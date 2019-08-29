Velodyne Lidar宣佈第二屆自動駕駛技術世界安全高峰會

加州聖荷西市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Velodyne Lidar, Inc.今天宣佈舉辦第二屆年度自動駕駛技術世界安全高峰會，以探討自動駕駛汽車(AV)涉及的安全問題和公眾關注的問題。這場對公眾開放的免費活動將於10月2日在加州聖塔克拉拉李維球場(Levi’s Stadium)舉行，其目標是促進對AV可實現的安全優勢的理解和激發合作，以增加關於AV如何變革運輸方式的消費者意識。

高峰會議程包括由商業、政府、公共安全和社區領導人參加的七個小組會議。這些會議將討論諸如AV測試過程等主題，以及如何解決與車輛自主性和安全、教育和公眾參與以及網路安全相關而令人困惑的術語。

高峰會的三位主題演講人分別是作者和易行性(mobility)專家Lawrence Burns博士，Aurora共同創辦人兼執行長Chris Urmson，和Zoox安全創新長Mark Rosekind。參加此次高峰會的組織包括Argo AI、國際無人駕駛車輛系統協會(AUVSI)矽谷、AutonomouStuff、Cruise、福特、國家公路交通安全管理局(NHTSA)、交通部(DOT)、反對酒後駕車母親組織(MADD)、自動駕駛汽車教育合作夥伴聯盟(PAVE)、SAE International等。

該活動將包含AV展示區。與會者可以乘坐由AutonomouStuff提供、配備Velodyne雷射雷達的全自動駕駛汽車，以及參與Schaeffler-Paravan的線傳駕駛(drive-by-wire)體驗。期間還將展出來自Idriverplus的自動掃街車、無人機和來自GUSS的自動果園噴霧器。與會者還可以向逾25個資訊展示區和攤位的專家們學習。

根據目前的註冊率，Velodyne預計此次活動的參加人數將比首屆高峰會增加一倍，但空間有限。如有興趣報名參加，可以點選此處造訪高峰會網站。

Velodyne Lidar總裁兼業務發展長Marta Hall表示：「世界安全高峰會為明確地對大眾解釋和坦誠討論自動駕駛的發展方向提供了公共討論空間，同時也可促進消費者透明度和實作。我們相信透過這次對話可以提升自動駕駛汽車的潛力，目前94%的碰撞是人為疏失所致，自動駕駛汽車可望減少由此所造成的損害。」

關於Velodyne Lidar

Velodyne致力於為自動駕駛和駕駛輔助提供智慧、強大的雷射雷達解決方案。Velodyne總部位於加州聖荷西，以其突破性的雷射雷達感測器技術組合而聞名於世。2005年，Velodyne的創辦人兼執行長David Hall發明了即時環景雷射雷達系統，成為Velodyne Acoustics的組成部分。Hall先生的發明徹底改變了汽車、新運輸方式、測繪、機器人和保安領域的感知和自主性。Velodyne的高性能產品系列包括廣泛的感測解決方案，例如具有成本效益的Puck™、多功能型Ultra Puck™、自主駕駛高階型Alpha Puck™、經ADAS最佳化的Velarray™，以及駕駛輔助用開創性軟體Vella™。

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