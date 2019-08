EAST BRUNSWICK, New Jersey e BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), un prestigioso fornitore di tecnologie informatiche, servizi di consulenza e per la gestione dei processi aziendali operante su scala mondiale, ha annunciato oggi l’espansione della sua collaborazione strategica con Google Cloud per accelerare l’adozione del cloud e la trasformazione digitale delle aziende globali. La collaborazione con Google Cloud permetterà a Wipro di catalizzare l’innovazione per le aziende operanti in segmenti verticali come beni di consumo, servizi bancari, finanziari e assicurativi, semiconduttori e sanitario utilizzando una strategia incentrata sul principio di “business-first”.

Wipro dispone di una divisione dedicata a Google Cloud Platform (GCP). Tale divisione veicola la trasformazione di aziende e tecnologie per le imprese aiutandole a conseguire il successo in una “economia dell’esperienza” mediante soluzioni differenziate per la modernizzazione di applicazioni, dati, analisi, intelligenza artificiale, migrazione dei carichi di lavoro SAP e migrazione al cloud industrializzato su larga scala.

