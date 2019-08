BearingPoint, Berlin Hyp, SAP und okadis entwickeln Lösung für die Integration mit SAP FSDM auf Abacus360 Banking im regulatorischen Meldewesen

FRANKFURT AM MAIN, Deutschland--(BUSINESS WIRE)--BearingPoint RegTech, einer der führenden Anbieter von Regulatory und Risk Technology (RegTech/RiskTech), gab heute bekannt, dass das Unternehmen in einem Gemeinschaftsprojekt mit dem Kunden Berlin Hyp sowie den Kooperationspartnern SAP und okadis Consulting GmbH eine Lösung für die Integration mit dem Datenmodell von SAP Financial Services Data Management (FSDM) auf Abacus360 Banking im regulatorischen Meldewesen entwickelt.

Mit Abacus ist BearingPoint RegTech ein marktführender Anbieter für Meldewesensoftware in Deutschland. Banken melden über diese Software von der Bankenaufsicht geforderte Daten an nationale und europäische Aufsichtsbehörden. Zu diesem Zweck müssen Daten aus verschiedenen Quellsystemen an das Abacus-System geliefert werden. Bei vielen Banken sind SAP-Systeme im Einsatz, bisher gibt es jedoch keine Standardschnittstelle für die Datenanlieferung aus FSDM. Dies bedeutet für die Institute bisher hohe Aufwände für die Entwicklung individueller Schnittstellen. Daher haben sich die beteiligten Partner entschieden, zusammen eine Schnittstelle für die Datenanlieferung im Meldewesen zu entwickeln, die dann auch von anderen Banken genutzt werden kann. Die okadis Consulting GmbH entwickelt die Schnittstelle zwischen dem SAP ERP System der Berlin Hyp und FSDM, BearingPoint entwickelt zusammen mit SAP die Schnittstelle zwischen FSDM auf SAP HANA, der Hochleistungsplattform von SAP, und Abacus360 Banking.

Roman Berninger, Chief Financial Officer, Mitglied des Vorstandes der Berlin Hyp: „Der Aufbau einer einheitlichen Risk&Finance Plattform mit Abacus360 auf SAP Hana ist ein zentraler Baustein in der Digitalisierungsstrategie der Berlin Hyp. Durch die Entwicklung einer zukünftigen Branchenlösung mit hochstandardisierten Schnittstellen erwarten wir eine deutliche Reduzierung der Aufwände, eine Verringerung von Redundanzen, eine bessere Performance und vor allem eine höhere Effizienz des gesamten Meldeprozesses.“

Dirk Kruse, Head of Financial Services Germany, Mitglied der Geschäftsleitung / Member of the Management Board SAP Germany sagt: „Basis für das Intelligente Unternehmen ist die Kompetenz, große Datenmengen zu verarbeiten und Erkenntnisse in Echtzeit zu gewinnen. Unsere Software SAP Financial Services Data Management FSDM bietet der Berlin Hyp diese Fähigkeit und automatisiert die Prozesse im Melde- und Berichtswesen. Mit der SAP FSDM arbeiten Analysefunktionen wie Buchhaltung, Meldewesen, Risikocontrolling sowie Kundenanalysen auf einer harmonisierten Datenbasis. Das ermöglicht die Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette und reduziert Abstimmungs- bzw. Schnittstellenaufwände in den Finanzdienstleistungsunternehmen. Ein zentrales Datenmanagement mittels der SAP FSDM deckt aktuelle Bedürfnisse ab und ist die Voraussetzung für eine flexible Erfüllung zukünftiger Anforderungen.“

Björn Jonas, Geschäftsführer bei okadis und Mitglied des HANA Strategie-Boards bei der Berlin Hyp: „Standardisierung, Logikfreiheit und ein zentraler Datenhaushalt stehen im Fokus des gesamten Projektes. Durch fachliche und technische Kompetenz können wir dazu beitragen, eine SPOT-Architektur in HANA mit der SAP FSDM einzuführen, die nicht nur den Belangen des Meldewesens sondern den Anforderungen der gesamten Bank genügt. Wir sind stolz darauf, die Berlin Hyp von Beginn an bei diesem Vorhaben in allen SAP HANA Entwicklungs- und Konzeptionsthemen unterstützen zu dürfen.“

Jürgen Lux, Chief Executive Officer BearingPoint RegTech, kommentiert: „Wir verstehen uns als Anbieter von innovativen Lösungen entlang der regulatorischen Wertschöpfungskette mit dem Ziel, das Meldewesen effizienter zu machen. Dazu gehört unser gemeinsames Projekt mit Berlin Hyp, SAP und okadis. Durch die Entwicklung aufeinander abgestimmter Softwareprodukte können wir Banken eine integrierte Lösung für Datenhaltung, -management und Meldewesen anbieten.“

BearingPoint hatte Ende 2015 die Entwicklung der neuen Softwaregeneration Abacus360 Banking angekündigt. Die Abacus360 Plattform bietet einen neuen, innovativen Rechenkern, der eine signifikante Performance-Steigerung und Flexibilität im Betrieb ermöglicht. „Integration for FSDM” ist ein Abacus360 Modul, welches das Laden der Abacus360 Eingangsdaten aus dem Datenmodell von SAP FSDM ermöglicht. Das Modul umfasst umfangreiche fachliche Transformationsregeln, die es Banken ermöglichen, die Daten aus SAP FSDM ohne die Entwicklung einer individuellen Schnittstelle in die Abacus360 Eingangsdaten zu transformieren.

Berlin Hyp gehört seit längerem zum Kundenkreis von BearingPoint RegTech und ist einer der Pilotkunden der neuen Softwaregeneration Abacus360.

SAP und BearingPoint arbeiten im Rahmen einer vertraglich vereinbarten Softwareentwicklungskooperation zur Entwicklung der jeweiligen Produkte SAP FSDM und Abacus360 Integration for FSDM eng zusammen.

Die okadis Consulting GmbH ist langjähriger Kooperationspartner von BearingPoint RegTech und strategischer Partner der Berlin Hyp bei der Umsetzung der HANA Roadmap.

