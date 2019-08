Prossima fusione tra Aimbridge Hospitality e Interstate Hotels & Resorts

DALLAS, Texas e ARLINGTON, Virginia--(BUSINESS WIRE)--Aimbridge Hospitality (“Aimbridge”), la più grande società di gestione alberghiera indipendente nel Nord America e Interstate Hotels & Resorts (“Interstate”), uno dei principali operatori alberghieri indipendenti operante a livello globale, oggi hanno annunciato di avere stipulato un accordo definitivo di fusione, creando così un leader mondiale nel settore dei servizi di gestione alberghiera esternalizzati. L’azienda risultante dall’operazione gestirà un portafoglio di oltre 1.400 proprietà indipendenti e dal marchio rinomato in 49 Stati e 20 Paesi. I termini dell’operazione non sono stati comunicati.

Ci si aspetta che, insieme, Aimbridge e Interstate godranno delle economie di scala, delle risorse e della portata globale necessarie per rafforzare gli importanti servizi alberghieri offerti, continueranno a ottenere risultati superiori sotto il profilo finanziario e degli investimenti per i partner alberghieri, e creeranno esperienze positive per gli ospiti. I proprietari di hotel trarranno vantaggio da una piattaforma internazionale e scalabile, da funzioni di analisi e trattamento dati migliori, da un gruppo di persone di grande talento e da maggiori risorse e capacità di supporto – un’infrastruttura per vendite, marketing, e-commerce e gestione delle entrate. Questa offerta di livello più alto posizionerà l’azienda combinata per crescere ulteriormente ed espandersi a livello internazionale.

Dave Johnson, Cofondatore e Amministratore delegato di Aimbridge, diventerà AD della nuova azienda, mentre Michael Deitemeyer, Presidente e Amministratore delegato di Interstate, ne sarà Presidente globale e gli farà capo la responsabilità delle operazioni in tutto il mondo e delle strategie aziendali. La nuova azienda sarà uno dei principali datori di lavoro nel settore alberghiero, con oltre 60.000 dipendenti, persone di talento che offriranno un servizio ineguagliato in tutto il mondo.

“ Aimbridge è molto lieta del’opportunità di unire le forze con Interstate per creare ulteriore valore aggiunto per i proprietari di hotel che serviamo”, commenta Dave Johnson. “ Le dimensioni complessive della nuova azienda assicureranno accesso a dati più affidabili e l’impiego di persone di grandi capacità consentendo così di differenziarci come impresa leader nel settore alberghiero. Guardo con fiducia all’occasione di lavorare fianco a fianco con Mike Deitemeyer, un grande amico e un leader molto rispettato nel settore.”

“ Il nostro portafoglio globale, unificato ci consente di avere le competenze e le persone di talento necessarie per offrire operazioni del massimo livello in tutte le categorie dei servizi alberghieri”, aggiunge Mike Deitemeyer. “ Dave e io prestiamo la stessa grande attenzione al conseguire risultati positivi tramite le persone che lavorano con noi.”

Advent International, una delle società di investimento di private equity globali più grandi e di più lunga esperienza, ha acquisito una quota di maggioranza in Aimbridge nei mesi precedenti di quest’anno e diventerà azionista di riferimento dell’azienda combinata.

“ Grazie a questa fusione e sotto la direzione di Advent, Aimbridge e Interstate potranno costruire una piattaforma che differenzi l’azienda combinata attraverso l’ottimizzazione del valore per la capogruppo, l’impiego di persone di grande talento e un’espansione globale”, spiega Glenn Murphy, Presidente del consiglio di amministrazione di Aimbridge.

“ Siamo stati soddisfatti della preziosa partnership stretta con Mike Deitemeyer e il team di Interstate, e apprezziamo il loro impegno nel far sì che Interstate diventi un leader mondiale nel settore dei servizi di gestione alberghiera esternalizzati”, conclude Ahmed I. Wahla, socio presso Kohlberg & Company, proprietaria di Interstate sin dal 2016.

Si prevede che la fusione sarà conclusa entro la fine del 2019, fatte salve le autorizzazioni normative e le consuete condizioni per la chiusura.

Goldman Sachs & Co. LLC e Moelis & Company LLC hanno operato da consulenti finanziari e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP da consulenti legali per Interstate, mentre Ropes & Gray LLP sono stati i consulenti legali di Aimbridge.

Informazioni su Aimbridge Hospitality

Aimbridge è la più grande società di gestione alberghiera indipendente della nazione, con una storia comprovata di ritorni superiori sull’investimento per i suoi partner strategici in una varietà di mercati e attraverso vari cicli economici. Aimbridge offre servizi di gestione alberghiera, contabilità, gestione delle entrate e una gamma completa di servizi correlati. Con sede centrale a Dallas, Texas, Aimbridge attualmente gestisce circa 800 hotel con oltre 100.000 stanze negli Stati Uniti, in Canada e nei Caraibi. Per ulteriori informazioni visitare www.aimbridgehospitality.com.

Informazioni su Interstate Hotels & Resorts

Interstate è una delle principali società di gestione alberghiera operante a livello internazionale, che serve hotel di lusso, di servizi completi e selezionati, resort, centri per congressi e hotel che rappresentano un preciso stile di vita. Attualmente, il portafoglio globale di Interstate consiste di 600 proprietà in 15 Paesi, compresi vari hotel in fase di costruzione o sviluppo nel mondo. Gli esperti operatori, le piattaforme avanzate e le grandi capacità di gestione della società assicurano agli ospiti un’esperienza eccezionale e ritorni sull’investimento ottimali per proprietari di alberghi e investitori. Per ulteriori informazioni visitare www.interstatehotels.com.

Informazioni su Advent International

Fondata nel 1984, Advent International è una delle società di investimento di private equity globali più grandi e di più lunga esperienza. Ha investito in oltre 345 operazioni di private equity in 41 Paesi e al 31 marzo 2019 gestiva attività per 36 miliardi di dollari, senza includere i 17,5 miliardi di dollari raccolti recentemente per il suo nono fondo globale, GPE IX. Con sedi in quattro continenti, Advent ha creato un team integrato a livello internazionale di oltre 195 professionisti nel campo degli investimenti in cinque settori chiave – servizi aziendali e finanziari; assistenza sanitaria; industriale; retail, consumer e intrattenimento; e tecnologia, media e telecomunicazioni. Dopo 35 anni dedicati agli investimenti internazionali, Advent continua nel suo impegno a stringere partnership con società di gestione per assicurare entrate sostenute e crescita dell’utile alle aziende che compongono il suo portafoglio. Per ulteriori informazioni visitare www.adventinternational.com.

Informazioni su Kohlberg & Company

Kohlberg & Company, LLC (“Kohlberg”) è una delle società di private equity di massimo prestigio con sede a New York. Sin dalla sua fondazione nel 1987, Kohlberg ha organizzato otto fondi di private equity privati, attraverso i quali ha raccolto oltre 7,5 miliardi di dollari di capitale impegnato. Nel corso dei suoi 32 anni di attività, Kohlberg ha completato 80 investimenti in piattaforme e quasi 200 acquisizioni accessorie, con un valore aggregato delle operazioni superiore a 20 miliardi di dollari. Per ulteriori informazioni visitare www.kohlberg.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

###