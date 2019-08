Ingenico ePayments permet à YOOZOO Games de s'étendre à l'international

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Ingenico ePayments, la division e-commerce d'Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées annonce son partenariat avec YOOZOO Games , développeur et éditeur de jeux à succès comme Game of Thrones Winter is Coming et Saint Seiya : Les Chevaliers du Zodiaque. Ingenico fournira à l’éditeur des services de paiement et l’accompagnera dans le cadre de son expansion internationale.

Grâce à Ingenico, YOOZOO Games va pouvoir démultiplier son impact et élargir le nombre de ses joueurs à travers le monde avec Ingenico Connect, sa plateforme mobile qui permet d’effectuer des transactions sur de multiples moyens de paiements Ingenico Connect propose un large éventail de méthodes de paiement alternatives qui sont clefs pour les éditeurs de jeux ciblant les jeunes e-consommateurs.

YOOZOO a développé avec succès une stratégie de propriété intellectuelle mondiale, avec des jeux clefs comme Game of Thrones Winter is Coming et Saint Seiya : Les Chevaliers du Zodiaque. Jeu PC officiellement agréé, Game of Thrones Winter is Coming est plébiscité par des millions de joueurs à travers le monde. Saint Seiya : Les Chevaliers du Zodiaque, dont le lancement a été approuvé par Masami Kurumada, réhabilite la bande dessinée classique et est le jeu de rôlequi réalise les plus gros revenus bruts à Hong Kong et à Taïwan. Une version européenne et nord-américaine sortira début septembre.

« Ingenico est le meilleur partenaire pour accompagner le développement à l’international de YOOZOO Games, éditeur reconnu dans le monde entier. », a déclaré Nathan Salisbury, directeur général d'Ingenico ePayments pour la zone Asie-Pacifique. « Ingenico ePayments est un acteur de premier plan avec une expertise mondiale reconnue dans le paiement pour les jeux multi-joueurs en ligne, depuis plus de 15 ans. Les paiements dans le gaming présentent une faible valeur par transaction mais peuvent également impliquer une fréquence et un risque de fraude élevés ; notre expertise dans la conversion et l'optimisation des paiements sera clef pour YOOZOO Games. »

« Des lancements de jeux sont prochainement prévus en Europe et en Amérique du Nord, ce qui va nous permettre d’attirer des joueurs du monde entier », a expliqué Liu Wanqin, vice-président des éditions étrangères chez YOOZOO Games. « Plus nous nous développons à l'international, plus nous devons nous assurer que les paiements en ligne sont parfaitement transparents et sécurisés dans toutes nos régions et sur toutes nos solutions. Notre partenariat avec Ingenico va rendre cela possible. »

