DSI et vice-président, Global IT, eSilicon Corporation, a déclaré :« L’expertise approfondie de Wipro en matière de migration de domaines et de migration vers le cloud nous aide à transférer de manière transparente toutes nos charges de travail de conception de semi-conducteurs exécutées sur site vers la plateforme Google Cloud. Il s’agit de l’une des premières migrations cloud à prendre en charge la conception de semi-conducteurs grâce à une gamme complète d’outils de conception sophistiqués mis au point par de nombreux fournisseurs. Ce transfert une fois terminé, nous pourrons disposer d'un environnement hautement agile et évolutif qui fournira des conceptions de haute qualité, et améliorera les délais de commercialisation et l'expérience client. »

Ramesh Nagarajan, premier vice-président et directeur des Cloud Services chez Wipro Limited a ajouté : « Le portefeuille complet d'offres Wipro sur Google Cloud est futuriste et axé sur l'innovation. Nous dotons nos clients des outils requis pour opérer sur une infrastructure informatique moderne, adopter une approche « axée sur les entreprises » et mieux s’équiper pour l’avenir. En collaboration avec Google, notre objectif est de permettre à nos clients de migrer plus rapidement, d'améliorer leurs expériences numériques et d'optimiser les résultats commerciaux. »

Kevin Ichhpurani, vice-président général Écosystème mondial chez Google Cloud a déclaré : « Nous sommes ravis que Wipro continue d'investir dans sa pratique Google Cloud et de la développer. L'expertise de Wipro en matière de solutions de transformation numérique constituera un atout pour les clients d’entreprises qui cherchent de plus en plus à transférer des charges de travail critiques vers Google Cloud. »

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une société leader mondiale en technologies de l’information, conseils et services de processus métiers. Nous tirons parti du pouvoir de l’informatique cognitive, de l’hyperautomatisation, de la robotique, du cloud, de l’analytique et des technologies émergentes, pour aider nos clients à s’adapter au monde numérique, et leur assurer le succès. Société reconnue mondialement pour son portefeuille complet de services, son solide engagement en faveur de la durabilité et sa forte responsabilité citoyenne, nous possédons un effectif dévoué de plus de 175 000 personnes, au service de clients répartis sur six continents. Ensemble, nous découvrons des idées et établissons les liens nécessaires pour construire un avenir meilleur, entièrement nouveau.

Certaines déclarations du présent communiqué concernant nos perspectives de croissance future sont des déclarations prévisionnelles, lesquelles impliquent un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels par rapport à ceux inclus dans ces déclarations prévisionnelles. Les risques et incertitudes liés à ces déclarations comprennent, sans toutefois s’y limiter, les risques et incertitudes concernant les fluctuations de nos revenus, de notre chiffre d’affaires et de nos bénéfices ; notre aptitude à générer et à gérer la croissance ; une concurrence intense dans les services informatiques ; notre aptitude à conserver notre avantage concurrentiel en matière de coûts ; l’augmentation des salaires en Inde ; notre aptitude à attirer et à fidéliser des professionnels hautement qualifiés ; le dépassement des délais et des coûts sur les contrats à prix et à durée fixes ; la concentration de la clientèle ; les restrictions sur l’immigration ; notre aptitude à gérer nos opérations internationales ; une demande réduite pour la technologie dans nos domaines de focalisation clés ; des perturbations des réseaux de télécommunications ; notre aptitude à mener à bien et à intégrer nos acquisitions potentielles ; la responsabilité en cas de dommages liés à nos contrats de service ; le succès des sociétés dans lesquelles nous procédons à des investissements stratégiques ; le retrait des incitations fiscales gouvernementales ; l’instabilité politique ; les guerres ; les restrictions juridiques concernant l’obtention de capitaux ou l’acquisition d’entreprises en dehors de l’Inde ; l’utilisation non autorisée de notre propriété intellectuelle, et une conjoncture économique générale ayant un impact sur notre entreprise et notre secteur d’activité. Les autres risques susceptibles d’avoir des répercussions sur nos résultats d’exploitation futurs sont décrits plus en détail dans les documents que nous déposons auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis. Ces documents sont disponibles sur le site www.sec.gov. Il se peut que nous soyons parfois amenés à faire des déclarations prévisionnelles supplémentaires, écrites ou orales, et ceci pourra inclure les déclarations contenues dans les documents déposés par la société auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, et dans nos rapports à l’intention des actionnaires. Nous ne nous engageons aucunement à actualiser les déclarations prévisionnelles qui pourraient être formulées de temps à autre par nous ou en notre nom.

