Ingenico ePayments ondersteunt wereldwijde expansie van YOOZOO Games

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Ingenico ePayments, de e-commercedivisie van Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 - ING), marktleider in probleemloos betalen, kondigt aan betaaldiensten te gaan leveren aan YOOZOO Games, de distributeur van populaire games zoals Game of Thrones Winter is Coming en Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac. Ingenico’s betaaltechnologie zal het wereldwijde gamingbedrijf ondersteunen om internationaal uit te breiden.

Met Ingenico bereikt YOOZOO Games wereldwijd een groter aantal gamers via Ingenico Connect, een 'mobile first' platform dat betalingen over meerdere type apparaten verzorgt. Ingenico Connect biedt bovendien een breed scala aan alternatieve betaalmethoden die cruciaal zijn voor gamingbedrijven die zich richten op jonge digitale consumenten.

YOOZOO heeft met succes een wereldwijde strategie voor intellectueel eigendom ontwikkeld, waaronder de hittitels Game of Thrones Winter is Coming en Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac. De officieel gelicentieerde pc-browsergame Game of Thrones Winter is Coming is geliefd bij miljoenen spelers over de hele wereld en Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac, officieel geautoriseerd door Masami Kurumada, brengt de klassieke strip terug en is al de meest winstgevende RPG in Hong Kong en Taiwan. Een Europese en Noord-Amerikaanse release komt begin september uit.

“Ingenico is de perfecte partner voor een vooraanstaand gamingbedrijf als YOOZOO Games om uit te breiden naar nieuwe markten,” aldus Nathan Salisbury, General Manager, Asia Pacific bij Ingenico ePayments. “Ingenico ePayments loopt al meer dan 15 jaar voorop wat betreft wereldwijde betalingen voor MMO (Massively Multiplayer Online)-games. Aangezien gamingbetalingen vaak een lage transactiewaarde hebben, maar een hoog frequentie- en frauderisico, is onze expertise op het gebied van betalingsconversie en -optimalisering voor YOOZOO Games een enorm voordeel.”

“Met gamereleases gepland voor Europa en Noord-Amerika in de nabije toekomst, verwachten we gamers van over de hele wereld aan te trekken,” stelt Liu Wanqin, Vice President van Overseas Publishing, YOOZOO Games. “Terwijl we internationaal uitbreiden, moeten we online betalingen eenvoudig en veilig maken, zowel in verschillende regio's als op verschillende apparaten. Onze samenwerking met Ingenico maakt dit mogelijk.”

