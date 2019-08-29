Velodyne Lidar宣布第二届自动驾驶技术世界安全峰会

加州圣何塞市--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Velodyne Lidar, Inc.今天宣布了第二届年度自动驾驶技术世界安全峰会，以探讨自动驾驶汽车(AV)所涉及的安全问题和公众关注的问题。这场向公众开放的免费活动将于10月2日在加州圣克拉拉李维斯体育场(Levi’s Stadium)举行，其目标是促进对AV可实现的安全优势的理解和激发合作，以增加关于AV如何变革交通方式的消费者意识。

峰会议程包括由商业、政府、公共安全和社区领导人参加的七个小组会议。这些会议将讨论诸如AV测试过程等主题，以及如何解决与车辆自主性和安全、教育和公众参与以及网络安全相关的令人困惑的术语。

峰会的三位主题发言人分别是作者和出行专家Lawrence Burns博士，Aurora联合创始人兼首席执行官Chris Urmson，和Zoox首席安全创新官Mark Rosekind。参加此次峰会的组织包括Argo AI、国际无人驾驶车辆系统协会(AUVSI)硅谷、AutonomouStuff、Cruise、福特、国家公路交通安全管理局(NHTSA)、交通部(DOT)、反对酒后驾车母亲组织(MADD)、自动驾驶汽车教育合作伙伴联盟(PAVE)、SAE International等。

该活动还包括一个AV展示区。与会者可以乘坐由AutonomouStuff提供的配备Velodyne激光雷达的全自动驾驶汽车，以及参与Schaeffler-Paravan的线控驾驶体验。期间还将展出来自Idriverplus的自动扫路车、无人机和来自GUSS的自动果园喷雾器。与会者还可以向逾25个信息展示区和展位的专家们学习。

根据目前的注册率，Velodyne预计此次活动的参加人数将比首届峰会增加一倍，但空间有限。如有兴趣报名参加，可以点击此处访问峰会网站。

Velodyne Lidar总裁兼首席业务发展官Marta Hall表示：“世界安全峰会为明确公众解释和坦诚讨论自动驾驶的发展方向提供了一个公共讨论空间，同时也可促进消费者透明度和实践。我们相信通过这次对话，我们可以提升自动驾驶汽车的潜力，从而减少当前因人为错误导致的94%的碰撞所造成的损害。”

关于Velodyne Lidar

Velodyne致力于为自动驾驶和驾驶辅助提供智能、强大的激光雷达解决方案。Velodyne总部位于加州圣何塞，以其突破性的激光雷达传感器技术组合而闻名于世。2005年，Velodyne的创始人兼首席执行官David Hall发明了实时环绕视图激光雷达系统，成为Velodyne Acoustics的组成部分。Hall先生的发明彻底改变了面向汽车、新出行方式、测绘、机器人和安防领域的感知和自主性。Velodyne的高性能产品系列包括广泛的传感解决方案，例如具有成本效益的Puck™、多功能型Ultra Puck™、自主驾驶高阶型Alpha Puck™、经ADAS优化的Velarray™以及驾驶辅助用开创性软件Vella™。

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