Verimatrix intègre la technologie Multi-DRM à l'API Secure Packager Encoder Key Exchange (SPEKE) d'Amazon Web Services Elemental

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--IBC 2019 (#5.A59) - Verimatrix (Paris:VMX), fournisseur mondial de solutions de sécurité et d'analyse des données pour protéger le contenu, les appareils, applications et les communications, annonce ce jour l'interopérabilité entre la solution Verimatrix Multi-DRM et l'API Secure Packager Encoder Key Exchange (SPEKE) développée par Amazon Web Services (AWS). La technologie Verimatrix Multi-DRM pour SPEKE élimine le recours à des intégrations complexes entre les API DRM propriétaires et les encodeurs des différents éditeurs, ce qui accélère le déploiement pour les fournisseurs de services vidéo.

SPEKE est une spécification API open source conçue pour simplifier l'intégration des systèmes de gestion des droits numériques (DRM) avec les logiciels de chiffrement, qui incluent les encodeurs, les transcodeurs et les serveurs d'origine. L'intégration Verimatrix-SPEKE constitue une étape importante dans la normalisation de l'API DRM vers l'API de chiffrement et de conditionnement basée sur la spécification DASH Industry Forum’s Content Protection Information Exchange (DASH-IF CPIX). Cela permet de réduire considérablement les frais généraux liés à l'intégration des API propriétaires de nombreux éditeurs dans un marché très segmenté. Ainsi, les clients peuvent bénéficier d'une plus grande flexibilité et d'un délai de mise sur le marché plus court tout en offrant une variété de nouveaux contenus et services de streaming à leurs utilisateurs finaux.

"Le marché de la vidéo OTT en pleine croissance exige une solution de monétisation complète allant au-delà du simple DRM. Notre intégration de l'API DRM avec SPEKE réduit considérablement les obstacles au déploiement d'un modèle multi-DRM", déclare Nikolai Keychenko, senior director of Product Management chez Verimatrix. "Nous sommes très honorés d'offrir cette intégration aux clients de Verimatrix afin de les aider à rendre la gestion complexe des droits aussi efficace et sans entraves que possible."

La solution Verimatrix Multi-DRM, une solution complète, multi-écrans et multi-DRM pour la sécurisation et la monétisation de contenus premium, est spécifiquement conçue pour fournir une gestion harmonisée des droits sur tous les systèmes DRM - y compris Microsoft PlayReady, Google Widevine, Apple FairPlay Streaming et ViewRight, parmi tant d'autres. Cette gestion de domaine cross-DRM a été pensée pour assurer aux propriétaires de contenu la protection de leurs ressources tout en maintenant une expérience utilisateur transparente.

Afin d'illustrer cette flexibilité, la solution Multi-DRM a été pré-intégrée via SPEKE avec AWS Elemental MediaConvert, AWS Elemental MediaPackage et AWS Elemental MediaConnect pour une diffusion par le Cloud sur AWS, ainsi que AWS Elemental Delta pour la diffusion juste-à-temps de contenu vidéo. Pour en savoir plus sur le multi-DRM, visitez le site Web.

À propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris - VMX) est un fournisseur mondial de solutions de sécurité et d'analyse pour protéger le contenu, les appareils, services applications et communications sur de nombreux marchés. Plusieurs de plus grands fournisseurs de services au monde ainsi que des innovateurs de premier plan font confiance à Verimatrix pour protéger les systèmes utilisés quotidiennement par les utilisateurs notamment les applications mobiles, l’offre de divertissement, les services bancaires, les soins de santé, les communications et les transports. Verimatrix propose des solutions logicielles faciles à utiliser, des services hébergés sur le cloud et des composants de propriété intellectuelle (Silicon IP) qui offrent une sécurité et une capacité d’analyse des données inégalées. Fière d’accompagner et de protéger ses clients depuis plus de deux décennies, Verimatrix sert les développeurs de logiciels pour l’internet des objets, les fabricants de produits électroniques grand public, les fabricants de semi-conducteurs, les fournisseurs de services et les distributeurs de contenu. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.verimatrix.com.