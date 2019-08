Aimbridge Hospitality en Interstate Hotels & Resorts gaan fusie aan

DALLAS, TX & ARLINGTON, VA--(BUSINESS WIRE)--Aimbridge Hospitality ('Aimbridge'), het grootste onafhankelijke hotelmanagementbedrijf van Noord-Amerika, en Interstate Hotels & Resorts ('Interstate'), een toonaangevende onafhankelijke multinationale hotelexploitant, hebben vandaag aangekondigd dat ze een definitieve overeenkomst zijn aangegaan om te fuseren, waardoor een wereldwijde leider in hotelmanagementdiensten van derden ontstaat. Het gecombineerde bedrijf beheert een portfolio van meer dan 1.400 onafhankelijke en merkhotels in 49 staten en 20 landen. De voorwaarden van de transactie zijn niet bekendgemaakt.

Samen hebben Aimbridge en Interstate naar verwachting de schaal, middelen en het wereldwijde bereik om hun toonaangevende gastvrijheidsaanbod te versterken, superieure financiële en investeringsprestaties te blijven leveren voor hotelpartners en positieve ervaringen voor gasten te creëren. Hoteleigenaren zullen profiteren van een geschaald, wereldwijd platform; verbeterde data- en analytische mogelijkheden; een pool met toptalent; en meer ondersteuning en middelen, waaronder infrastructuur voor verkoop, marketing, e-commerce en inkomstenbeheer. Dit verbeterde aanbod zal het gecombineerde bedrijf voor verdere groei en internationale expansie positioneren.

Dave Johnson, mede-oprichter en CEO van Aimbridge, wordt CEO van het gecombineerde bedrijf. Michael Deitemeyer, President en CEO van Interstate, wordt Global President en zal toezicht houden op de activiteiten wereldwijd en de bedrijfsdisciplines. Het gefuseerde bedrijf wordt een vooraanstaande werkgever in de gastvrijheidssector, met een talentenpool van meer dan 60.000 werknemers die wereldwijd de beste service leveren.

" Aimbridge is zeer verheugd over de mogelijkheid om onze krachten te bundelen met Interstate zodat we onze hoteleigenaren nog meer waarde kunnen bieden," aldus Dave Johnson, mede-oprichter en CEO van Aimbridge. " Onze gecombineerde schaal zorgt voor toegang tot robuustere data en het beste talent om ons verder te onderscheiden als toonaangevende hospitality managers. Persoonlijk ben ik enthousiast om samen te werken met Mike Deitemeyer, een goede vriend en een gerespecteerde marktleider."

" Ons verenigd, wereldwijd portfolio biedt ons het talent en de expertise om ervoor te zorgen dat we best-in-class activiteiten leveren in alle categorieën gastvrijheidsproducten," stelde Mike Deitemeyer, President en CEO van Interstate. " Dave en ik delen een gemeenschappelijke focus op overwinningen via onze mensen."

Advent International, een van de grootste en meest ervaren wereldwijde private equity-investeerders, verwierf eerder dit jaar een meerderheidsbelang in Aimbridge en zal beschikken over het meerderheidsbelang in de gecombineerde entiteit.

" Door deze fusie en onder het eigenaarschap van Advent kunnen Aimbridge en Interstate een platform bouwen dat het gecombineerde bedrijf onderscheidt door het optimaliseren van eigenaarswaarde, toptalent en wereldwijde expansie," verklaarde Glenn Murphy, voorzitter, Aimbridge.

" We hebben genoten van onze waardevolle samenwerking met Mike Deitemeyer en het Interstate-team en waarderen hun inspanningen om Interstate te vestigen als een wereldleider in de sector van hotelmanagement door derden," gaf Ahmed I. Wahla, partner bij Kohlberg & Company dat sinds 2016 eigenaar is van Interstate, te kennen.

De transactie is onderworpen aan wettelijke goedkeuring en de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden. De verwachting is dat deze eind 2019 is afgerond.

Goldman Sachs & Co. LLC en Moelis & Company LLC traden op als financiële adviseurs en Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP traden op als juridisch adviseur voor Interstate. Ropes & Gray LLP trad op als juridisch adviseur van Aimbridge.

Over Aimbridge Hospitality

Aimbridge is het grootste onafhankelijke hotelmanagementbedrijf van het land met een bewezen staat van dienst voor het leveren van superieure rendementen voor zijn strategische partners in verschillende markten en gedurende economische cycli. Aimbridge biedt hotelmanagementdiensten, boekhouding, inkomstenbeheer en een volledige reeks diensten. Aimbridge is gevestigd in Dallas, Texas en beheert momenteel ongeveer 800 hotels met meer dan 100.000 kamers in de Verenigde Staten, Canada en het Caribisch gebied. Ga voor meer informatie naar www.aimbridgehospitality.com.

Over Interstate Hotels & Resorts

Interstate is een vooraanstaand wereldwijd bedrijf in hotelmanagement door derden dat merkgebonden full-service, select-service, luxe hotels, vakantieoorden, congrescentra en lifestylehotels exploiteert. Momenteel vertegenwoordigt het wereldwijde portfolio van Interstate 600 accommodaties in 15 landen, inclusief een toegezegde pijplijn van hotels in aanbouw of ontwikkeling over de hele wereld. De ervaren exploitanten, toonaangevende platforms en uitgebreide managementmogelijkheden van het bedrijf zorgen voor uitzonderlijke gastervaringen en een optimaal rendement voor hoteleigenaren en investeerders. Voor meer informatie kunt u terecht op www.interstatehotels.com.

Over Advent International

Advent International, opgericht in 1984, is een van de grootste en meest ervaren wereldwijde private equity-investeerders. Het bedrijf heeft geïnvesteerd in meer dan 345 private equity-transacties in 41 landen en had op 31 maart 2019 $ 36 miljard aan beheerd vermogen, exclusief de $ 17,5 miljard die onlangs is opgehaald voor het negende wereldwijde fonds van het bedrijf, GPE IX. Met kantoren op vier continenten beschikt Advent over een wereldwijd geïntegreerd team van meer dan 195 beleggingsprofessionals in Noord-Amerika, Europa, Latijns-Amerika en Azië. Het bedrijf richt zich op investeringen in vijf kernsectoren, waaronder zakelijke en financiële diensten; gezondheidszorg; industriële industrie; detailhandel, consumenten en recreatie; en technologie, media en telecom. Na 35 jaar toewijding aan internationale investeringen blijft Advent zich inzetten voor samenwerking met managementteams om duurzame omzet- en winstgroei te realiseren voor haar portfoliobedrijven. Voor meer informatie kunt u terecht op www.adventinternational.com.

Over Kohlberg & Company

Kohlberg & Company, LLC ('Kohlberg') is een toonaangevend private equity-bedrijf met hoofdkantoor in New York. Sinds de oprichting in 1987 heeft Kohlberg acht private equity-fondsen georganiseerd, via welke meer dan $ 7,5 miljard aan gecommitteerd eigen vermogen is opgehaald. Gedurende zijn 32-jarige geschiedenis heeft Kohlberg 80 platforminvesteringen en bijna 200 add-on acquisities voltooid, met een totale transactiewaarde van meer dan $ 20 miljard. Ga voor meer informatie naar www.kohlberg.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

